Juegan Tetris en el cielo con 4.000 drones en el Mundial de Dubái: conoce todos los detalles de esta tecnología

El enfrentamiento entre Fehmi Atalar y Leo Solórzano fusionó videojuegos, música y drones, marcando un antes y un después en la cultura e-sports y el entretenimiento inmersivo internacional

Final global de Red Bull
Final global de Red Bull Tetris: tecnología y espectáculo con 2.800 drones sincronizados sobre Dubái - crédito Red Bull

La ciudad de Dubái fue escenario de un hito tecnológico y competitivo al albergar la final mundial del primer campeonato Red Bull Tetris, donde Fehmi Atalar se consagró campeón tras una exhibición sin precedentes en el aire.

Durante la noche, la estructura emblemática del Dubai Frame se convirtió en un tablero gigante de Tetris gracias a 2.800 drones que representaron en tiempo real las jugadas de la final global entre Atalar, representante de Turquía, y el peruano Leo Solórzano.

Cómo fue el campeonato mundial de Tetris

La cita reunió a los mejores jugadores de 60 países, tras meses de eliminatorias y más de 7 millones de partidas jugadas. El evento combinó tecnología, música en directo y experiencias inéditas para los miles de asistentes y millones de espectadores online.

Tetris revoluciona los e-sports: final
Tetris revoluciona los e-sports: final mundial en Dubái con espectáculo de drones y récords históricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apertura de la jornada estuvo a cargo de invitados especiales como Alexey Pajitnov, creador de Tetris, y Henk Rogers, responsable de su expansión mundial, quienes compartieron con los finalistas y presenciaron el show tecnológico en primera fila.

Para la final, ambos jugadores se enfrentaron primero en una prefinal rápida para definir el orden de juego. Atalar eligió jugar en segundo lugar, consciente de la presión de igualar o superar la marca puesta por Solórzano.

El peruano estableció una puntuación de 57.164, pero el jugador turco desplegó una actuación precisa y veloz que dejó a la multitud siguiendo en tiempo real la caída y rotación de las icónicas piezas de Tetris, formadas pixel a pixel por la flota de drones sobre los 150 metros del Dubai Frame.

El desenlace consolidó el dominio de Atalar en la disciplina, acumulando una puntuación final de 168.566 y asegurando la primera corona mundial de Red Bull Tetris. “Después de las semifinales supe que ganar sería un logro enorme para mi país y para mí. Es surrealista”, compartió el campeón tras la ceremonia, en medio de un espectáculo que utilizó más de 4.000 drones y ajustó cada detalle visual a la acción del juego.

La competencia entre 60 países
La competencia entre 60 países y 7 millones de partidas abiertas culminó en una exhibición única donde tecnología y habilidad se sincronizaron sobre el horizonte desértico - crédito RedBull

El torneo se distinguió por llevar el videojuego clásico a un nuevo nivel de velocidad y espectacularidad, con rondas de tres minutos y elementos innovadores como cambios de gravedad y potenciadores.

Los participantes comenzaron el recorrido en sus dispositivos móviles, pasaron por la fase de PC y culminaron con la experiencia única de jugar Tetris de manera sincronizada con el cielo. La combinación de brackets eliminatorios y tecnología de drones logró que cada movimiento quedara registrado sobre el horizonte de Dubái, marcando una experiencia sin precedentes en la historia de los videojuegos competitivos.

La jornada histórica en el desierto incluyó no solo la competencia, también experiencias para los jugadores, desde el encuentro con los íconos de Tetris hasta la convivencia en Terra Solis. Entre los patrocinadores del torneo destacaron organismos del gobierno local y empresas tecnológicas de renombre, en una muestra de colaboración global para la innovación en el entretenimiento interactivo.

El torneo Red Bull Tetris en Dubái se estableció como un referente para futuras experiencias e-sports, fusionando elementos de la cultura gamer tradicional con dispositivos de última generación que permiten visualizar las partidas más allá de las pantallas convencionales.

Atalar, que llegó con reputación de velocidad, describió la noche como única en su carrera: “Conseguí jugar como una máquina y terminé satisfecho por no cometer errores relevantes”.

La final de Red Bull Tetris en el Dubai Frame reflejó la evolución de los espectáculos interactivos y abrió nuevas posibilidades para la integración de tecnologías inmersivas en la competencia digital. Con 2.800 drones dibujando cada movimiento en el cielo y miles de espectadores pendientes del desenlace, la consagración de Atalar añadió una nueva página a la historia de los torneos mundiales y confirmó el atractivo universal del clásico Tetris en pleno siglo XXI.

