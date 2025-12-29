Apple rompe barreras: iOS 26.3 permitiría conectar cualquier auricular o reloj al iPhone

Apple se prepara para implementar uno de los cambios más relevantes en su ecosistema móvil, especialmente en Europa, tras las exigencias de la Unión Europea para fomentar la interoperabilidad y la competencia. La próxima actualización del sistema operativo, iOS 26.3, marcaría un punto de inflexión al permitir que usuarios de iPhone disfruten de funciones avanzadas cuando conectan accesorios de terceros.
iOS 26.3: nuevas funciones para accesorios de terceros en iPhone
Con la versión iOS 26.3, Apple extendería a los auriculares y relojes inteligentes de otras marcas funciones que hasta ahora estaban reservadas a productos propios como AirPods o Apple Watch. Entre las posibles novedades se encuentra el emparejamiento por proximidad, que permitirá conectar auriculares de terceros al iPhone con solo acercarlos y realizar una pulsación en pantalla, simplificando un proceso que antes era exclusivo de los AirPods.
Cabe señalar que esta mejora responde a la información difundida por MacRumors y supone una experiencia de usuario más cómoda y universal.
La actualización también incorporaría cambios en la gestión de notificaciones. Por primera vez, los relojes inteligentes de otras marcas podrán recibir, visualizar e interactuar con los avisos del iPhone. Hasta ahora, esta funcionalidad estaba limitada al Apple Watch, pero con iOS 26.3 se abre la puerta a una mayor flexibilidad.
No obstante, Apple mantiene una restricción: solo se podrá recibir notificaciones en un dispositivo a la vez, por lo que si se activan en un reloj de terceros, se desactivarán automáticamente en el Apple Watch.
Impacto de la Ley de Mercados Digitales y disponibilidad de iOS 26.3 en Europa
Estos posibles cambios responden a la presión de la Unión Europea y la aplicación de la Ley de Mercados Digitales, que exige a las grandes tecnológicas abrir sus plataformas para fomentar la libre competencia.
La llegada de iOS 26.3, prevista para finales de enero de 2026, representa un avance hacia un ecosistema más abierto y equitativo, beneficiando tanto a usuarios como a fabricantes y desarrolladores de accesorios.
Estas mejoras estarían disponibles inicialmente en Europa, alineándose así con las regulaciones europeas. Para los consumidores, esto significa la posibilidad de elegir auriculares o relojes inteligentes de cualquier marca sin perder funciones clave, mientras que para los desarrolladores se abre la puerta a nuevas oportunidades de integración con el ecosistema iOS.
iOS 26.3 estrena transferencia nativa de datos de iPhone a Android
Apple ha iniciado 2026 con el lanzamiento de la beta pública de iOS 26.3, una versión que, si bien prioriza la estabilidad y pequeños ajustes, introduce una función inédita: un sistema nativo para transferir datos desde el iPhone a dispositivos Android, resultado de un trabajo conjunto con Google.
El despliegue oficial de esta actualización está previsto para finales de enero o principios de febrero, aunque quienes deseen probar las novedades pueden acceder ya a la beta. Esta herramienta integrada supone un cambio significativo en la interacción entre iOS y Android, facilitando la migración de información entre ambos entornos sin necesidad de aplicaciones de terceros ni cables.
El nuevo sistema simplifica el proceso de transferencia: basta con acercar el iPhone al dispositivo Android y escanear un código QR para establecer una conexión inalámbrica directa. De esta manera, los usuarios pueden mover fotos, mensajes, notas y aplicaciones compatibles de forma rápida y centralizada.
No obstante, por cuestiones de seguridad y privacidad, ciertos datos como información de Salud, emparejamientos Bluetooth, notas protegidas y algunos ajustes del sistema no serán transferidos y permanecerán en el iPhone.
Este desarrollo refleja una colaboración sin precedentes entre Apple y Google, impulsada tanto por exigencias regulatorias como por el objetivo común de mejorar la experiencia del usuario al cambiar de plataforma. Se espera que la función evolucione y se perfeccione en futuras actualizaciones.