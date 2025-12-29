Japón, Brasil y más países en los que GTA estuvo cerca de ser ambientado

La franquicia Grand Theft Auto se consolidó como referente en videojuegos al parodiar la cultura estadounidense de forma irreverente y globalmente reconocible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La franquicia Grand Theft Auto (GTA) se ha consolidado como uno de los fenómenos más influyentes en la industria de los videojuegos. Su identidad está fuertemente ligada a la sátira y la parodia de la sociedad estadounidense. Sin embargo, a lo largo de su historia, la saga estuvo a punto de explorar horizontes insospechados fuera de las fronteras de Estados Unidos, como Japón y Brasil.

Testimonios de exempleados de Rockstar Games, el estudio responsable, han revelado que proyectos ambientados en metrópolis internacionales llegaron a estar muy cerca de concretarse, aunque finalmente quedaron solo en planes.

Cómo fue el proyecto de llevar GTA fuera de Estados Unidos

Uno de los casos más comentados en los últimos años ha sido el fallido GTA: Tokyo. Obbe Vermeij, quien ocupó el rol de director técnico en títulos clave como GTA III, GTA: San Andreas y GTA IV, confirmó en entrevistas recientes que la posibilidad de lanzar una entrega ambientada en la capital japonesa fue real y superó el estadio de la simple propuesta creativa.

Según Vermeij, un estudio japonés llegó a estar involucrado en la preproducción de este proyecto. El plan consistía en que el equipo nipón desarrollara el juego usando el motor gráfico y el código fuente de Rockstar, replicando así las bases técnicas de juegos previos como GTA III y Vice City.

Testimonios de exempleados de Rockstar revelaron planes avanzados para expandir GTA más allá de Estados Unidos, con Tokio y Río de Janeiro entre las candidatas. (Rockstar Games)

“Tokio estuvo a punto de ser una realidad. El juego lo iba a llevar a cabo otro estudio japonés”, aseguró. El desarrollo local habría facilitado una adaptación más fiel a la cultura y estética japonesa, aportando matices inéditos a la saga. A pesar del entusiasmo inicial, la iniciativa se detuvo por razones que nunca se revelaron por completo.

La versión más difundida sostiene que el proyecto se descartó debido a los riesgos financieros y logísticos que suponía construir desde cero un mapa totalmente desconocido para el equipo principal de Rockstar.

No fue la única tentativa internacional. El propio Vermeij y otras fuentes vinculadas a Rockstar han señalado que existieron bocetos para ambientar futuras entregas de GTA en ciudades como Río de Janeiro, Moscú y Estambul.

Estas ciudades aparecieron en las mesas de trabajo como candidatas por su riqueza cultural, su historia criminal y su potencial para ofrecer un entorno distinto al habitual marco estadounidense. A pesar del potencial narrativo y visual, ninguna de estas ideas logró superar la fase de análisis y planificación.

El proyecto de GTA ambientado en Tokio fue descartado por riesgos financieros y logísticos al desarrollar un mapa desconocido para el equipo principal de Rockstar. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Por qué GTA nunca se hizo en otros países

Las razones para no concretar ninguna de estas entregas fuera de Estados Unidos obedecen a una combinación de factores comerciales, creativos y tecnológicos. En declaraciones recogidas por GamesHub, Vermeij fue claro al señalar que el principal obstáculo es el tamaño de la inversión y los riesgos asociados a cada nuevo título.

“Cuando te juegas miles de millones de dólares, lo más sencillo y seguro es volver a las zonas que ya conoces”, afirmó el exempleado.

La familiaridad del público con las ciudades estadounidenses representa otro factor fundamental. Según el propio Vermeij, “Estados Unidos es básicamente el epicentro de la cultura occidental. Todo el mundo conoce sus ciudades, incluso si no has estado en ellas. La gente ya tiene una imagen mental de estos lugares”.

Esta percepción colectiva facilita que los jugadores se sientan inmersos en los mundos creados por Rockstar, mientras que explorar entornos menos conocidos podría dificultar esa conexión inmediata.

El enfoque en ciudades estadounidenses se debe a factores comerciales y creativos, sumados a la familiaridad del público global con estos escenarios. (Rockstar Games)

Adicionalmente, la propia naturaleza de la franquicia, que satiriza y exagera las características de la sociedad estadounidense, parece limitar las posibilidades de expansión internacional. El cofundador de Rockstar, Dan Houser, llegó a expresar que la saga “regresa recurrentemente a sus ciudades icónicas —inspiradas en Miami, Nueva York y Los Ángeles— por su contexto tan peculiar, donde hay crimen organizado y un gran contraste sociocultural".

La presencia de armas y el ambiente criminal, elementos esenciales para la dinámica de GTA, también influyó en la decisión de mantener el marco estadounidense.

Cuál es el único GTA que no es de Estados Unidos

Aunque la mayoría de los títulos principales de la saga se ambientan en Estados Unidos, hubo una excepción histórica: GTA: London 1969. Esta entrega, lanzada en los primeros años de la franquicia, situó la acción en la capital británica.

Sin embargo, tras esa experiencia, Rockstar optó por centrar sus esfuerzos en recrear ciudades estadounidenses ficticias que remiten a urbes reales como Nueva York (Liberty City), Miami (Vice City) o Los Ángeles (Los Santos).

El próximo gran lanzamiento de la franquicia, GTA VI, ya tiene fecha confirmada: el 19 de noviembre de 2026. El juego estará disponible para PS5 y Xbox Series X/S. Esta nueva entrega regresará a Vice City, la urbe inspirada en Miami, en lo que promete ser la versión más ambiciosa y detallada de esta ciudad virtual.