Apple rompe barreras: iOS 26.3 permitiría conectar cualquier auricular o reloj al iPhone

La actualización también incorporaría cambios en la gestión de notificaciones. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Apple)

Apple se prepara para implementar uno de los cambios más relevantes en su ecosistema móvil, especialmente en Europa, tras las exigencias de la Unión Europea para fomentar la interoperabilidad y la competencia. La próxima actualización del sistema operativo, iOS 26.3, marcaría un punto de inflexión al permitir que usuarios de iPhone disfruten de funciones avanzadas cuando conectan accesorios de terceros.

iOS 26.3: nuevas funciones para accesorios de terceros en iPhone

Con la versión iOS 26.3, Apple extendería a los auriculares y relojes inteligentes de otras marcas funciones que hasta ahora estaban reservadas a productos propios como AirPods o Apple Watch. Entre las posibles novedades se encuentra el emparejamiento por proximidad, que permitirá conectar auriculares de terceros al iPhone con solo acercarlos y realizar una pulsación en pantalla, simplificando un proceso que antes era exclusivo de los AirPods.

Cabe señalar que esta mejora responde a la información difundida por MacRumors y supone una experiencia de usuario más cómoda y universal.

Apple se prepara para implementar uno de los cambios más relevantes en su ecosistema móvil. REUTERS/Francis Mascarenhas

La actualización también incorporaría cambios en la gestión de notificaciones. Por primera vez, los relojes inteligentes de otras marcas podrán recibir, visualizar e interactuar con los avisos del iPhone. Hasta ahora, esta funcionalidad estaba limitada al Apple Watch, pero con iOS 26.3 se abre la puerta a una mayor flexibilidad.

No obstante, Apple mantiene una restricción: solo se podrá recibir notificaciones en un dispositivo a la vez, por lo que si se activan en un reloj de terceros, se desactivarán automáticamente en el Apple Watch.

Impacto de la Ley de Mercados Digitales y disponibilidad de iOS 26.3 en Europa

Estos posibles cambios responden a la presión de la Unión Europea y la aplicación de la Ley de Mercados Digitales, que exige a las grandes tecnológicas abrir sus plataformas para fomentar la libre competencia.

La nueva beta pública de iOS 26.3 ya se encuentra disponible y reveló sus nuevas novedades. (Imagen ilustrativa)

La llegada de iOS 26.3, prevista para finales de enero de 2026, representa un avance hacia un ecosistema más abierto y equitativo, beneficiando tanto a usuarios como a fabricantes y desarrolladores de accesorios.

Estas mejoras estarían disponibles inicialmente en Europa, alineándose así con las regulaciones europeas. Para los consumidores, esto significa la posibilidad de elegir auriculares o relojes inteligentes de cualquier marca sin perder funciones clave, mientras que para los desarrolladores se abre la puerta a nuevas oportunidades de integración con el ecosistema iOS.

iOS 26.3 estrena transferencia nativa de datos de iPhone a Android

Apple ha iniciado 2026 con el lanzamiento de la beta pública de iOS 26.3, una versión que, si bien prioriza la estabilidad y pequeños ajustes, introduce una función inédita: un sistema nativo para transferir datos desde el iPhone a dispositivos Android, resultado de un trabajo conjunto con Google.

La principal novedad de iOS 26.3 es un sistema simplificado de transferencia de datos a Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

El despliegue oficial de esta actualización está previsto para finales de enero o principios de febrero, aunque quienes deseen probar las novedades pueden acceder ya a la beta. Esta herramienta integrada supone un cambio significativo en la interacción entre iOS y Android, facilitando la migración de información entre ambos entornos sin necesidad de aplicaciones de terceros ni cables.

El nuevo sistema simplifica el proceso de transferencia: basta con acercar el iPhone al dispositivo Android y escanear un código QR para establecer una conexión inalámbrica directa. De esta manera, los usuarios pueden mover fotos, mensajes, notas y aplicaciones compatibles de forma rápida y centralizada.

No obstante, por cuestiones de seguridad y privacidad, ciertos datos como información de Salud, emparejamientos Bluetooth, notas protegidas y algunos ajustes del sistema no serán transferidos y permanecerán en el iPhone.

Este desarrollo refleja una colaboración sin precedentes entre Apple y Google, impulsada tanto por exigencias regulatorias como por el objetivo común de mejorar la experiencia del usuario al cambiar de plataforma. Se espera que la función evolucione y se perfeccione en futuras actualizaciones.