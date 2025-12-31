Cómo activar el modo fin de año de Alexa

La tecnología se integra a las celebraciones de fin de año con funciones diseñadas para acompañar la cuenta regresiva y el inicio del nuevo ciclo en los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las festividades de fin de año marcan reuniones familiares y tradiciones que se renuevan cada diciembre. En este contexto, los asistentes virtuales han comenzado a formar parte de estos momentos, acompañando a las personas en sus hogares durante la espera del nuevo año.

Alexa, el asistente de voz desarrollado por Amazon, incorpora skills o modos especiales que permiten adaptar sus respuestas y funciones a cada temporada, desde Halloween hasta Navidad y Año Nuevo, integrando así la tecnología a las costumbres modernas.

La diversidad de skills de Alexa facilita que los usuarios personalicen su experiencia y hagan de cada celebración un evento interactivo. Para el cierre de 2025, Alexa integra un modo “Fin de Año” que transforma el ambiente del hogar con sonidos festivos, conteos regresivos y comandos especiales para compartir la llegada de 2026 en familia o con amigos.

Qué es el modo Fin de Año de Alexa y para qué es útil

La skill especial transforma a Alexa en un anfitrión virtual con conteo regresivo, campanadas y opciones interactivas el 31 de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo “Fin de Año” de Alexa es una función especial dentro del catálogo de skills disponibles en la plataforma. Su propósito es acompañar a los usuarios durante la noche del 31 de diciembre, ofreciendo un conteo regresivo personalizado que culmina con las tradicionales 12 campanadas que marcan el inicio del nuevo año.

Esta skill, titulada “Fin de año. Cuenta atrás”, permite no solo escuchar las campanadas, sino acceder a una serie de comandos para animar la celebración.

Entre ellos se encuentran sugerencias para la cena, música festiva, chistes temáticos y la posibilidad de contactar a personas del directorio para desearles un feliz año nuevo.

Cómo activar el modo “Fin de Año” en Alexa de forma fácil

Todas las Skills de Alexa se encuentran en la aplicación. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Activar el modo “Fin de Año” en Alexa requiere solo unos pasos desde la aplicación. El primer paso consiste en abrir la aplicación Alexa en el dispositivo correspondiente. A continuación, el usuario debe seleccionar la opción “Más” ubicada en el menú principal, lo que da acceso a diferentes configuraciones y herramientas del asistente.

El siguiente paso consiste en elegir “Skills y juegos”, donde se encuentra el catálogo de funciones adicionales. En el buscador, se debe escribir “Fin de año. Cuenta atrás” y seleccionar la opción que aparece en los resultados.

Una vez dentro, el usuario deberá pulsar “Activar Skill” para que la función quede disponible y lista para ser utilizada durante la celebración.

Cuál es la forma más rápida de activar el modo “Fin de Año” de Alexa

Una manera más sencilla es activar la skill por medio de la voz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alexa permite activar el modo “Fin de Año” mediante comandos de voz, simplificando aún más el proceso. Solo hay que decir: “Alexa, abre fin de año”, para que el asistente responda con el tiempo restante para el inicio de 2026.

Tras activar la skill, Alexa queda habilitada para ejecutar otros comandos relacionados. Por ejemplo, si se desea escuchar el sonido de las campanadas, el usuario puede decir: “Alexa, da las campanadas”, y el asistente reproducirá el característico sonido que acompaña la transición entre años.

Qué otros comandos usar durante la celebración de fin de año

Alexa responde a solicitudes de música, recetas, chistes y llamadas, ampliando las posibilidades para quienes buscan dinamizar la reunión de fin de año. (Foto: EFE/ Alicia Pérez)

El modo “Fin de Año” de Alexa no se limita al conteo regresivo y las campanadas. El asistente ha sido programado para responder a diferentes comandos diseñados para enriquecer la celebración.

Entre las frases que se pueden emplear se encuentran: “Alexa, dime ideas para la cena de año nuevo”, “Alexa, reproduce música para despedir al 2025” y “Alexa, ¿cuánto falta para año nuevo?”.

Asimismo, el asistente de Amazon puede contar chistes relacionados con la fecha, realizar llamadas para enviar felicitaciones y responder a mensajes como “Alexa, feliz año nuevo”. Estas opciones convierten al asistente en un recurso integral para quienes buscan dinamizar la reunión y aprovechar la tecnología en la última velada del año.