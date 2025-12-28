Si tu celular nuevo no se conecta a WiFi, este ajuste puede ser el problema

La configuración de dirección MAC aleatoria en Android puede dificultar la conexión WiFi de un celular nuevo en redes domésticas con filtrado por MAC. (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada de un celular nuevo genera expectativas en cuanto a rendimiento y conectividad, pero no es raro que algunos usuarios experimenten dificultades al intentar conectarse a una red WiFi. Este inconveniente puede resultar frustrante, sobre todo cuando el resto de los dispositivos del hogar funcionan correctamente.

Las causas detrás de estos problemas son variadas, y comprenden desde ajustes de privacidad y seguridad propios de los sistemas operativos modernos, hasta cuestiones físicas y técnicas habituales en cualquier red inalámbrica.

Cuál es la causa principal del problema de conexión WiFi con un celular nuevo

Uno de los factores más recientes que afecta la conectividad de los celulares Android es la configuración de la dirección MAC aleatoria. Desde hace algunas generaciones, los teléfonos integran esta función con el objetivo de proteger la privacidad del usuario.

Al conectarse a una red, el dispositivo utiliza una dirección MAC diferente para evitar el rastreo y mejorar la seguridad. Si bien esta característica cumple un rol importante en redes públicas, puede generar incompatibilidades en ciertas redes domésticas o empresariales que emplean filtrado por dirección MAC.

La distancia al router y los obstáculos físicos, como paredes o muebles, deterioran la señal WiFi que recibe un celular recientemente adquirido. (Imagen ilustrativa Infobae)

En este sentido, cuando el móvil no logra conectarse a la red WiFi, una de las primeras acciones sugeridas es revisar si la opción de dirección MAC aleatoria está activada para esa red en particular. La desactivación de esta función, aunque no se recomienda de manera permanente por motivos de seguridad, puede ser la clave para restablecer la conexión en redes con políticas de acceso específicas.

El procedimiento varía según la marca del dispositivo, pero en general, se encuentra en el apartado de privacidad dentro de los ajustes de la red WiFi a la que se desea conectar.

Aparte de la dirección MAC aleatoria, un celular nuevo puede enfrentar otros obstáculos al intentar acceder a una red inalámbrica. Entre los más habituales se encuentran:

Distancia excesiva entre el dispositivo y el router, lo que debilita la señal.

Obstáculos físicos, como paredes gruesas o muebles voluminosos, que interfieren en la calidad de la conexión.

Fundas protectoras demasiado gruesas que pueden afectar la recepción de la señal.

Problemas de hardware, como cables de red dañados o routers antiguos.

Contraseñas incorrectas o cambios recientes en la clave de la red doméstica.

Configuración errónea en el router, como el uso de bandas o canales saturados.

Incompatibilidad con la banda de 5 GHz en dispositivos que solo soportan 2,4 GHz.

Introducir una contraseña incorrecta o cambios en la clave del WiFi provocan la imposibilidad de conectar celulares nuevos a la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones recomendadas para restablecer la conexión WiFi

La resolución de problemas de conectividad WiFi en un celular nuevo requiere un enfoque sistemático. El primer paso consiste en descartar errores simples, como la introducción incorrecta de la contraseña o la activación accidental del modo avión, que desactiva todas las conexiones inalámbricas del dispositivo.

Si la red aparece en el listado, pero el celular no logra conectarse, conviene borrar la red guardada y volver a ingresar los datos de acceso. Para ello, se debe acceder a los ajustes de WiFi, seleccionar la red problemática y pulsar la opción “olvidar red”. Posteriormente, se reinicia el dispositivo y se intenta la reconexión introduciendo nuevamente la clave.

Otro punto relevante es verificar si otros dispositivos pueden acceder a la misma red. Si ninguno logra conectarse, el origen del problema probablemente está en el router o en el proveedor de servicios de internet. En este caso, se recomienda reiniciar el router desconectándolo de la corriente por al menos 30 segundos antes de volver a enchufarlo. Este simple procedimiento puede solucionar inconvenientes temporales relacionados con la red doméstica.

En situaciones donde el dispositivo no detecta la red WiFi, incluso estando cerca del router, es posible que la configuración de emisión esté en una banda no compatible con el móvil.

Los routers saturados por múltiples dispositivos familiares reducen la velocidad de conexión y afectan la experiencia WiFi en celulares nuevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los routers modernos pueden operar en 2,4 GHz y 5 GHz; si el celular solo soporta la primera, la segunda no aparecerá en el listado de redes disponibles. La solución pasa por acceder a la configuración del router y asegurarse de que emita en ambas bandas, o bien optar por conectar el dispositivo a la red de 2,4 GHz.

Otros problemas habituales en la conexión WiFi de celulares Android

Además de la imposibilidad de conectar un celular nuevo a la red WiFi, existen otros problemas comunes en el uso cotidiano de la tecnología inalámbrica. Entre ellos destacan:

Velocidad de conexión reducida por actividades en segundo plano, como actualizaciones automáticas o sincronización con la nube.

Saturación de la banda de 2,4 GHz, frecuente en entornos urbanos con muchos routers cercanos.

Configuraciones de control parental o restricciones de acceso que limitan la conectividad de ciertos dispositivos.

Retrasos o caídas de la red asociados al uso de VPNs que ralentizan la transmisión de datos.

Límites impuestos por el proveedor de servicios de internet tras superar el tráfico permitido.