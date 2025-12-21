Cinco consejos para manejar de forma segura en Navidad y reducir accidentes

En esta época es más común que los conductores enfrenten largos trayectos y tráfico pesado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada navideña coincide en varios países con el invierno boreal, una época en la que millones de personas salen a la carretera para celebrar junto a familiares y amigos. Este aumento en los desplazamientos, sumado a las condiciones meteorológicas adversas propias de estos meses, como nieve, hielo o aguanieve, incrementa los riesgos en la conducción.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos, los accidentes en estas fechas representan cada año un gran desafío para la seguridad vial. En 2023, la NHTSA reportó que 101.390 accidentes ocurrieron mientras la calzada presentaba nieve o aguanieve.

Frente a este escenario, preparar tanto al conductor como al vehículo para los retos del clima invernal se convierte en una prioridad para reducir los siniestros, sobre todo durante las fiestas. Se presentan pautas clave para transitar de manera más segura durante la Navidad y mitigar el riesgo de incidentes.

Por qué conviene reducir la velocidad y aumentar la distancia con los otros autos

El riesgo de choques aumenta cuando la calzada está resbaladiza por la nieve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conducir despacio en pavimento resbaladizo permite anticipar maniobras y reaccionar ante imprevistos. La NHTSA advierte que controlar o detener un vehículo en superficies cubiertas por nieve es mucho más difícil que en condiciones normales.

El margen de error se reduce drásticamente cuando las condiciones climáticas afectan el agarre de las ruedas. Las cifras de la agencia indican que miles de choques anuales suceden por no ajustar la velocidad al estado real de la vía.

Por ello, aumentar la distancia de frenado respecto al tránsito habitual brinda tiempo suficiente para detenerse ante una detención súbita del auto frontal. Los especialistas recomiendan duplicar la separación estándar entre vehículos al circular por rutas invernales.

Qué debe hacerse si una tormenta obliga a detener el auto

Quedarse con el vehículo es prioritario si la tempestad impide avanzar sin riesgo. La NHTSA recomienda evitar esfuerzos físicos excesivos para impedir lesiones y conservar energía, además de asegurarse de que el automóvil sea visible para los equipos de emergencia o rescate.

Elementos reflectantes y luces interiores ayudan a ser localizados por equipos de rescate en situaciones de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar marcadores brillantes en la antena o ventanillas y mantener encendida la luz interior facilita la localización. Para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono, la institución sugiere verificar que el tubo de escape no esté bloqueado por nieve, operar el motor solo durante cortos periodos y nunca en espacios cerrados o con las ventanas completamente cerradas.

Cómo preparar las llantas ante carreteras a bajas temperaturas

Estas condiciones afectan la presión de las llantas de forma directa. La NHTSA sugiere revisar que cada neumático esté inflado según lo especificado por el fabricante, información que suele encontrarse en el manual del propietario y en una placa ubicada en el marco de la puerta del conductor.

Asimismo, inflar las llantas a su presión máxima —detallada en el propio neumático— puede resultar riesgoso. Entonces, para evitar fallos, la revisión mensual de las llantas es clave, además de inspeccionarlas antes de viajes largos.

Las bajas temperaturas afectan directamente la presión de los neumáticos y pueden comprometer la seguridad del viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe controlar la edad de los neumáticos y reemplazarlos, si lo establece el fabricante, cada seis años, independientemente del desgaste. Examinar los daños, cortes o irregularidades en la banda de rodadura refuerza la seguridad antes de cualquier desplazamiento invernal.

Qué rol cumplen las tecnologías de seguridad del auto en el invierno

Conocer las características de seguridad del vehículo, como los frenos antibloqueo (ABS), es un aspecto esencial para responder de modo adecuado ante emergencias propias del invierno.

Según la NHTSA, los frenos ABS impiden que las ruedas patinen durante una frenada brusca. La agencia indica que la mejor técnica consiste en aplicar presión firme y continua sobre el pedal de freno cuando este sistema está presente.

Es fundamental conocer el funcionamiento de los sistemas de seguridad para responder adecuadamente en emergencias invernales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el vehículo carece de ABS, lo adecuado sería bombear los frenos para evitar que las ruedas se bloqueen completamente. Familiarizarse con el funcionamiento de estos asistentes otorga un margen adicional ante escenarios inesperados, donde la adherencia es limitada y los reflejos suelen determinar el desenlace.

Cuál es la precaución frente a los camiones quitanieves

Los camiones quitanieves desempeñan una función esencial, para mantener habilitadas las calles y avenidas en medio de tormentas.

Pero, la NHTSA aconseja no seguirlos muy cerca ni intentar sobrepasarlos de forma apresurada. En caminos nevados, estos vehículos avanzan a bajas velocidades, realizan giros amplios y pueden ocupar varias franjas de rodado.