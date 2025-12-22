Descuentos de SEGA llegan a la PlayStation Store con ofertas de hasta mitad de precio

SEGA lanza ofertas por el Black Friday en la PlayStation Store. (Sony y Sega)

SEGA lanzó una nueva campaña de descuentos con motivo del Black Friday que beneficia a usuarios de múltiples plataformas, incluida la PlayStation Store. La iniciativa reúne una selección amplia de juegos recientes y clásicos del catálogo de la compañía, con rebajas que alcanzan hasta el 50 % en títulos clave. La promoción ya está activa y se mantendrá vigente hasta el 1 de diciembre en la tienda de PlayStation.

Dentro de las ofertas destacan entregas que han llegado recientemente al mercado, como Sonic Racing: CrossWorlds y Shinobi: Art of Vengeance, así como producciones de gran alcance entre los seguidores de la compañía, como Metaphor: ReFantazio, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition, Two Point Museum y otros lanzamientos de franquicias reconocidas. Los descuentos permiten acceder a varias de estas producciones a precios considerably reducidos durante el periodo promocional.

Rebajas en títulos recientes y sagas reconocidas

La estrategia de SEGA busca impulsar las ventas de su catálogo en plena temporada de compras, combinando juegos nuevos con entregas ya consolidadas. Entre los más recientes se encuentran Sonic Racing: CrossWorlds y Shinobi: Art of Vengeance, ambos con rebajas del 30 %. A estos se suman producciones que han captado mucha atención este año, como Metaphor: ReFantazio, que presenta un descuento del 50 %, o Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition, también con la mitad de su precio original.

SEGA lanza juegos con hasta 50 % de descuento para la PSP Store. (SEGA)

Las ofertas no se limitan a la PlayStation Store. SEGA puso en marcha la misma campaña en Steam, Xbox Store y Nintendo eShop, permitiendo que jugadores de todas las plataformas puedan acceder a las rebajas, aunque los porcentajes y precios exactos varían según cada tienda. No obstante, la PlayStation Store es una de las plataformas donde se concentran más de los títulos destacados de la promoción.

Lo más relevante en PlayStation Store

Para quienes juegan en consolas PlayStation, la selección de descuentos incluye producciones que abarcan desde RPG de gran escala hasta juegos de acción, aventuras y simulación. Estos son algunos de los títulos más representativos dentro de la promoción:

Metaphor: ReFantazio: 34,99 euros (50 % de descuento).

Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami 2: 41,99 euros (30 % de descuento).

Sonic Racing: CrossWorlds: 48,99 euros (30 % de descuento).

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition: 37,49 euros (50 % de descuento).

Two Point Museum: 23,99 euros (25 % de descuento).

Like a Dragon: Infinite Wealth: 20,99 euros (70 % de descuento).

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army: 34,99 euros (30 % de descuento).

Yakuza: Like a Dragon: 7,99 euros (60 % de descuento).

Los juegos de SEGA tienen descuento en la PSP Store hasta el 1 de diciembre. (SEGA)

La selección combina propuestas para diversos tipos de jugadores. Los fanáticos de los RPG encuentran varias opciones dentro del universo de Like a Dragon, mientras que quienes prefieren la acción pueden optar por Shinobi: Art of Vengeance o por los títulos basados en Kimetsu no Yaiba. Para los seguidores de Sonic, la inclusión de Sonic Racing: CrossWorlds añade un atractivo adicional al catálogo.

Disponibilidad en otras plataformas

Aunque este artículo se centra en las ofertas de la PS Store, SEGA reiteró que la campaña es multiformato. En Steam, Xbox Store y Nintendo eShop también se habilitaron rebajas similares, lo que facilita que jugadores de PC y otras consolas encuentren precios reducidos en títulos de su interés. Algunas promociones coinciden, mientras que otras se ajustan a la disponibilidad y condiciones de cada tienda.

Una campaña que acompaña la temporada de compras

La empresa acostumbra lanzar campañas de rebajas en épocas clave del año, y el Black Friday suele ser una de las más relevantes. Con esta nueva edición, SEGA apuesta por reforzar la visibilidad de sus lanzamientos más recientes y revitalizar el interés por juegos ya posicionados dentro del mercado.

PlayStation Store tendrá grandes descuentos en muchos juegos de su catálogo. (Foto: Sony)

La variedad de títulos disponibles y el nivel de descuento aplicado convierten a esta campaña en una oportunidad atractiva para quienes buscan ampliar su biblioteca digital. Además, al incluir juegos de diferentes géneros, la promoción apunta tanto a jugadores nuevos como a seguidores habituales de la marca.

Las ofertas permanecerán activas hasta el 1 de diciembre en PlayStation Store, plazo en el que los usuarios podrán revisar el catálogo, comparar precios y evaluar qué juegos incorporar a su colección ahora que se encuentran a un costo más accesible.