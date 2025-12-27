Si la batería de tu celular se descarga muy rápido, sigue estos simples consejos

Verifica que el equipo tenga la última versión del sistema, ya que las actualizaciones mejoran el consumo energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la batería de tu celular se descarga con rapidez y esto interfiere en tus actividades diarias, existen consejos que pueden ayudarte a optimizar su rendimiento. Samsung sugiere comprobar que el dispositivo cuente con la versión más reciente de su sistema operativo, ya que las actualizaciones suelen incluir mejoras de eficiencia energética.

Además, la empresa enfatiza la importancia de usar cargadores y accesorios originales para evitar daños en la batería y asegurar un funcionamiento correcto. Implementar estas prácticas puede contribuir a que tu equipo conserve su autonomía durante más tiempo.

Ajustar manualmente el brillo y mantenerlo bajo ayuda mucho, porque la pantalla es lo que más energía gasta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros consejos seguir para recuperar la batería del celular

Más allá de mantener actualizado el sistema operativo y emplear accesorios originales, existen diversas estrategias que permiten optimizar el rendimiento energético del dispositivo.

Uno de los consejos más efectivos es ajustar el brillo de la pantalla de forma manual y mantenerlo en niveles bajos, ya que la pantalla suele ser el componente que más consume energía.

Otra recomendación es desactivar las conexiones inalámbricas, como el Bluetooth, el WiFi o el GPS, cuando no se utilicen. Estas funciones, al permanecer activas, pueden agotar la batería de manera innecesaria.

Para ahorrar batería del celular, conviene apagar Bluetooth, WiFi o GPS cuando no se usen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo ahorro de energía es una herramienta útil que la mayoría de los celulares ofrecen. Al activarlo, el sistema restringe procesos en segundo plano y reduce el consumo de recursos.

Asimismo, se aconseja desactivar las notificaciones de aplicaciones que no sean imprescindibles, pues la recepción constante de alertas puede limitar la autonomía.

Cerrar aplicaciones que no se estén utilizando y evitar el uso excesivo de widgets contribuye a un menor gasto energético. Del mismo modo, eliminar o limitar las actualizaciones automáticas de aplicaciones permite ahorrar batería, ya que estas tareas suelen ejecutarse en segundo plano.

Cerrar apps innecesarias y limitar los widgets reduce el gasto de batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el teléfono en temperaturas moderadas es fundamental, pues el exceso de calor puede dañar la batería. No se recomienda exponer el dispositivo al sol ni utilizarlo mientras se encuentra conectado a la corriente, ya que estas prácticas generan calor adicional.

Si la batería comienza a mostrar señales de deterioro, como una descarga anormalmente rápida, conviene acudir a un servicio técnico autorizado.

Para qué sirve cargar el celular en modo avión

Cargar el celular en modo avión es una práctica recomendada para optimizar el proceso de recarga de la batería. De acuerdo con la empresa española Yup Charge, al activar el modo avión mientras se carga el dispositivo, el tiempo para alcanzar el 100% de batería puede reducirse hasta en un 25%, ya que el teléfono no utiliza energía para mantener conexiones activas.

Cargar el teléfono en modo avión ayuda a que la batería se recargue de forma más eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al activar esta función, el dispositivo desconecta todas las conexiones inalámbricas, como la red móvil, el WiFi, el Bluetooth y el GPS. Esta desconexión reduce significativamente el consumo energético del teléfono durante la carga y permite que la batería alcance el nivel máximo en menos tiempo.

Cuando el celular permanece conectado a redes y servicios, continúa realizando tareas en segundo plano, como la búsqueda de señal, la sincronización de datos y la recepción de notificaciones.

Estas actividades consumen energía incluso mientras el dispositivo está enchufado. Al utilizar el modo avión, el teléfono suspende este tipo de procesos, lo que favorece una carga más rápida y eficiente.

Si el celular sigue conectado, realiza tareas en segundo plano que consumen energía aun estando enchufado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo avión es útil en situaciones donde se dispone de poco tiempo para cargar el celular, como antes de salir de casa o en una escala corta durante un viaje.

Gracias a la disminución del consumo energético, el porcentaje de batería puede subir con mayor rapidez, lo que resulta conveniente para quienes necesitan optimizar cada minuto de carga.

Además, cargar el celular en modo avión contribuye a preservar la vida útil de la batería, ya que evita los ciclos de descarga y recarga parcial generados por el funcionamiento constante de las aplicaciones y servicios en segundo plano.