Tecno

Waze prueba mostrar semáforos directamente en la ruta de navegación

La función despliega íconos de semáforos en los puntos clave del recorrido, concretamente en las intersecciones a las que el vehículo está próximo

Guardar
Los semáforos funcionan como puntos
Los semáforos funcionan como puntos de referencia para identificar zonas de posible congestión. (Composición Infobae: REUTERS/Nir Elias / es.pngtree.com/fajar)

Waze ha comenzado a experimentar con una nueva función que permitirá a los conductores visualizar semáforos en tiempo real a lo largo de sus rutas de navegación. Esta incorporación, actualmente en fase piloto, responde a una demanda sostenida por parte de los usuarios y busca ofrecer mayor información relevante durante los trayectos, optimizando la experiencia de conducción y la gestión del tráfico.

Semáforos en Waze: una mejora para la navegación por rutas urbanas

La integración de semáforos en el mapa de Waze representa un avance práctico para quienes dependen de la plataforma en sus desplazamientos diarios. Tradicionalmente, Waze se ha apoyado en la colaboración de una amplia comunidad de conductores que reportan incidencias y novedades en carretera.

La iniciativa de mostrar semáforos ofrece un recurso extra de visualización, ya que estos elementos desempeñan un papel medular en la toma de decisiones durante el tráfico urbano.

Waze ha comenzado a experimentar
Waze ha comenzado a experimentar con una nueva función que permitirá a los conductores visualizar semáforos en tiempo real. REUTERS/Dado Ruvic

La función, según informa GeekTime, despliega íconos de semáforos en los puntos clave de la ruta, concretamente en las intersecciones a las que el vehículo está próximo. De este modo, la interfaz evita la sobrecarga de información en el mapa general, centrando la atención en los semáforos inmediatos y previniendo distracciones para el conductor.

Además, para aquellos radares instalados sobre semáforos, la aplicación ya contempla alertas específicas, siempre que se active la opción correspondiente en el menú de ajustes.

Utilidad de la nueva función

El despliegue de semáforos en Waze no solo pretende advertir a los usuarios sobre la presencia de señales luminosas, sino que aporta información clave para anticiparse a posibles atascos y elegir vías alternativas.

La función de Waze despliega
La función de Waze despliega íconos de semáforos en los puntos clave de la ruta. (Foto: Waze)

Los semáforos funcionan como puntos de referencia para identificar zonas de posible congestión, ya que las retenciones suelen formarse en torno a ellos cuando están en rojo. Con esta innovación, los conductores podrán planificar sus trayectos con una mayor perspectiva, ahorrando tiempo y evitando rutas saturadas.

Lanzamiento y disponibilidad global de la función de semáforos

En la actualidad, la visualización de semáforos en Waze se encuentra disponible solo para un grupo reducido de usuarios que participan en la fase beta. Los desarrolladores evalúan el funcionamiento y recogen opiniones para ajustar la herramienta antes de su lanzamiento definitivo.

Aunque todavía no se ha comunicado una fecha específica para su llegada a la versión estable, la compañía ha dado señales positivas sobre su inminente implantación, considerando que Google Maps ya cuenta con una funcionalidad similar.

La visualización de semáforos en
La visualización de semáforos en Waze se encuentra disponible solo para un grupo reducido de usuarios. (Waze)

Funciones poco conocidas de Waze

Además de su reconocida capacidad para guiar a los conductores de manera segura y rápida a su destino, Waze incorpora herramientas menos evidentes que optimizan la conducción y ayudan a anticipar imprevistos, mejorando notablemente cada experiencia en carretera.

  • Opciones de navegación personalizadas para rutas más seguras y económicas

El menú de ajustes de Waze permite personalizar diversos aspectos del viaje, lo que resulta especialmente útil para quienes desean controlar todos los detalles de su recorrido.

Entre estas opciones destaca la posibilidad de visualizar el coste de los peajes para las diferentes rutas, una función basada en los datos aportados tanto por la comunidad como por los parámetros configurados por cada usuario. Esta información previa permite sopesar alternativas y decidir si merece la pena optar por vías de pago o buscar rutas libres de peajes.

La inteligencia artificial de Waze
La inteligencia artificial de Waze reduce distracciones al volante y mejora la seguridad vial. (Waze)

La aplicación también cuenta con filtros que se pueden activar según las necesidades del usuario. Por ejemplo, se puede evitar trayectos que incluyan cruces complejos o caminos sin asfaltar.

