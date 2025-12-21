Tecno

Bitcoin: este es el precio de la criptomoneda este 21 de diciembre

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin fue la primera criptomoneda que salió al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera global que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Cotización de la criptomoneda bitcoin

El costo de la criptomoneda bitcoin para hoy a las 09:00 horas (UTC) es de 88082.73 dólares. Esto quiere decir que el activo digital registró un cambio de -0.13% en el último día, así como un movimiento de -0.05% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #1 entre las más populares.

Bitcoin alcanzó su máximo histórico

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirirlas

Para adquirirlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los mineros, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada moneda, mayor será su precio.

Un cajero para comprar criptomonedas.
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Ethereum: este es su valor en el mercado este 21 de diciembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: este es su valor

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que se consume contenido audiovisual y ha funcionado como un trampolín para los artistas

¿Cuáles son las nuevas tendencias

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

YouTube en Argentina: la lista

Top 10 videos más vistos en YouTube Chile hoy

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Top 10 videos más vistos

Paso a paso para hacer las mejores papas navideñas en Nochebuena, según la IA

Las principales inteligencias artificiales en el mercado, como ChatGPT, Perplexity y Gemini, proponen diferentes versiones de la tradicional guarnición

Paso a paso para hacer
DEPORTES
Nadia Podoroska, íntima: “Pensé en

Nadia Podoroska, íntima: “Pensé en no volver, pero la chispa sigue estando y todavía tengo más para dar”

Thiago Passeri, el subcampeón mundial de surf que se probó en Aldosivi, anduvo en skate y eligió meterse todos los días al mar

La lección de vida de “Vitamina” Silva, el uruguayo que sigue jugando a los 54 años: “El fútbol no dura para siempre”

“Decisión dividida”: Pepi Staropoli le ganó a Maravilla Martínez en la pelea más intensa de Párense de Manos III

Tras su coqueteo con Boca Juniors, Miguel Borja definió su futuro: dónde jugará

TELESHOW
Eliana Guercio habla de su

Eliana Guercio habla de su historia de amor con Sergio Romero: “Me re enamoré mal y no nos queríamos separar”

Patricia Sosa relató el reencuentro que tuvo con su papá luego de su fallecimiento: “Estaba sentado al lado mío”

La desilusión de Coty Romero al perder con Carito Muller: “Me siento otra persona desde que empecé este proceso”

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rosa de paillettes y flores de organza esculpidas artesanalmente

El festejo íntimo de Beto Casella junto a su equipo tras despedirse de Bendita: abrazos, risas y mucha emoción

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 9 muertos y

Al menos 9 muertos y 10 heridos en un tiroteo con AK-47 a un bar en Sudáfrica

Evo Morales amenazó con iniciar movilizaciones si Rodrigo Paz no da marcha atrás con la eliminación del subsidio a los combustibles

El CNE de Honduras denunció la paralización del escrutinio y alertó sobre un “boicot” electoral: “Un clima de absoluta impunidad”

Control sobre la información y la religión: cómo el dictador Ortega busca convertir a Nicaragua en la Corea del Norte de Centroamérica

Cuando la paz exige coraje: el mensaje del Nobel que interpela a nuestro tiempo