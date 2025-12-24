Qué país celebra de primero la Navidad y cuál es el último, según la IA

La diferencia horaria determina qué lugar del mundo recibe antes la Navidad y cuál es el último en sumarse a la celebración anual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias horarias generan una de las dudas más habituales entre los usuarios de Google en diciembre: ¿en qué lugar del planeta se recibe antes la Navidad? El interés por este dato se refleja en la tendencia de consultas asociadas a términos como “primer país en celebrar Navidad” o “dónde inicia primero el 25 de diciembre”.

La curiosidad aumenta cada año, cuando millones de personas buscan saber dónde se produce el primer brindis de Nochebuena y cuál es el último rincón en sumarse a la celebración.

La inteligencia artificial (IA) puede ofrecer una respuesta precisa a este interrogante, basándose en la información sobre horarios y límites internacionales de fecha. La respuesta no solo abarca a países, sino también a territorios insulares y regiones remotas, lo que añade un matiz adicional a la tradición global de la Navidad.

Cuál es la primera nación en celebrar la Navidad según la inteligencia artificial

Kiritimati, en el Pacífico central, encabeza la lista de territorios que ingresan primero al 25 de diciembre. (Foto: REUTERS/Lincoln Feast/File Photo)

La Isla de Kiritimati, perteneciente a la República de Kiribati, recibe el 25 de diciembre antes que cualquier otro lugar del planeta. Kiritimati se encuentra en el huso horario UTC+14, el más adelantado del mundo.

La línea internacional de cambio de fecha divide el planeta en dos días distintos, permitiendo que en algunos lugares sea 24 de diciembre mientras en otros ya transcurre el 25.

Por su ubicación en el Pacífico central, la isla inaugura la Navidad mundial cada año. Esta peculiaridad horaria se implementó en 1995, cuando Kiribati decidió adelantar su horario oficial para unificar todo el país bajo el mismo día y facilitar sus relaciones comerciales.

En cada país se recibe el año de una manera especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre Kiritimati significa “Navidad” en el idioma local, y la isla fue bautizada así por el explorador británico James Cook en 1777. El territorio representa aproximadamente el 70% de la superficie terrestre del país y es conocido por ser el primer lugar donde se encienden las luces navideñas.

Qué lugar es el último en recibir la Navidad en todo el planeta

Las Islas Baker y Howland, dos pequeños territorios no incorporados de los Estados Unidos, son los últimos en sumarse a las festividades navideñas. Ubicadas en el huso horario UTC-12, estas islas aguardan casi 24 horas adicionales para recibir el 25 de diciembre, cuando en otras partes del planeta la celebración ya ha finalizado.

Las Islas Baker y Howland permanecen a la espera casi un día más que el resto del planeta para dar inicio a la festividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas islas están deshabitadas y su acceso está restringido, pero su posición geográfica las convierte en el último punto que cruza la línea internacional de cambio de fecha. Este fenómeno genera una suerte de “doble Navidad” en el planeta, donde las celebraciones pueden verse en distintos momentos según la ubicación.

Cuál nación de América celebra primero la Navidad

En el continente americano, Chile y sus territorios insulares presentan un caso particular. La Isla de Pascua, situada en el océano Pacífico, es el primer lugar de América en recibir la Navidad, por su huso horario UTC-6. La isla se anticipa a la mayoría de los países del continente, aunque aún lo hace varias horas después de Kiritimati.

La Isla de Pascua, ubicada en el océano Pacífico, lidera la llegada de la Navidad en el continente americano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el continente, Chile continental y otros países sudamericanos se encuentran en husos horarios que los ubican en la media global, mientras que los territorios insulares como la Isla de Navidad marcan la diferencia en la región.

Qué país europeo es el primero en recibir la Nochebuena

En Europa, el país que recibe antes la Navidad es Rusia, específicamente en la región más oriental conocida como Kamchatka. Kamchatka se encuentra en el huso horario UTC+12, lo que la posiciona como la primera zona europea en celebrar la festividad.

El resto de Europa sigue en la lista, con países como Finlandia y Estonia adelantándose respecto al resto del continente, aunque siempre varias horas después de los territorios del Pacífico.