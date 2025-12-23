Las cinco habilidades esenciales para prosperar en la era de la inteligencia artificial

El 70% de las habilidades laborales cambiará antes de 2030 por el avance de la inteligencia artificial, según Forbes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) reconfigura el mercado laboral a una velocidad sin precedentes, y fuerza a millones de profesionales en todo el mundo a repensar sus propias habilidades. De acuerdo con un análisis de Forbes, el 70% de las competencias requeridas para la mayoría de los empleos cambiará para 2030. En este nuevo escenario, las empresas y los trabajadores se ven obligados a anticipar transformaciones estructurales y desarrollar las capacidades que marcarán la diferencia en la era de la IA.

El nuevo escenario laboral: retos y oportunidades

El impacto de la inteligencia artificial no admite matices. Según datos recientes de LinkedIn citados por Forbes, las personas tendrán el doble de empleos a lo largo de su vida profesional en comparación con hace 15 años. Frente a este contexto, la urgencia se vuelca sobre la actualización constante: más de un tercio de los ejecutivos en Estados Unidos planea evaluar a sus empleados de acuerdo con su dominio de herramientas de IA en el próximo año.

En paralelo, la percepción positiva crece: más de la mitad de los trabajadores estadounidenses encuestados considera que la IA mejorará sus rutinas. Este fenómeno redefine el vínculo entre profesionales y empresas. El entorno se vuelve más dinámico y exigente, obligando a ambas partes a invertir en capacitación continua y a priorizar perfiles capaces de adaptarse velozmente a nuevos desafíos.

Las empresas priorizan la capacitación en inteligencia artificial y la adaptabilidad como claves para el empleo del futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptación generacional: diferencias y aprendizajes

La velocidad y profundidad del cambio tecnológico encuentran respuestas diversas según la generación. Catherine Fisher, experta en carreras profesionales de LinkedIn, explicó a Forbes que la Generación Z y los millennials más jóvenes muestran entusiasmo y fresco optimismo, aunque un 25% admite sentirse abrumado por la rápida evolución de la IA.

Entre los millennials mayores y la Generación X, predomina una actitud positiva, pero también la dificultad para mantenerse al día. Fisher destacó: “Para muchos, aprender sobre inteligencia artificial representa casi otro trabajo”, y un 45% de este grupo considera esencial dominar estas herramientas para avanzar o acceder a nuevas oportunidades.

Los baby boomers, en tanto, atraviesan una adaptación más gradual. Fisher comparó este proceso con la llegada de los teléfonos inteligentes: “En su momento, fue un gran cambio, pero hoy no podemos imaginar nuestro trabajo sin ellos. Pronto diremos lo mismo de la IA”. Así, todas las generaciones se ven interpeladas, aunque desde ritmos y perspectivas diferentes.

La creatividad humana sigue siendo insustituible, incluso en un entorno laboral transformado por la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cinco habilidades claves para destacarse frente a la IA

Forbes identificó, junto a especialistas, las cinco capacidades que permiten construir una ventaja competitiva real en la nueva economía tecnológica.

Ingeniería de prompts: Formular las preguntas correctas a la IA se convierte en una destreza esencial para obtener resultados relevantes. Fisher subrayó: “La forma en que te comunicas con la IA determina la calidad de lo que recibes a cambio”. El entrenamiento con Copilot, ChatGPT u otras aplicaciones permite a los usuarios traducir objetivos concretos en soluciones precisas, optimizando el trabajo cotidiano. Alfabetización en IA: Comprender el funcionamiento, las oportunidades y las limitaciones de la inteligencia artificial —sin necesidad de saber programar— es la nueva alfabetización del siglo XXI. Esta habilidad posiciona a los profesionales como interlocutores válidos entre el mundo humano y el digital, y es activamente buscada por los empleadores. Adaptabilidad: La rapidez de los cambios transforma a la adaptabilidad en una verdadera “superhabilidad”. Las personas que se anticipan y se mantienen abiertas a nuevas herramientas pueden aprovechar el contexto a su favor, integrando soluciones y modificando procesos sin perder foco ni eficacia. Ser flexible ya no es un valor agregado: es una exigencia del entorno. Pensamiento analítico: La IA es capaz de identificar patrones, resumir información, cruzar datos y ampliar perspectivas, pero requiere usuarios capaces de interpretar esos insumos de manera crítica. El pensamiento analítico permite transformar resultados automatizados en decisiones certeras y estratégicas, una ventaja competitiva en un escenario donde la información abunda. Creatividad: Aunque la inteligencia artificial potencia la experimentación y la generación de ideas, la creatividad sigue siendo exclusivamente humana. Fisher invita a considerar la IA como un catalizador que libera tiempo y recursos: “Al final, las ideas más originales surgen de las personas. La inteligencia artificial puede inspirar y acelerar procesos, pero las decisiones creativas siguen dependiendo de nosotros”.

El 40% de los empleados teme perder competitividad si no domina herramientas de inteligencia artificial, según LinkedIn (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo desarrollar estas habilidades

La construcción de estas competencias no es un proceso teórico; exige experimentación y un aprendizaje constante.

La actitud proactiva marca una diferencia: “Levanta la mano para participar en proyectos que te obliguen a aprender a usar IA. Es una de las formas más rápidas de desarrollar capacidades reales y te posiciona como líder dentro de tu equipo”, indicó Fisher. Además, el intercambio de experiencias y recursos dentro de los equipos transforma el desafío de la adaptación en una oportunidad colectiva, que reduce la presión individual y fortalece la cultura organizacional.

Los riesgos de no adaptarse

Ignorar la inteligencia artificial implica riesgos concretos. Según LinkedIn, el 40% de los empleados teme quedarse rezagado frente a colegas con mayor dominio de estas herramientas, una cifra que crece año tras año.

La actitud proactiva y el aprendizaje continuo en inteligencia artificial potencian el liderazgo y la empleabilidad en las empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fisher advierte que aferrarse a métodos tradicionales puede significar perder competitividad e incluso oportunidades laborales. Incorporar la inteligencia artificial, en cambio, permite liberar tiempo para enfocarse en habilidades que la tecnología aún no puede imitar: juicio crítico, liderazgo, comunicación y creatividad.

No se trata solo de aprender a convivir con la IA, sino de utilizarla de manera inteligente y ética para potenciar el crecimiento profesional y colectivo dentro de las empresas.

El valor de decidir y liderar<i> </i>el cambio

La irrupción de la inteligencia artificial marca una frontera para el desarrollo profesional en los próximos años. Quienes asuman el desafío de formarse y participar activamente en la integración de la IA multiplicarán sus posibilidades, no solo de conservar su empleabilidad, sino de liderar el cambio.

La diferencia no la marcará exclusivamente la tecnología, sino cómo las personas decidan aprovechar su potencial: la curiosidad, la flexibilidad y el ingenio humano continúan siendo el motor de la innovación y la base de cualquier ventaja competitiva.