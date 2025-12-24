Tecno

Meta estaría preparando su propio generador de imágenes para competir con Nano Banana de Google

La firma apuesta por nuevas estrategias en creatividad digital y automatización avanzada, junto a una restructuración que integra especialistas en visual y texto de última generación

Guardar
Con Mango, Meta busca hacer
Con Mango, Meta busca hacer frente al dominio de Google en generación visual por inteligencia artificial. (Reuters)

Meta avanza en la carrera por la inteligencia artificial con la próxima llegada de Mango, un nuevo modelo orientado a la generación de imágenes y video por IA, que pretende competir directamente con Nano Banana Pro de Google. Según The Wall Street Journal, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg apuesta por redefinir su posición en el mercado global de innovación, priorizando los desarrollos en capacidades generativas tanto visuales como textuales.

El desarrollo de Mango responde al reciente impulso que ha tomado Google con su motor de generación visual, lo cual ha elevado la exigencia para otras firmas influyentes como OpenAI y Anthropic. El medio señala que Meta planea lanzar tanto Mango como su modelo textual, denominado Avocado, en la primera mitad del próximo año.

Esta decisión implica que las actualizaciones de Llama, el sistema que actualmente da soporte a las funciones de IA de Meta, pasarían a un plano secundario según la estrategia actual de la empresa. Los nuevos modelos buscan marcar tendencia en el ámbito de la creatividad digital y automatización avanzada.

Meta, liderada por Zuckerberg, reestructura
Meta, liderada por Zuckerberg, reestructura su estrategia y pone en pausa el desarrollo de Llama para priorizar estos nuevos modelos. (Reuters)

La responsabilidad de estos desarrollos recae en Meta Superintelligence Labs (MSL), una división creada para enfocar los esfuerzos de Meta en la innovación de próxima generación. Conforme reportó Bloomberg News, MSL aglutina a especialistas recientemente incorporados bajo la dirección de Alexandr Wang, cofundador de Scale AI y actual director de MSL, junto con la coordinación de Chris Cox, director de producto de Meta.

La visión de Zuckerberg consiste en sistemas de autoaprendizaje, orientados a acelerar la competitividad en un ambiente marcado por la evolución rápida y constante de la tecnología.

La consolidación de MSL supuso no solo reestructuración interna, sino también una importante inversión económica. Meta invirtió aproximadamente USD 14.300 millones para adquirir el 49% de Scale AI, una startup orientada al etiquetado de datos para el entrenamiento de modelos de IA. Esta operación permitió a Wang asumir el liderazgo formal de la división y potenció el acceso de Meta a datos de alta calidad, considerados fundamentales para el desarrollo de algoritmos avanzados y la mejora de la generación de contenido.

Meta Superintelligence Labs lidera el
Meta Superintelligence Labs lidera el avance de Mango y Avocado bajo la dirección de Alexandr Wang. (Reuters)

Junto a Mango, Meta proyecta Avocado, un modelo de IA focalizado en la generación y comprensión de texto, orientado especialmente a usuarios con necesidades técnicas en programación y desarrollo de código. La estrategia de Meta contempla suspender temporalmente la evolución de Llama para enfocarse en el despliegue de estas nuevas herramientas, apoyando la transición hacia aplicaciones que integren tanto funcionalidades visuales como textuales de última generación.

Competencia sectorial y retos para Meta

Meta enfrenta el reto de recuperar terreno frente a rivales consolidados. Ambas fuentes destacan que Google ha ampliado las capacidades de Nano Banana Pro y funciones autónomas relevantes en el sector, mientras que Anthropic ha invertido en modelos con avanzadas aptitudes de codificación y seguridad.

OpenAI sigue liderando en agilidad y frecuencia de actualizaciones con ChatGPT. Hasta ahora, Meta ha dependido de su asistente integrado en las redes sociales para mantener la atención de miles de millones de usuarios, aunque el liderazgo en inteligencia artificial sigue distante.

Mango y Avocado representan el
Mango y Avocado representan el intento de Meta por reducir la brecha tecnológica con rivales como Google, OpenAI y Anthropic. (Europa Press)

La decidida apuesta por Mango y Avocado representa un intento deliberado de Meta por reducir su desventaja tecnológica y redefinir su papel frente a la competencia. Con reestructuración de equipos y la integración de especialistas, Meta busca superar los avances dispersos que marcaron sus iniciativas anteriores.

De alcanzarse los objetivos previstos, el lanzamiento de Mango y Avocado podría transformar sustancialmente la posición de Meta en inteligencia artificial, acercándola a los niveles de éxito experimentados en otros productos tecnológicos.

Temas Relacionados

MetaInteligencia artificialMark ZuckerbergNano BananaGoogleLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Steam da el regalo perfecto para PC: juegos gratis y quedan pocas horas para tenerlos

Una de las opciones más destacadas es The Deed: Dynasty, una expansión independiente que invita a los usuarios a explorar relatos de intriga y crimen

Steam da el regalo perfecto

Cómo la tecnología LED permite ahorrar electricidad en espacios residenciales y comerciales

Adoptar iluminación LED no solo disminuye el gasto energético, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente

Cómo la tecnología LED permite

Ataque contra Spotify: plataforma investiga posible hackeo del 99,6% de su música

El caso pone en jaque el patrimonio sonoro y despierta inquietud sobre el impacto de la inteligencia artificial y la regulación mundial

Ataque contra Spotify: plataforma investiga

Parlante Bluetooth: claves para aprovecharlo al máximo en Navidad y Año Nuevo

La conexión inalámbrica rápida posibilita sincronizarlo con smartphones, tablets o laptops en cuestión de segundos, sin complicaciones técnicas

Parlante Bluetooth: claves para aprovecharlo

Sam Altman admite que no ha dormido bien “ni una sola noche” desde que creó ChatGPT

El director ejecutivo de OpenAI afronta la complejidad de liderar tecnologías que podrían transformar la vida cotidiana a nivel mundial

Sam Altman admite que no
DEPORTES
Jake Paul dijo que le

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

Estupor en Europa por la muerte de una periodista de 27 años tras caer de un séptimo piso

El categórico posteo de Maravilla Martínez tras la repercusión del video con el pedido de un amigo hincha de Boca

“Absurdo”: el fuerte descargo de Maravilla Martínez tras perder con Pepi Staropoli en Párense de Manos III

Los detalles de la fastuosa boda de Venus Williams: cinco días de fiesta y el impactante regalo de Serena

TELESHOW
La explosiva producción de Sofia

La explosiva producción de Sofia “La Reini” Gonet como una Mamá Noel sexy: “Ya sané”

Yanina Latorre se despidió de LAM, entre lágrimas y abrazos, después de 10 años: “Nunca me lo voy a olvidar”

Las emotivas palabras a Yanina Latorre de Diego, sus hijos y su hermana en su despedida de LAM: “Orgullosos de vos”

Lali Espósito anunció su primer show en River tras agotar cinco Vélez: “Vamos juntos por el sueño Monumental”

La foto de MasterChef Celebrity que Wanda Nara filtró por error y luego borró

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo Morales y Luis Arce por la crisis económica en Bolivia: “Nos han puesto en esta situación”

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

De los asirios a la modernidad: el asombroso origen del apretón de manos, un simple gesto que selló alianzas históricas

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo