Del auge de la IA a la batalla por la soberanía de los datos: cuál es el plan del CEO de Microsoft para la próxima era digital

Satya Nadella destaca la importancia de integrar la inteligencia artificial en las empresas para transformar la gestión de datos corporativos (Captura de video: YouTube)

Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, compartió en el podcast Cheeky Pint su visión sobre la integración de la inteligencia artificial en la empresa, la importancia de tener todos los datos al alcance y cómo la actual ola de inversión en IA difiere de la burbuja de las .com.

Durante la conversación con el conductor, John Collison, Nadella abordó el futuro del “comercio agéntico”, y su método de liderazgo apoyado en herramientas como Teams, ofreciendo una mirada directa a los desafíos y oportunidades actuales de la industria tecnológica.

La IA y la organización de datos empresariales

Consultado sobre el objetivo principal de la conferencia Ignite, Nadella explicó en el Cheeky Pint que el foco está en lograr que la IA se incorpore de manera real en las empresas. “Más que admirar la fábrica de IA de otros, se trata de construir la propia”, afirmó.

Según el ejecutivo, el gran reto es organizar la capa de datos para alimentar la inteligencia artificial de cada organización. “El mayor avance que hemos hecho es tomar ese grafo (estructura matemática y computacional) que está bajo el correo electrónico, los documentos, las llamadas de Teams… Son las relaciones que, aunque parezcan desordenadas, siempre responden a un evento de negocio”, detalló Nadella.

Nadella advirtió que la gobernanza de datos y la confidencialidad son esenciales para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo en IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subrayó que la característica esencial de la IA empresarial es que todos los datos estén disponibles en cualquier momento. No obstante, reconoció que la mayoría de las compañías aún no logra integrar su contexto corporativo en una única aplicación de IA.

“Es un proceso que apenas comienza, pero es el cambio más rápido que hemos visto frente a cualquier suite de Office en nuestra historia”, señaló. Agregó la necesidad de una gobernanza estricta de datos y confidencialidad, prácticas que Microsoft implementó en Copilot para garantizar seguridad y cumplimiento normativo.

El nuevo ciclo de inversión y el comercio agéntico

Al comparar el ciclo de inversión en inteligencia artificial con la burbuja de las .com, Nadella fue categórico: “La diferencia es que hoy la demanda es real y la infraestructura está completamente utilizada”.

Durante la burbuja de los años 2000, muchas inversiones quedaron en infraestructuras sin uso, como la fibra óptica oscura. “Ahora, no tengo un problema de utilización; todo lo que tenemos está vendido. El desafío es aumentar la oferta para dar respuesta a la demanda”, explicó en el Cheeky Pint.

El comercio agéntico representa una nueva frontera donde agentes de IA facilitan la interacción entre usuarios y plataformas de compra (Captura de video: YouTube)

El CEO también remarcó que la construcción de infraestructura actual requiere visión global y gestión compleja de permisos, energía y regulaciones, en un contexto marcado por la preocupación por la soberanía de los datos. “La flota debe ser global y capaz de soportar todo tipo de cargas de trabajo”, puntualizó Nadella.

Sobre el comercio agéntico, describió una nueva frontera en la interacción entre usuarios, agentes de IA y plataformas de comercio. “La idea es crear una experiencia donde el catálogo y el proceso de compra se unan de forma fluida, permitiendo que los agentes conversacionales faciliten la interacción entre el usuario y el comerciante”, explicó.

Para Nadella, la clave estará en que cada empresa pueda ofrecer su catálogo en interfaces de lenguaje natural que posibiliten búsquedas profundas y personalizadas.

“Estamos en los primeros días, pero la experiencia para el usuario final es tan convincente que los datos ya lo demuestran”, afirmó. Anticipó también una competencia intensa en este espacio, con actores como ChatGPT, Google y Meta.

Cultura organizacional

En lo referente a liderazgo, Nadella ilustró cómo emplea Teams como “el nuevo pasillo” virtual para recorrer la compañía y conectar con los equipos. “Paso la mayor parte del día en llamadas de Teams con clientes y equipos. Es la forma más útil de mantenerme conectado y aprender”, relató.

Satya Nadella utiliza Teams como herramienta clave para el liderazgo y la conexión directa con equipos y clientes en Microsoft (Europa Press)

Reconoció ciertas limitaciones por permisos de acceso, pero consideró positivo poder participar y “normalizar la presencia del CEO” en los canales internos.

Nadella también enfatizó la importancia de una cultura organizacional coherente y el fomento del aprendizaje continuo. “La narrativa interna debe ser vivida y coherente. El crecimiento y la mentalidad de aprender en vez de saberlo todo fueron fundamentales”, afirmó.

Definió el liderazgo como la capacidad de fijar prioridades, fortalecer equipos y equilibrar las necesidades a corto y largo plazo.

El poder de la cultura y el rol del CEO en la era de la IA

Al reflexionar sobre la cultura de Microsoft, Nadella reconoció que parte de los desafíos provienen de narrativas externas que pueden influir en la percepción interna. “El poder está mucho más distribuido de lo que se piensa. La cultura se moldea en los equipos y se refuerza desde la dirección, pero también depende de la capacidad de resistir los memes sociales”, sostuvo.

La cultura organizacional coherente y el aprendizaje continuo son pilares fundamentales para el éxito en la era de la inteligencia artificial (REUTERS)

En cuanto al papel del CEO en una organización tan extensa, subrayó la necesidad de delegar y construir equipos sólidos, centrándose en las decisiones clave que solo el líder puede tomar. “El fundador tiene una memoria de trabajo única, pero el CEO profesional debe respetar esa singularidad y aportar su propio enfoque”, concluyó Nadella.

En la era de la inteligencia artificial, señaló que el conocimiento tácito de las organizaciones residirá no solo en las personas, sino también en los modelos de IA capaces de estructurar y preservar ese saber colectivo, redefiniendo así la propiedad intelectual y la ventaja competitiva de las empresas.