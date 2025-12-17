Tecno

La papelera de WhatsApp existe: así puedes recuperar mensajes eliminados

Esta función que se encuentra en el apartado de ‘Ajustes‘ de la aplicación móvil permite restaurar o eliminar contenido borrado recientemente

WhatsApp suma una función tipo papelera para recuperar o eliminar mensajes, fotos y archivos borrados recientemente. (WhatsApp)

WhatsApp incorpora una función similar a una papelera, que permite a los usuarios recuperar o eliminar mensajes, fotos y archivos eliminados recientemente dentro de la aplicación.

Esta característica de la aplicación móvil brinda la posibilidad de restaurar o borrar contenido eliminado hace un tiempo. De este modo, los usuarios pueden gestionar su información con mayor tranquilidad y seguridad.

Para encontrar esta función, se deben seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes‘.
  3. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’.
  4. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Para eliminar un elemento, solo debes pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

Para qué sirve la papelera de WhatsApp

La función de papelera en WhatsApp se ha convertido en una herramienta fundamental para la gestión de mensajes y archivos dentro de la aplicación.

Su principal utilidad es permitir a los usuarios recuperar mensajes, fotos y documentos eliminados recientemente, brindando un margen de tiempo para restaurar contenido que pueda haberse borrado por error.

Esto otorga mayor tranquilidad al momento de limpiar chats o conversaciones, ya que cualquier elemento eliminado no desaparece de inmediato, sino que pasa por un periodo de retención antes de ser removido de forma definitiva.

La herramienta permite restaurar o eliminar contenido durante un tiempo limitado antes de su eliminación definitiva. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además del beneficio de recuperación, la papelera de WhatsApp contribuye a optimizar el almacenamiento del dispositivo. Muchas veces, los usuarios acumulan archivos, videos y mensajes que ocupan espacio innecesario, ralentizando el funcionamiento del teléfono.

A través de la papelera, es posible revisar y eliminar estos elementos de manera definitiva, liberando memoria interna y haciendo espacio para nuevos archivos o aplicaciones.

La gestión de la papelera es sencilla: al eliminar cualquier contenido, este pasa primero a la papelera, donde permanece durante un periodo determinado antes de eliminarse por completo.

El contenido eliminado pasa primero a la papelera y se borra de forma permanente tras un periodo determinado. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Durante ese tiempo, los usuarios pueden restaurar lo que consideren importante o, por el contrario, vaciar la papelera para liberar espacio adicional en el dispositivo y mejorar el rendimiento de la aplicación.

Por qué WhatsApp suele ocupar tanto almacenamiento

WhatsApp suele ocupar tanto almacenamiento en los dispositivos, principalmente debido a la gran cantidad de mensajes, fotos, videos, notas de voz y documentos que se comparten a diario en los chats.

Cada vez que envías o recibes un archivo, este se descarga y almacena automáticamente en el teléfono, sumándose a otros contenidos que pueden acumularse con el tiempo.

WhatsApp suele ocupar mucho espacio por la gran cantidad de mensajes y archivos que se comparten a diario. (WhatsApp)

Los grupos, las cadenas de mensajes y la popularidad de compartir memes o videos contribuyen especialmente a que el espacio disponible se reduzca rápidamente.

Además, muchos archivos multimedia se duplican si se reenvían a diferentes conversaciones o si se guardan en la galería del dispositivo. Las copias de seguridad, necesarias para mantener los chats y archivos a salvo, también incrementan el uso de almacenamiento, ya que incluyen todos los mensajes y adjuntos.

Otro factor relevante es que, aunque elimines un archivo o mensaje, algunas versiones antiguas de WhatsApp pueden conservar residuos de datos hasta que se limpien manualmente.

Los mensajes temporales hacen que el contenido de las conversaciones se borren al cabo de cierto tiempo. (WhatsApp)

Cómo ahorrar espacio en WhatsApp

Ahorrar espacio en WhatsApp es sencillo si sigues algunas recomendaciones clave. Comienza revisando y eliminando chats que ya no uses, sobre todo aquellos que contienen muchos archivos multimedia, como fotos, videos o mensajes de voz.

Aprovecha la función de administración de almacenamiento en la configuración de la aplicación para identificar y borrar archivos grandes o reenviados muchas veces.

También puedes configurar WhatsApp para que no descargue automáticamente fotos y videos, evitando así la acumulación innecesaria. Vacía regularmente la papelera de mensajes eliminados y elimina archivos duplicados en la galería de tu teléfono. Siguiendo estos pasos, liberarás espacio y el funcionamiento de tu dispositivo será más ágil.

