Meta estaría preparando su propio generador de imágenes para competir con Nano Banana de Google

Con Mango, Meta busca hacer frente al dominio de Google en generación visual por inteligencia artificial. (Reuters)

Meta avanza en la carrera por la inteligencia artificial con la próxima llegada de Mango, un nuevo modelo orientado a la generación de imágenes y video por IA, que pretende competir directamente con Nano Banana Pro de Google. Según The Wall Street Journal, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg apuesta por redefinir su posición en el mercado global de innovación, priorizando los desarrollos en capacidades generativas tanto visuales como textuales.

El desarrollo de Mango responde al reciente impulso que ha tomado Google con su motor de generación visual, lo cual ha elevado la exigencia para otras firmas influyentes como OpenAI y Anthropic. El medio señala que Meta planea lanzar tanto Mango como su modelo textual, denominado Avocado, en la primera mitad del próximo año.

Esta decisión implica que las actualizaciones de Llama, el sistema que actualmente da soporte a las funciones de IA de Meta, pasarían a un plano secundario según la estrategia actual de la empresa. Los nuevos modelos buscan marcar tendencia en el ámbito de la creatividad digital y automatización avanzada.

Meta, liderada por Zuckerberg, reestructura su estrategia y pone en pausa el desarrollo de Llama para priorizar estos nuevos modelos. (Reuters)

La responsabilidad de estos desarrollos recae en Meta Superintelligence Labs (MSL), una división creada para enfocar los esfuerzos de Meta en la innovación de próxima generación. Conforme reportó Bloomberg News, MSL aglutina a especialistas recientemente incorporados bajo la dirección de Alexandr Wang, cofundador de Scale AI y actual director de MSL, junto con la coordinación de Chris Cox, director de producto de Meta.

La visión de Zuckerberg consiste en sistemas de autoaprendizaje, orientados a acelerar la competitividad en un ambiente marcado por la evolución rápida y constante de la tecnología.

La consolidación de MSL supuso no solo reestructuración interna, sino también una importante inversión económica. Meta invirtió aproximadamente USD 14.300 millones para adquirir el 49% de Scale AI, una startup orientada al etiquetado de datos para el entrenamiento de modelos de IA. Esta operación permitió a Wang asumir el liderazgo formal de la división y potenció el acceso de Meta a datos de alta calidad, considerados fundamentales para el desarrollo de algoritmos avanzados y la mejora de la generación de contenido.

Meta Superintelligence Labs lidera el avance de Mango y Avocado bajo la dirección de Alexandr Wang. (Reuters)

Junto a Mango, Meta proyecta Avocado, un modelo de IA focalizado en la generación y comprensión de texto, orientado especialmente a usuarios con necesidades técnicas en programación y desarrollo de código. La estrategia de Meta contempla suspender temporalmente la evolución de Llama para enfocarse en el despliegue de estas nuevas herramientas, apoyando la transición hacia aplicaciones que integren tanto funcionalidades visuales como textuales de última generación.

Competencia sectorial y retos para Meta

Meta enfrenta el reto de recuperar terreno frente a rivales consolidados. Ambas fuentes destacan que Google ha ampliado las capacidades de Nano Banana Pro y funciones autónomas relevantes en el sector, mientras que Anthropic ha invertido en modelos con avanzadas aptitudes de codificación y seguridad.

OpenAI sigue liderando en agilidad y frecuencia de actualizaciones con ChatGPT. Hasta ahora, Meta ha dependido de su asistente integrado en las redes sociales para mantener la atención de miles de millones de usuarios, aunque el liderazgo en inteligencia artificial sigue distante.

Mango y Avocado representan el intento de Meta por reducir la brecha tecnológica con rivales como Google, OpenAI y Anthropic. (Europa Press)

La decidida apuesta por Mango y Avocado representa un intento deliberado de Meta por reducir su desventaja tecnológica y redefinir su papel frente a la competencia. Con reestructuración de equipos y la integración de especialistas, Meta busca superar los avances dispersos que marcaron sus iniciativas anteriores.

De alcanzarse los objetivos previstos, el lanzamiento de Mango y Avocado podría transformar sustancialmente la posición de Meta en inteligencia artificial, acercándola a los niveles de éxito experimentados en otros productos tecnológicos.