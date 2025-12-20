Tecno

Qué novedades trae ROG Strix G18, la nueva laptop gamer tope de gama de ASUS

El nuevo equipo de ASUS revoluciona el trabajo creativo y el gaming con innovaciones en visualización, conectividad y estabilidad térmica

Guardar
ROG Strix G18 incorpora el
ROG Strix G18 incorpora el procesador Intel Core Ultra 9 275HX, diseñado para tareas exigentes y flujos de trabajo con inteligencia artificial. (ASUS)

La ROG Strix G18 llega al mercado como la nueva apuesta de ASUS dirigida a suusarios que buscan una laptop gamer capaz de igualar el rendimiento de una computadora de escritorio de alta gama. Con características propias de la última generación de portátiles, este equipo es presentado como una solución integral para jugadores competitivos, creadores de contenido y profesionales que exigen potencia y movilidad sin concesiones.

Pantalla y experiencia visual

La pantalla de 18 pulgadas se posiciona como el eje central de la experiencia que ofrece la ROG Strix G18. Gracias a la tecnología ROG Nebula Display, el panel proporciona una visión más amplia, limpia y rápida, ideal tanto para e-sports como para edición de video o diseño gráfico. Esta calidad visual permite seguir cada detalle en juegos competitivos o ajustar colores con precisión en proyectos creativos, logrando una inmersión que supera las expectativas habituales de una laptop.

Procesador y rendimiento con IA

En el núcleo de la ROG Strix G18 se encuentra el Intel Core Ultra 9 275HX, un procesador que destaca por su potencia y su enfoque híbrido hacia la inteligencia artificial. Esta combinación permite ejecutar tareas que antes solo eran posibles en torres de gama alta, como renders en 4K más rápidos, aceleración en aplicaciones creativas y gaming competitivo sin caídas de frames.

El sistema de enfriamiento avanzado
El sistema de enfriamiento avanzado mantiene el rendimiento máximo durante largas sesiones de uso intensivo. (ASUS)

La integración de IA optimiza los flujos de trabajo y anticipa las necesidades del usuario, mejorando la eficiencia en edición, modelado, diseño y streaming. Además, la sinergia entre este procesador y la GPU NVIDIA RTX garantiza un rendimiento sobresaliente en juegos, con tecnologías como DLSS y Frame Generation que elevan la experiencia incluso en sesiones prolongadas.

Sistema de enfriamiento y diseño

El rendimiento sostenido es posible gracias al sistema ROG Intelligent Cooling, que incorpora una cámara de vapor de extremo a extremo, ventilación trasera completa y metal líquido tanto en la CPU como en la GPU. Este conjunto de soluciones permite mantener la potencia máxima durante horas, sin estrangulamiento térmico ni incrementos de ruido, una característica esencial para quienes requieren estabilidad en largas jornadas de trabajo o juego.

En el exterior, el diseño futurista se complementa con una barra de luz RGB envolvente, aportando un toque distintivo que encaja tanto en entornos gamer como en estudios creativos o espacios profesionales.

La barra de luz RGB
La barra de luz RGB y el diseño futurista diferencian a la ROG Strix G18 entre otras laptops del segmento. (ASUS)

Conectividad y audio

La ROG Strix G18 responde a las demandas de conectividad actuales con la incorporación de Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 y un puerto LAN de 2,5G, lo que facilita transferencias rápidas y reduce la latencia en entornos con múltiples dispositivos. El apartado de audio también destaca, con soporte para Dolby Atmos y certificación Hi-Res, garantizando una experiencia sonora de alta fidelidad.

Estas características resultan especialmente valiosas para usuarios que trabajan con cámaras, discos externos, capturadoras y monitores adicionales, optimizando el flujo de trabajo y eliminando cuellos de botella.

Posicionamiento y público objetivo

Más que una laptop potente, la ROG Strix G18 se presenta como una alternativa real para quienes buscan reemplazar su PC de escritorio sin sacrificar rendimiento ni versatilidad. Su perfil la convierte en un regalo premium para gamers exigentes, una inversión apreciada por creadores profesionales y una opción atractiva para quienes desean un equipo capaz de afrontar multitarea intensiva y herramientas impulsadas por IA.

La ROG Strix G18 busca
La ROG Strix G18 busca reemplazar la PC de escritorio, orientada a gamers, creadores y usuarios profesionales. (ASUS)

En un mercado donde abundan las promesas de rendimiento, la ROG Strix G18 destaca por ofrecer resultados concretos en potencia, diseño, inteligencia artificial y una pantalla que transforma la manera de trabajar, jugar y crear.

Temas Relacionados

ASUSLaptop gamerInteligencia artificialPortátilComputadoraLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Los 10 animes más populares del momento para maratonear este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares

La palabra “slop” se convirtió en el símbolo del hartazgo digital ante la avalancha de contenido generado por inteligencia artificial

La elección de este término por parte de Merriam-Webster y The Economist refleja la preocupación global por la proliferación de materiales irrelevantes y falsos que inundan internet gracias a la IA generativa

La palabra “slop” se convirtió

Galaxy S26: lo que se sabe hasta ahora del smartphone que competirá con el iPhone 17

Un rediseño notable, sensores de alta resolución y nuevas herramientas impulsadas por IA marcarán la próxima generación de dispositivos premium de la marca surcoreana

Galaxy S26: lo que se

Cómo hablar con Santa Claus por WhatsApp

Para que Meta AI en WhatsApp se comporte como Santa Claus, es necesario iniciar el chat con un prompt claro y específico que indique a la IA el rol que debe asumir

Cómo hablar con Santa Claus

Centros de datos con IA han generado tanto CO2 en 2025 como la ciudad de Nueva York, según estudio

La expansión de estos colosales sistemas incrementa la presión sobre los recursos hídricos y energéticos a escala global

Centros de datos con IA
DEPORTES
Estudiantes venció 2-1 a Platense

Estudiantes venció 2-1 a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Las dos finales a las que se clasificó Estudiantes tras vencer a Platense en el Trofeo de Campeones

Tras sumar a Fausto Vera, River dio otro golpe en el mercado: cerró la llegada de un volante con pasado reciente en la Selección

“Me siento culpable”: la fuerte reflexión de Morena Beltrán sobre por qué Blondel dejó de tener minutos en Boca

El nieto de Ringo Bonavena le ganó al de Carlos Monzón en la primera pelea de Párense de Manos III: el show de los últimos dos minutos

TELESHOW
La China Suárez mostró el

La China Suárez mostró el costoso obsequio que le hizo Mauro Icardi: la comparación con uno similar que le regaló a Wanda

El reencuentro de Oriana Sabatini con Leandro Paredes y Camila Galante que alimentó el rumor de la llegada de Dybala a Boca

El posteo de la hija de Martín Demichelis que generó rumores de reconciliación con Evangelina Anderson

Cande Tinelli sorprendió con un posteo irónico tras ganar el título nacional de equitación

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata a diez días del primer aniversario de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

El nuevo streaming del Conicet,

El nuevo streaming del Conicet, Vida en los extremos, reveló una nueva estrella “culona” y otras especies únicas

Cuando confiar se vuelve un problema: qué es la pistanthrofobia y cómo afecta las relaciones

Ucrania y Portugal anunciaron la fabricación conjunta de drones marítimos para hacer frente a la amenaza rusa

Trinidad y Tobago afirmó que su “mejor defensa” es su alianza con Estados Unidos en plena tensión con el régimen de Maduro

Después del robo en el Louvre, los museos de Estados Unidos refuerzan sus protocolos de seguridad