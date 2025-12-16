Google crea un botón para buscar imágenes y documentos fácil: + es tu nuevo amigo

Google revoluciona la búsqueda con el botón ‘+’: IA para analizar imágenes y documentos en línea - GOOGLE

La barra de búsqueda de Google, punto de partida habitual para millones de consultas diarias, se renueva con una función que promete transformar la forma en que las personas buscan información.

Con la incorporación del nuevo botón ‘+’, ubicado en el extremo izquierdo y sustituyendo el tradicional icono de la lupa, Google facilita ahora el acceso directo a búsquedas avanzadas a partir de imágenes y documentos. Esta integración, ya disponible para algunos usuarios, marca la llegada de una experiencia basada en inteligencia artificial desde la página principal de Google.com.

Búsquedas inteligentes: Google adopta el botón ‘+’ y elimina informes gratuitos de la dark web - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Para qué sirve el nuevo botón ‘+’

El botón ‘+’ abre un menú que permite adjuntar imágenes almacenadas en el ordenador o subir archivos, como documentos PDF, de manera intuitiva. En lugar de limitarse a introducir palabras clave, basta con seleccionar el archivo o la imagen desde el propio menú y señalar la consulta o información deseada.

Google utilizará este contenido como contexto para lanzar una búsqueda avanzada, aprovechando el potencial de su Modo IA: el sistema es capaz de analizar el archivo, reconocer elementos visuales, texto, gráficos y comparar con miles de fuentes abiertas en la web.

Esta función resulta especialmente útil en situaciones cotidianas y profesionales:

Identificar un objeto , una planta, una prenda de ropa o un producto a partir de una fotografía.

Analizar documentos académicos o contratos personales subiendo directamente un PDF.

Buscar información detallada sobre gráficos, fórmulas o elementos específicos dentro de imágenes complejas.

Traducir texto visual, encontrar imágenes similares o realizar investigaciones detalladas sin depender solo de la descripción escrita.

Cómo funciona el Modo IA integrado

Con la inclusión de Modo IA y nuevas medidas de protección, Google moderniza la experiencia al permitir consultas desde imágenes y documentos y fortalecer la gestión de seguridad online - (Google)

El nuevo botón ‘+’ es una extensión visible y directa del Modo IA de Google, presentado este año en distintos países y que permite búsquedas más complejas combinando texto, voz e imágenes desde el inicio mismo.

Con esta actualización, la plataforma elimina pasos intermedios y acerca la potencia de la inteligencia artificial a cualquier usuario sin necesidad de formatos avanzados ni herramientas adicionales. El análisis de imágenes y documentos se realiza en tiempo real y los resultados se muestran en la misma ventana de búsqueda, lo que agiliza el proceso de investigación y enriquece las posibles respuestas.

Ahora es posible resolver dudas visuales y documentales con menos pasos, reforzando la utilidad de Google en áreas como la educación, el comercio electrónico, la gestión académica y el soporte técnico.

Otros usos para el botón ‘+’ en Google

El botón no solo amplía las fronteras de la búsqueda tradicional, sino que introduce una alternativa cómoda para situaciones en las que no se dispone de la descripción exacta de un tema o cuando lo que se busca no se puede traducir fácilmente a palabras. Por ejemplo:

Resolver rápidamente dudas sobre piezas de maquinaria o accesorios usando una foto tomada con el móvil.

Investigar autores, títulos o referencias bibliográficas a partir de capturas de pantalla de documentos.

Consultar información de facturas, certificados u otros archivos administrativos recibidos por correo electrónico o descargados de plataformas digitales.

La nueva función permite a los usuarios adjuntar fotos y archivos directamente desde la barra principal, accediendo a resultados inteligentes y búsquedas visuales sin depender solo de palabras clave - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debut del botón ‘+’ en la barra principal representa uno de los avances más notables en la experiencia de búsqueda online, demostrando que la inteligencia artificial y la accesibilidad continúan estableciendo nuevos estándares de utilidad y seguridad para los usuarios.

Cambio en servicio de seguridad gratuito de Google

En paralelo al lanzamiento de nuevas funciones de búsqueda, Google anunció cambios significativos en sus herramientas de seguridad. La compañía ha comunicado que, a partir de febrero de 2026, dejará de estar disponible su informe gratuito de la dark web, herramienta que permitía a los usuarios comprobar si su información personal, correos electrónicos o números de teléfono habían sido filtrados en este sector de internet.

Esta función había sido lanzada para notificar a los usuarios sobre brechas de seguridad y proponer recomendaciones de protección.

La decisión se justifica, explican desde Google, porque los informes ofrecían pasos poco prácticos y se enfocarán en desarrollar alternativas con indicaciones más útiles para proteger a los usuarios.

A partir del 16 de febrero de 2026, toda la información asociada a estos informes será eliminada, aunque el seguimiento de amenazas online y la protección ante filtraciones continuará vigente a través de otras herramientas como la “Revisión de Seguridad”, las llaves de acceso, la autenticación en dos pasos y el gestor de contraseñas.