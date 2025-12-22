Tecno

Elon Musk predice el fin del ahorro y del empleo tradicional por el auge de la inteligencia artificial

El CEO de Tesla predice que la automatización y la renta universal transformarán la vida cotidiana, desplazando el empleo tradicional y alterando el valor del dinero según la evolución de la IA

Elon Musk anticipa un futuro
Elon Musk anticipa un futuro sin necesidad de ahorro ni trabajo por la inteligencia artificial

La irrupción de la inteligencia artificial y la robótica en la economía global ha impulsado un debate profundo sobre el sentido del trabajo, la estabilidad financiera y el valor del dinero. En este contexto, Elon Musk, CEO de Tesla y figura central en el avance tecnológico, ha planteado un futuro en el que el ahorro y el empleo tradicional dejan de ser necesarios o relevantes.

Sus declaraciones, realizadas tanto en publicaciones en la red social X (recientemente) como en su intervención en Viva Technology en París (durante 2024), recogen inquietudes internacional sobre el impacto que estas tecnologías tendrán en la organización social y en la seguridad económica de las personas.

Qué piensa Elon Musk de una renta universal

Musk afirmó públicamente que el ahorro podría volverse obsoleto ante la posibilidad de una renta alta universal. Según expuso, la automatización avanzada basada en IA y robótica eliminará la escasez de bienes y servicios y, al mismo tiempo, transformará la esencia misma del trabajo.

La visión de Elon Musk:
La visión de Elon Musk: una renta alta universal donde el dinero y el trabajo pierden relevancia

En palabras del magnate sudafricano, “probablemente ninguno de nosotros tendrá trabajo” en un escenario favorable, porque todos los individuos tendrán cubiertas sus necesidades materiales gracias a sistemas automatizados y un ingreso garantizado.

Musk resaltó en sus post que se trataría de “una renta alta universal y no una básica”, lo que dejaría sin efecto la necesidad de ahorrar para el futuro.

La publicaciones en el perfil de X de Musk, fue una reacción a la iniciativa de Ray Dalio orientada a fomentar el ahorro y la inversión para jóvenes estadounidenses a través de nuevas cuentas de capital, argumentando que, en una economía dominada por la IA, no existirá la pobreza y no habrá por qué preocuparse por guardar dinero.

El empresario ha estimado que la probabilidad de que la IA logre cubrir todas las necesidades humanas sin depender del empleo supera el 80%. Sin embargo, advirtió que la cuestión fundamental en ese hipotético futuro sería el significado y el propósito de la vida para cada individuo.

Qué otros líderes tecnológicos aprueban la renta universal

Otro de los magnates del
Otro de los magnates del sector tecnológico que aprueba una renta universal es Sam Altman

Estas ideas surgen en paralelo a experimentos sociales de gran escala enfocados en la renta básica universal, como el llevado adelante por OpenResearch y financiado en parte por Sam Altman.

Entre 2019 y 2024, el proyecto otorgó 1.000 dólares mensuales a un grupo de residentes de Texas e Illinois durante tres años, con el objetivo de analizar cómo respondía una comunidad ante ingresos recurrentes y sin condiciones.

Los resultados preliminares mostraron que los beneficiarios de la renta adicional incrementaron sus gastos mensuales, principalmente en necesidades básicas como alimentación, vivienda y transporte, y que experimentaron una disminución del estrés y la inseguridad alimentaria. Sin embargo, estos efectos positivos tendieron a diluirse con el paso de los años.

Contrario a la creencia de que una renta básica desincentiva el trabajo, el informe de OpenResearch, indicó que los participantes desarrollaron un mayor aprecio por el empleo y manifestaron apoyo a la exigencia de que el trabajo sea un requisito para acceder a programas de ayuda.

La desaparición de la escasez
La desaparición de la escasez y el empleo forzoso, promovida por avances en IA y robótica, genera expectativa y controversia sobre el impacto social de la automatización a gran escala

Aunque el desempleo aumentó ligeramente en el grupo receptor de los pagos, la tendencia general mostró que muchas personas buscaban activamente empleo e incluso solicitaban más puestos de trabajo que el grupo de control. Estas conclusiones, resaltadas por el investigador David Broockman, sugieren que las convicciones políticas y el valor atribuido al trabajo permanecieron estables o incluso reforzados durante la experiencia.

La discusión sobre la renta básica y el ingreso universal alto se enmarca, por tanto, en una transformación estructural de la economía impulsada por tecnologías disruptivas. Para Musk, una sociedad donde “el dinero dejará de ser relevante” y los trabajos sean opcionales está cada vez más cerca por la expansión de la IA.

Sin embargo, experiencias recientes como la de OpenResearch demuestran que la estabilidad financiera, aunque aporta bienestar y tranquilidad, no elimina la importancia social ni personal del trabajo.

