Qué novedades trae ROG Strix G18, la nueva laptop gamer tope de gama de ASUS

ROG Strix G18 incorpora el procesador Intel Core Ultra 9 275HX, diseñado para tareas exigentes y flujos de trabajo con inteligencia artificial. (ASUS)

La ROG Strix G18 llega al mercado como la nueva apuesta de ASUS dirigida a suusarios que buscan una laptop gamer capaz de igualar el rendimiento de una computadora de escritorio de alta gama. Con características propias de la última generación de portátiles, este equipo es presentado como una solución integral para jugadores competitivos, creadores de contenido y profesionales que exigen potencia y movilidad sin concesiones.

Pantalla y experiencia visual

La pantalla de 18 pulgadas se posiciona como el eje central de la experiencia que ofrece la ROG Strix G18. Gracias a la tecnología ROG Nebula Display, el panel proporciona una visión más amplia, limpia y rápida, ideal tanto para e-sports como para edición de video o diseño gráfico. Esta calidad visual permite seguir cada detalle en juegos competitivos o ajustar colores con precisión en proyectos creativos, logrando una inmersión que supera las expectativas habituales de una laptop.

Procesador y rendimiento con IA

En el núcleo de la ROG Strix G18 se encuentra el Intel Core Ultra 9 275HX, un procesador que destaca por su potencia y su enfoque híbrido hacia la inteligencia artificial. Esta combinación permite ejecutar tareas que antes solo eran posibles en torres de gama alta, como renders en 4K más rápidos, aceleración en aplicaciones creativas y gaming competitivo sin caídas de frames.

El sistema de enfriamiento avanzado mantiene el rendimiento máximo durante largas sesiones de uso intensivo. (ASUS)

La integración de IA optimiza los flujos de trabajo y anticipa las necesidades del usuario, mejorando la eficiencia en edición, modelado, diseño y streaming. Además, la sinergia entre este procesador y la GPU NVIDIA RTX garantiza un rendimiento sobresaliente en juegos, con tecnologías como DLSS y Frame Generation que elevan la experiencia incluso en sesiones prolongadas.

Sistema de enfriamiento y diseño

El rendimiento sostenido es posible gracias al sistema ROG Intelligent Cooling, que incorpora una cámara de vapor de extremo a extremo, ventilación trasera completa y metal líquido tanto en la CPU como en la GPU. Este conjunto de soluciones permite mantener la potencia máxima durante horas, sin estrangulamiento térmico ni incrementos de ruido, una característica esencial para quienes requieren estabilidad en largas jornadas de trabajo o juego.

En el exterior, el diseño futurista se complementa con una barra de luz RGB envolvente, aportando un toque distintivo que encaja tanto en entornos gamer como en estudios creativos o espacios profesionales.

La barra de luz RGB y el diseño futurista diferencian a la ROG Strix G18 entre otras laptops del segmento. (ASUS)

Conectividad y audio

La ROG Strix G18 responde a las demandas de conectividad actuales con la incorporación de Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 y un puerto LAN de 2,5G, lo que facilita transferencias rápidas y reduce la latencia en entornos con múltiples dispositivos. El apartado de audio también destaca, con soporte para Dolby Atmos y certificación Hi-Res, garantizando una experiencia sonora de alta fidelidad.

Estas características resultan especialmente valiosas para usuarios que trabajan con cámaras, discos externos, capturadoras y monitores adicionales, optimizando el flujo de trabajo y eliminando cuellos de botella.

Posicionamiento y público objetivo

Más que una laptop potente, la ROG Strix G18 se presenta como una alternativa real para quienes buscan reemplazar su PC de escritorio sin sacrificar rendimiento ni versatilidad. Su perfil la convierte en un regalo premium para gamers exigentes, una inversión apreciada por creadores profesionales y una opción atractiva para quienes desean un equipo capaz de afrontar multitarea intensiva y herramientas impulsadas por IA.

La ROG Strix G18 busca reemplazar la PC de escritorio, orientada a gamers, creadores y usuarios profesionales. (ASUS)

En un mercado donde abundan las promesas de rendimiento, la ROG Strix G18 destaca por ofrecer resultados concretos en potencia, diseño, inteligencia artificial y una pantalla que transforma la manera de trabajar, jugar y crear.