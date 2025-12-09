¿Inteligencia o amabilidad? Jeff Bezos revela cuál es la cualidad perfecta para ser el mejor líder

Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, resaltó que factores humanos como la amabilidad y creatividad son indispensables en el ámbito tecnológico, así como en la vida diaria - (Blue Origin)

En el actual panorama de desarrollo tecnológico, Jeff Bezos ha renovado el debate sobre las habilidades que definen el liderazgo y el éxito en la industria tech. El fundador de Amazon y Blue Origin considera que ser amable se vuelve más difícil que ser inteligente, y señala esta cualidad como imprescindible en un campo guiado por la innovación y la transformación constante.

Así lo expuso en su intervención durante la Italian Tech Week 2025, celebrada durante los primeros días de octubre en Turín, donde compartió sus experiencias de infancia que lo marcaron profundamente.

Jeff Bezos evocó anécdotas de su infancia en Texas que influyeron en su visión sobre el éxito. Recordó especialmente una experiencia ocurrida cuando tenía diez años, mientras viajaba en coche junto a sus abuelos.

El fundador de Amazon y Blue Origin considera que la empatía y la creatividad serán diferenciales ante la automatización, al lanzar su nuevo proyecto tecnológico con impacto global - REUTERS/Remo Casilli

Su abuela, fumadora, ignoraba los riesgos que escuchaban en campañas contra el tabaco. El joven Bezos sumó los años de vida que podía perder su abuela por fumar y se lo dijo, esperando reconocimiento por su inteligencia. En cambio, su abuelo se detuvo y le explicó: “Jeff, un día vas a entender que es más difícil ser amable que ser inteligente”.

Cuáles son cualidades importantes en la industria según Jeff Bezos

Esta lección, que el propio Bezos define como fundamento de su filosofía personal y profesional, considera que la amabilidad, entendida como empatía y respeto, gana prioridad frente al mero talento o la brillantez técnica.

Bezos trasladó esa reflexión al ecosistema tecnológico, señalando que el desarrollo de IA y otras innovaciones aportan rapidez y eficiencia, pero con frecuencia dejan de lado las necesidades y sentimientos de las personas; advirtiendo que la tecnología debe construirse desde la perspectiva del usuario y servir a sus intereses reales.

“Muchas veces pensamos que la tecnología es inteligente pero no amable, y hay que intentar que lo sea, hay que trabajar con una perspectiva de servicio a los demás” afirmó el magnate tecnológico en el evento realizado hace algunos meses en Italia.

Bezos defiende que ser amable será la habilidad clave para innovar en la era digital -(Photo by Chandan Khanna / AFP)

Jeff Bezos y su impacto en la industria tecnológica global

La influencia de Bezos en el sector tecnológico es reconocida a nivel mundial. Tras un paso al costado como CEO de Amazon en 2021, el empresario orientó sus esfuerzos a la industria aeroespacial con Blue Origin y, recientemente, regresó a posiciones operativas liderando Project Prometheus.

Este nuevo proyecto, según informó The New York Times, cuenta con una inversión inicial de 6.200 millones de dólares, orientada a la integración de inteligencia artificial en la fabricación de ordenadores, vehículos y naves espaciales, y lo convierte en una de las startups mejor financiadas del mundo.

El sector donde se mueve Bezos está marcado por la participación de gigantes como Google, Meta y Microsoft, además de pioneros en IA, como OpenAI y Anthropic. A pesar de la competitividad, el fundador de Amazon ha destacado por reunir equipos multidisciplinarios e incorporar expertos provenientes de los principales laboratorios tecnológicos del mundo, incluyendo figuras como Vik Bajaj y talentos de empresas líderes en inteligencia artificial.

Creatividad y adaptación, las claves para la era de la inteligencia artificial

Otro de los ejes principales de la visión de Jeff Bezos es la creatividad. En la Italian Tech Week, el empresario remarcó que, frente al avance de la automatización y el temor por la posible desaparición de empleos tradicionales, la cualidad insustituible de las personas será la capacidad de inventar.

Bezos advirtió que el pensamiento creativo es el motor que diferencia a los seres humanos de las máquinas y lo que garantiza la supervivencia laboral en escenarios dominados por sistemas inteligentes.

En la era de la inteligencia artificial, el fundador de Amazon, y otras startups, insiste en que el liderazgo del sector dependerá de quienes logren unir la visión innovadora con el respeto y la comprensión de las personas que usan la tecnología.