El Galaxy Z TriFold se agota en Corea del Sur previo a su debut en Estados Unidos

Samsung ha sorprendido al público surcoreano con el lanzamiento de su Galaxy Z TriFold, un dispositivo plegable que introduce una nueva categoría dentro del catálogo de la marca. El interés por el producto ha superado las expectativas y se ha reflejado en el agotamiento casi inmediato del stock inicial en las tiendas físicas seleccionadas, dejando en evidencia la fuerte demanda por este smartphone de última generación incluso antes de su llegada a mercados como Estados Unidos.

Fenómeno de ventas e interés por el Galaxy Z TriFold

El viernes 12 de diciembre, Samsung lanzó su nuevo modelo plegable en poco más de una veintena de tiendas de Corea del Sur. A pesar de no haber anunciado cuántas unidades estarían disponibles durante el primer día, en cuestión de minutos el Galaxy Z TriFold se agotó, impulsado por largas colas de compradores y entusiastas que no dudaron en invertir en esta tecnología a pesar de su alto precio, que supera los 3.500.000 wones (alrededor de 2.500 dólares o más de 2.130 euros).

Es pertinente señalar que este fenómeno de ventas recuerda al éxito de lanzamientos históricos de otros gigantes tecnológicos.

REUTERS/Kim Hong-Ji

Los consumidores parecen depositar su confianza en la trayectoria de la compañía surcoreana, especialmente en su experiencia con la familia Fold/Flip que ya acumula siete generaciones en el mercado.

La compañía ha sometido el TriFold a rigurosas pruebas de resistencia, lo que otorga confianza a los primeros compradores incluso tratándose de una primera generación, situación en la que comúnmente pueden surgir fallos o limitaciones.

Próximos pasos, disponibilidad y llegada internacional del TriFold

La demanda desbordante del primer día ha dejado sin stock a las tiendas surcoreanas y, por el momento, Samsung solo permite a los interesados apuntarse para recibir notificaciones cuando vuelva a haber unidades disponibles. No es posible realizar reservas, lo que ha incrementado la expectativa alrededor del siguiente lote y del desembarco del TriFold en otros países, incluidos Estados Unidos y probablemente mercados latinoamericanos.

En diciembre, Samsung lanzó al mercado su Galaxy Z TriFold. (Samsung Electronics)

Aunque los precios oficiales fuera de Corea del Sur aún no han sido confirmados, se especula que serán superiores respecto al valor de lanzamiento local debido a impuestos y ajustes de mercado. Todo apunta a que el Galaxy Z TriFold será uno de los lanzamientos más codiciados en el segmento premium de smartphones plegables, marcando una nueva tendencia en la evolución del diseño y la experiencia de usuario.

Cómo aprovechar las funciones de multitarea e IA en el Galaxy Z Fold7

Con el enfoque en “Next-Gen Performance”, el Galaxy Z Fold7 de Samsung reúne un procesador de alto rendimiento, una pantalla amplia y funciones de inteligencia artificial para potenciar la multitarea en un dispositivo móvil.

A continuación, se detallan algunas formas de utilizar estas características:

Permite operar hasta tres aplicaciones de manera simultánea en la pantalla desplegable, facilitando actividades como consultar correos, tomar apuntes y participar en videollamadas sin alternar entre ventanas.

Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7. (Samsung)

Incorpora la Now Bar, una barra de tareas adaptable que posibilita fijar accesos directos a aplicaciones frecuentes y alternar entre ellas con facilidad, proporcionando una experiencia de manejo similar a la de un ordenador portátil.

Integra Galaxy AI, que ofrece funciones como traducción automática en tiempo real durante videollamadas y chats , recomendaciones basadas en el contexto y un asistente multimodal para gestionar y compartir contenido a través de texto e imágenes.

Incluye la función Edición Generativa, que permite modificar fotos mediante la eliminación o alteración de elementos, proporcionando herramientas para edición visual sin necesidad de aplicaciones adicionales.

El sistema se apoya en Samsung Knox para la protección de datos y en capacidad de procesamiento de avanzada para garantizar continuidad en el uso y conexión del dispositivo a diversas tareas.