Esta personalización resulta indispensable para conductores novatos o para quienes utilizan vehículos urbanos poco adecuados para ciertas condiciones viales, incrementando la seguridad y el confort hasta llegar al destino.

  • Herramientas para localizar gasolineras, estaciones de carga y aparcamiento

Uno de los puntos distintivos de Waze es la posibilidad de ubicar fácilmente tanto gasolineras como áreas para estacionar. A través de la sección de combustible, la app no solo muestra las estaciones más cercanas y su ubicación exacta, sino que también proporciona precios del carburante en tiempo real, horarios de apertura y disponibilidad, gracias a la participación activa de la comunidad.

Waze facilita la búsqueda de
Waze facilita la búsqueda de aparcamientos cercanos tanto a la ubicación del usuario como a su destino.

Adicionalmente, para quienes conducen automóviles eléctricos, existe una sección exclusiva que muestra los puntos de recarga, especifica los tipos de conectores y reporta la ocupación o disponibilidad de cada punto en el momento de la búsqueda.

En cuanto al estacionamiento, la plataforma facilita la búsqueda de aparcamientos cercanos tanto a la ubicación del usuario como a su destino, lo que permite ahorrar tiempo y minimizar la incertidumbre al circular por zonas desconocidas. Aunque no siempre se presentan los precios, la posibilidad de planificar dónde aparcar reduce la tensión y mejora la experiencia general del usuario.

Temas Relacionados

WazeSemáforosMapasLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Mucho más que una app: el plan viral de McDonald’s para convertir los datos y los puntos en una experiencia personalizada de IA

La empresa quiere convertir esta plataforma en el centro de la experiencia de los usuarios para tener promociones

Mucho más que una app:

Qué electrodomésticos debes desenchufar si sales de vacaciones para ahorrar hasta 20 dólares en el pago de energía

Aparatos en modo “stand-by”, entre ellos refrigeradores y lavadoras, deben ser desconectados antes de salir del hogar. Además, es conveniente realizar una limpieza o mantenimiento previo

Qué electrodomésticos debes desenchufar si

El descubrimiento médico que hizo la IA que será clave para protegernos del virus del herpes

Este hallazgo abre la puerta al desarrollo de fármacos antivirales que previenen la infección

El descubrimiento médico que hizo

Lista de recetas para preparar en la cena de Navidad y sorprender a toda la familia

La elección del menú navideño requiere equilibrar tradición, facilidad de preparación, ingredientes de temporada y preferencias de los invitados

Lista de recetas para preparar

Xiaomi ahora tiene una función para tomar fotos especiales en Navidad: cómo usarla

Esta herramienta permitirá elegir tres diseños para personalizar los momentos capturados y poder compartirlos

Xiaomi ahora tiene una función
DEPORTES
PSG derrotó al Flamengo en

PSG derrotó al Flamengo en tanda de penales y se consagró campeón de la Copa Intercontinental

La FIFA confirmó la creación de un “festival” Sub 15 para 2026: “Un paso natural y muy alegre”

“Su estilo de vida no era adecuado”: la llamativa polémica en la que se vio envuelto Icardi mientras define su futuro

Horacio Zeballos sigue haciendo historia: es el primer argentino Campeón del Mundo ITF en dobles

El llanto de la estrella Victor Wembanyama tras la final de la NBA Cup: “Lo siento, he perdido a alguien”

TELESHOW
La queja de Nicole Neumann

La queja de Nicole Neumann por el acto de fin de curso escolar: “Yo necesito dormir también”

Cuánto cuesta el vestido con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en redes

La aclaración de Homero Pettinato tras su renuncia en vivo a Sería increíble: “Nada que ver con mi escándalo”

La palabra de Ana Rosenfeld sobre Nicolás Payarola en medio de su detención: “Empecé a hacer una investigación”

La desopilante charla de Martín Bossi con Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez desde Mar del Plata: “Les busco casa”

INFOBAE AMÉRICA

Israel disparó un proyectil de

Israel disparó un proyectil de mortero que dejó al menos 10 heridos en una zona residencial de Gaza

Zelensky advirtió que Rusia planea extender las hostilidades en Ucrania: “Quieren socavar la diplomacia”

Bad Santa: la historia desconocida de la comedia que casi nadie quiso protagonizar y se convirtió en un clásico navideño

Las sanciones de Estados Unidos golpean el flujo de dólares del régimen de Maduro y avivan la inflación en Venezuela

El nuevo canciller de Bolivia aseguró que la crisis venezolana solo se resuelve con una transición democrática