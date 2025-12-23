Tecno

Uber y Lyft probarán robotaxis de Baidu en Londres: cuándo será el lanzamiento

Waymo comenzó recientemente sus ensayos con vehículos autónomos en la capital de Inglaterra

Un robotaxi Apollo de Baidu
Un robotaxi Apollo de Baidu pasa junto al mostrador de atención al cliente instalado en el Parque Shougang, en Pekín. (Foto AP/Andy Wong)

Uber y Lyft se preparan para introducir los robotaxis de Baidu en Londres, marcando un paso relevante en la competencia global por los servicios de transporte autónomo. Ambas compañías han firmado acuerdos con la firma tecnológica china para poner a prueba vehículos sin conductor en el Reino Unido a partir de 2026, mientras la carrera por implementar el transporte autónomo se intensifica en distintas regiones del mundo.

Lanzamiento de robotaxis en Londres: cronograma y detalles de la prueba

Según lo anunciado por Uber, el programa piloto en la ciudad de Londres contará con los modelos Apollo Go RT6 de Baidu y se desarrollará en el primer semestre de 2026. El objetivo es que el servicio comercial esté disponible antes de la finalización de ese año.

Esta iniciativa se produce tras el abandono de Uber del desarrollo interno de conducción autónoma en 2020, optando en cambio por colaborar con socios expertos en la industria de los robotaxis. Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber, detalló en Bloomberg Television que la compañía pretende ofrecer servicios de conducción autónoma en más de 10 mercados para finales de 2026.

Vehículos de Uber en la
Vehículos de Uber en la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona. Gianluca Battista

Por su parte, Lyft también planea ejecutar pruebas en el Reino Unido con docenas de estos vehículos, según lo comunicó el CEO David Risher. La implementación de los robotaxis dependerá de la aprobación regulatoria británica, que se espera a lo largo del próximo año.

Ambas plataformas de viajes compartidos buscan posicionarse entre los primeros operadores de transporte autónomo en la capital británica, apoyados por el reciente interés del gobierno en acelerar la adopción de esta tecnología.

Expansión global de los taxis autónomos: Baidu, Weride y Waymo

La colaboración entre Uber, Lyft y Baidu se enmarca en un contexto internacional donde varias empresas tecnológicas compiten por el liderazgo en el mercado de los taxis sin conductor. Baidu, junto a Weride y Waymo de Alphabet, lidera la expansión de los servicios autónomos.

Imagen referencial de un robotaxi
Imagen referencial de un robotaxi circulando en las avenidas de Londres. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uber y Weride han lanzado ya operaciones sin conductor en Abu Dabi, mientras que Baidu realiza pruebas en Abu Dabi, Dubái y Suiza. En paralelo, Waymo comenzó recientemente sus ensayos con vehículos autónomos en Londres.

Baidu ha consolidado una fuerte presencia global, con operaciones en 22 ciudades y más de 250.000 viajes semanales, según la propia compañía. Esta expansión responde a la estrategia de competir con rivales del sector, tanto en Asia como en Occidente, en un mercado donde los servicios autónomos aún enfrentan retos de rentabilidad y adaptación regulatoria.

Cabe indicar que compañías como Pony y Weride, a pesar de su crecimiento, continúan reportando pérdidas económicas incluso tras realizar ofertas públicas de acciones.

Imagen referencial de un robotaxi
Imagen referencial de un robotaxi circulando en las avenidas de Londres. (Imagen ilustrativa Infobae)

Regulación y perspectivas del transporte autónomo en el Reino Unido

El Reino Unido ha experimentado un notable incremento en el interés por los robotaxis, luego de que el gobierno anunciara en junio la aceleración de sus planes para permitir vehículos autónomos en las vías públicas.

La nueva estrategia oficial prevé el inicio de programas piloto a pequeña escala en la primavera de 2026, lo que posiciona a Londres como uno de los primeros escenarios europeos para la adopción masiva de taxis sin conductor.

Las pruebas previstas en el Reino Unido reflejan tanto el avance tecnológico de los servicios de transporte autónomo como la necesidad de un marco regulatorio que permita su integración segura en el entorno urbano.

