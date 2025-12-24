Tecno

Google Fotos modifica la manera de buscar imágenes organizadas por los rostros de personas

La barra visual de accesos directos permite filtrar imágenes por caras en la pestaña de búsqueda

Google Fotos restaura los accesos
Google Fotos restaura los accesos directos de rostros, facilitando la búsqueda de fotos por persona o mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Fotos ha implementado una actualización que le permitirá a los usuarios volver a tener una función clave: los accesos directos a fotos de personas, organizados por sus rostros.

La compañía había desactivado parcialmente esta herramienta, que ayuda a localizar fotos en segundos y ahora la traen de regreso.

Google Fotos trae de vuelta los menús con rostros

La rectificación llega después de que la integración del sistema de inteligencia artificial conocido como Ask Photos provocara cambios notables en la usabilidad de la aplicación. Cuando Google implementó la búsqueda mediante IA y lenguaje natural, la barra de accesos directos visuales —que permitía filtrar rápidamente por personas o mascotas frecuentes— desapareció de la interfaz principal.

Esta decisión generó malestar entre los usuarios, quienes vieron cómo una funcionalidad esencial para gestionar sus recuerdos quedaba relegada, obligándolos a depender de búsquedas textuales menos intuitivas.

La barra visual de accesos
La barra visual de accesos directos permite filtrar imágenes por rostros en la pestaña de búsqueda de Google Fotos.

De acuerdo con la compañía, el regreso de los atajos de caras no es un cambio abrupto. Se trata de una restauración paulatina, desplegada progresivamente a través de las últimas actualizaciones para Android, iPhone y iPad. El objetivo es claro: combinar el potencial de la IA con la inmediatez y sencillez de la búsqueda clásica.

Cómo funciona la nueva organización por caras en Google Fotos

La función de agrupación por caras no es completamente nueva, pero sí lo es su integración directa en la pantalla de búsqueda. Antes, Google Fotos ya categorizaba imágenes y vídeos de manera automática según los rostros detectados en las fotos, agrupando tanto a personas como a mascotas.

Ahora, esos denominados “grupos de caras” están presentes de forma prominente en la pestaña de búsqueda, facilitando el acceso a todas las imágenes vinculadas a un rostro similar con solo un toque.

En la práctica, al abrir la aplicación y acceder a la sección de búsqueda, aparece una fila de miniaturas circulares que representan los rostros identificados con mayor frecuencia en la galería personal. Al pulsar sobre cualquiera de estos iconos, el usuario accede de inmediato a la colección de imágenes donde Google Fotos ha reconocido ese rostro específico. Si se desea buscar a alguien menos recurrente, basta con pulsar el menú de ‘Más’ para ampliar las opciones disponibles.

Google Fotos organiza y muestra
Google Fotos organiza y muestra automáticamente los rostros detectados con miniaturas circulares en la pantalla de búsqueda. (Google Fotos)

La funcionalidad varía levemente dependiendo del modo de búsqueda utilizado. En el modo estándar, los iconos de rostros aparecen de inmediato en la pantalla de búsqueda. En el modo potenciado por IA, conocido como Ask Photos, dichos iconos se muestran tras pulsar el campo de texto para iniciar una consulta.

Esta dualidad permite que la experiencia se adapte tanto a quienes prefieren la interacción visual como a quienes optan por búsquedas mediante lenguaje natural.

Cómo activar la agrupación de caras en Google Fotos

Para que los accesos directos de rostros funcionen correctamente, es esencial que la función de agrupación por caras esté activada en la configuración de la cuenta. Esta opción no está disponible en todas las regiones geográficas ni para todos los tipos de cuenta, por lo que algunos usuarios podrían no ver la función habilitada en sus dispositivos.

Desactivar la agrupación de caras
Desactivar la agrupación de caras en Google Fotos elimina etiquetas faciales, modelos y grupos reconocidos en la galería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activar o desactivar la agrupación por caras es un proceso sencillo:

  • En iOS, se debe abrir Google Fotos, iniciar sesión y acceder al perfil de usuario en la esquina superior derecha. Desde el apartado de ajustes de privacidad se encuentra la opción para activar o desactivar los grupos de caras. Si solo se desea excluir a las mascotas, existe también la posibilidad de ocultar las caras de animales en la configuración.
  • En Android, el procedimiento es similar: basta con buscar la aplicación en Google Play, asegurarse de contar con la última actualización, y luego seguir los pasos señalados en los ajustes de la app.
  • En la versión web, la opción puede aparecer en los ajustes de la cuenta, dentro del apartado de privacidad.

Desactivar esta función elimina los grupos de caras, los modelos faciales generados y las etiquetas de rostro que el usuario haya creado. Además, los nombres o apodos asignados a cada grupo de caras son privados y solo visibles por el propietario de la cuenta, incluso si las fotos se comparten con otras personas.

