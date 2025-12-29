Tecno

Apple rompe barreras: iOS 26.3 permitiría conectar cualquier auricular o reloj al iPhone

Entre las novedades se encuentra el emparejamiento por proximidad, que permitirá conectar audífonos al dispositivo móvil con solo acercarlos y realizar una pulsación en pantalla

Guardar
La actualización también incorporaría cambios
La actualización también incorporaría cambios en la gestión de notificaciones. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Apple)

Apple se prepara para implementar uno de los cambios más relevantes en su ecosistema móvil, especialmente en Europa, tras las exigencias de la Unión Europea para fomentar la interoperabilidad y la competencia. La próxima actualización del sistema operativo, iOS 26.3, marcaría un punto de inflexión al permitir que usuarios de iPhone disfruten de funciones avanzadas cuando conectan accesorios de terceros.

iOS 26.3: nuevas funciones para accesorios de terceros en iPhone

Con la versión iOS 26.3, Apple extendería a los auriculares y relojes inteligentes de otras marcas funciones que hasta ahora estaban reservadas a productos propios como AirPods o Apple Watch. Entre las posibles novedades se encuentra el emparejamiento por proximidad, que permitirá conectar auriculares de terceros al iPhone con solo acercarlos y realizar una pulsación en pantalla, simplificando un proceso que antes era exclusivo de los AirPods.

Cabe señalar que esta mejora responde a la información difundida por MacRumors y supone una experiencia de usuario más cómoda y universal.

Apple se prepara para implementar
Apple se prepara para implementar uno de los cambios más relevantes en su ecosistema móvil. REUTERS/Francis Mascarenhas

La actualización también incorporaría cambios en la gestión de notificaciones. Por primera vez, los relojes inteligentes de otras marcas podrán recibir, visualizar e interactuar con los avisos del iPhone. Hasta ahora, esta funcionalidad estaba limitada al Apple Watch, pero con iOS 26.3 se abre la puerta a una mayor flexibilidad.

No obstante, Apple mantiene una restricción: solo se podrá recibir notificaciones en un dispositivo a la vez, por lo que si se activan en un reloj de terceros, se desactivarán automáticamente en el Apple Watch.

Impacto de la Ley de Mercados Digitales y disponibilidad de iOS 26.3 en Europa

Estos posibles cambios responden a la presión de la Unión Europea y la aplicación de la Ley de Mercados Digitales, que exige a las grandes tecnológicas abrir sus plataformas para fomentar la libre competencia.

La nueva beta pública de
La nueva beta pública de iOS 26.3 ya se encuentra disponible y reveló sus nuevas novedades. (Imagen ilustrativa)

La llegada de iOS 26.3, prevista para finales de enero de 2026, representa un avance hacia un ecosistema más abierto y equitativo, beneficiando tanto a usuarios como a fabricantes y desarrolladores de accesorios.

Estas mejoras estarían disponibles inicialmente en Europa, alineándose así con las regulaciones europeas. Para los consumidores, esto significa la posibilidad de elegir auriculares o relojes inteligentes de cualquier marca sin perder funciones clave, mientras que para los desarrolladores se abre la puerta a nuevas oportunidades de integración con el ecosistema iOS.

iOS 26.3 estrena transferencia nativa de datos de iPhone a Android

Apple ha iniciado 2026 con el lanzamiento de la beta pública de iOS 26.3, una versión que, si bien prioriza la estabilidad y pequeños ajustes, introduce una función inédita: un sistema nativo para transferir datos desde el iPhone a dispositivos Android, resultado de un trabajo conjunto con Google.

La principal novedad de iOS
La principal novedad de iOS 26.3 es un sistema simplificado de transferencia de datos a Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

El despliegue oficial de esta actualización está previsto para finales de enero o principios de febrero, aunque quienes deseen probar las novedades pueden acceder ya a la beta. Esta herramienta integrada supone un cambio significativo en la interacción entre iOS y Android, facilitando la migración de información entre ambos entornos sin necesidad de aplicaciones de terceros ni cables.

El nuevo sistema simplifica el proceso de transferencia: basta con acercar el iPhone al dispositivo Android y escanear un código QR para establecer una conexión inalámbrica directa. De esta manera, los usuarios pueden mover fotos, mensajes, notas y aplicaciones compatibles de forma rápida y centralizada.

No obstante, por cuestiones de seguridad y privacidad, ciertos datos como información de Salud, emparejamientos Bluetooth, notas protegidas y algunos ajustes del sistema no serán transferidos y permanecerán en el iPhone.

Este desarrollo refleja una colaboración sin precedentes entre Apple y Google, impulsada tanto por exigencias regulatorias como por el objetivo común de mejorar la experiencia del usuario al cambiar de plataforma. Se espera que la función evolucione y se perfeccione en futuras actualizaciones.

Temas Relacionados

AppleiOS 26.3iPhoneAuricularReloj inteligenteLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Adiós al alto consumo del aire acondicionado: la temperatura ideal para ahorrar energía y dinero

Cada grado menos en el termostato incrementa el gasto del electrodoméstico en un 10%, un hecho que impacta directamente en la factura mensual

Adiós al alto consumo del

Japón, Brasil y más países en los que GTA estuvo cerca de ser ambientado

Solamente una vez la saga ha tenido un juego fuera de Estados Unidos, fue en Londres para PlayStation 1

Japón, Brasil y más países

Suscripción a ChatGPT, Rappi, Didi y más apps: estos fueron los gastos hormiga más comunes de los colombianos en 2025

El uso cotidiano de servicios en línea y aplicaciones móviles ha modificado los hábitos de consumo, llevando a que sumas aparentemente menores se conviertan en significativas

Suscripción a ChatGPT, Rappi, Didi

Los nombres más populares para bebés nacidos en enero de 2026, según la IA

La inteligencia artificial tiene en cuenta factores como la frecuencia de inscripción en registros civiles, la sonoridad, el significado, la influencia cultural y la adaptabilidad a diferentes espacios

Los nombres más populares para
DEPORTES
A través de un comunicado,

A través de un comunicado, la AFA rechazó acusaciones de presuntos desvíos millonarios a los Estados Unidos

Julio Grondona y Chiqui Tapia: dos presidentes de AFA con la suma del poder, pero con estilos bien diferentes

Dieron a conocer el ranking de novatos de la F1: qué lugar ocupó Colapinto y el análisis sobre su actuación

Tras más de diez años en River Plate, Milton Casco acordó su llegada a un grande de Sudamérica

La Argentina pone primera en la United Cup: formato, rivales y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Nuevo parte médico del Hospital

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

Volvió a preocupar el estado de salud de Lourdes Fernández: “Le pegó muy mal”

Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

INFOBAE AMÉRICA

Las bolsas europeas cerraron con

Las bolsas europeas cerraron con máximos históricos

El grupo terrorista Hamas ratificó que no entregará sus armas como parte de un acuerdo de paz en Gaza

Trump mantuvo una llamada “positiva” con Putin tras reunirse con Zelensky en Florida y destacó avances hacia la paz en Ucrania

El brócoli y otras crucíferas, ¿posibles aliados de la inmunoterapia y los tratamientos contra el cáncer?

La crisis en Yemen y el ataque denunciado por Rusia disparan el precio del petróleo