Compras por internet en Perú: guía clave para evitar sorpresas con aduanas y pagar lo justo

Durante las fiestas, crecen en Perú las compras en portales extranjeros de comercio electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En épocas del año como las festividades de Navidad y Año Nuevo, proliferan en Perú las compras por internet en el extranjero, ya sea para vender productos novedosos o para dar regalos a los seres queridos. En la actualidad, estas transacciones se realizan de manera ágil gracias a las compañías de comercio electrónico, como Amazon, Shein, eBay o AliExpress.

No obstante, existen ocasiones en las que el producto puede quedar retenido al llegar al país debido a la falta del pago de tributos aduaneros. Si el destinatario no está pendiente del estado de su paquete, este podría quedar confiscado permanentemente.

Entonces, ¿cómo se puede evitar la pérdida de aquel preciado producto?

Si no se paga el tributo en dos meses, el paquete puede ser declarado en abandono por la SUNAT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la importación simplificada en Perú

En Perú, la importación de envíos postales desde el extranjero se realiza mediante un sistema simplificado que establece reglas claras sobre el pago de tributos a la importación. Este procedimiento, regulado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), permite a personas naturales y empresas acceder a productos del exterior a través del servicio postal nacional (Serpost) o cualquier otra empresa privada de courier.

El sistema está disponible tanto para personas particulares como para empresas que realicen compras o reciban regalos del extranjero, siempre que el valor del producto enviado no supere los 2.000 dólares (USD), en cuyo caso calificaría como importación para el consumo, lo que requeriría un trámite más complejo. Este límite se aplica por envío individual, lo que significa que cada paquete debe respetar ese tope para acogerse al procedimiento simplificado.

¿Cuándo se paga aduanas?

Uno de los aspectos clave del sistema es el umbral de valor que determina la obligación de pagar tributos aduaneros. Si el valor de las mercancías contenidas en el envío no supera los USD 200, el destinatario no debe realizar ningún trámite aduanero ni abonar tributos a la importación. En estos casos, la SUNAT califica el envío como distribución directa y lo pone a disposición del servicio de entrega elegido por el comprador o la empresa que lo envió.

Paquetes cuyo valor no supera los USD 200 quedan exentos de tributos aduaneros en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, cuando el valor del envío supera los USD 200, el destinatario estará sujeto al pago de tributos a la importación. En estos casos, la empresa de envío notificará al receptor el monto que deberá pagar en una entidad bancaria designada y autorizada. Si el envío llega a través de Serpost, es necesario presentar la Declaración Importa Fácil (DIF), un documento que puede generarse electrónicamente a través del portal de la SUNAT, y luego hacer el pago correspondiente.

¿Cuánto se paga?

Por norma general, el destinatario deberá pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es el 18% del valor total de la mercancía (costo del producto + seguro + costo de envío o flete), más el arancel, que es el 4% del valor de la mercancía.

A modo de ejemplo, si la mercancía suma un total de USD 300, el comprador deberá pagar USD 68.16 al servicio de aduanas.

Si no se realiza el pago hasta dos meses después desde que se notificó la llegada del producto al país, este puede ser declarado en abandono y ser rematado o devuelto.

El servicio final de entrega es muchas veces designado por la empresa de envíos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restricciones

Existen restricciones importantes que los usuarios deben considerar. Algunas mercancías están prohibidas de ingresar al país, como la ropa y el calzado usados, las partes usadas de vehículos, y las drogas y sus insumos.

En tanto, ciertos productos tienen la condición de restringidos y requieren autorizaciones específicas para su ingreso, como los celulares y dispositivos similares, que necesitan permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o los medicamentos y equipos médicos, que requieren autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.

Conocer estas reglas y restricciones es fundamental para quienes desean importar o recibir envíos postales en Perú, ya que el desconocimiento puede derivar en la retención o decomiso de la mercancía. El sistema facilita el comercio internacional a pequeña escala, pero mantiene controles estrictos sobre los productos que pueden ingresar al país.