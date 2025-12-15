Tres claves para mejorar el rendimiento del aire acondicionado en verano de 2026

El estado general del equipo incide de manera directa en su capacidad de enfriar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a olas de calor persistentes y temperaturas cada vez más elevadas, el aire acondicionado se ha transformado en un aliado indispensable para atravesar el verano en muchas ciudades. Sin embargo, cuando los termómetros alcanzan sus máximos y la demanda térmica crece, estos equipos pueden perder eficacia y dificultar el enfriamiento de los ambientes.

Un mantenimiento adecuado, la correcta ubicación de las unidades y la gestión inteligente de la temperatura constituyen los pilares para lograr un rendimiento óptimo, reducir el consumo de energía y mantener el hogar confortable durante los días más calurosos.

Mantenimiento y limpieza: el primer paso hacia un enfriamiento eficiente

El estado general del equipo incide de manera directa en su capacidad de enfriar. Mantener limpios los filtros y bobinas es fundamental: la acumulación de polvo u obstrucciones en estos componentes disminuye el flujo de aire y exige un mayor esfuerzo del compresor, impactando negativamente en la eficiencia.

Realizar limpiezas regulares y asegurarse de que la unidad esté libre de hojas, tierra o escombros alrededor, favorece la circulación y permite que el aire acondicionado funcione de manera más estable y duradera.

Ubicación adecuada y control de la temperatura para el mejor rendimiento

La ubicación de la unidad influye tanto como su mantenimiento. Un equipo expuesto al sol directo recibe calor extra y enfría con menor eficacia. Por ello, se recomienda instalar el aire acondicionado lejos de fuentes de calor y usar cortinas durante el día para minimizar la ganancia térmica.

Además, se debe evitar bloquear la entrada y salida de aire con muebles u objetos, garantizando que el flujo de aire no tenga obstáculos. El ajuste correcto del termostato, idealmente entre 22 y 24 grados Celsius, previene el trabajo excesivo del compresor y ayuda a conservar energía sin perder confort.

Aislamiento, humedad y ventilación complementaria

El aislamiento del hogar es otro factor clave: sellar ventanas, puertas y posibles grietas evita que el aire frío escape y reduce el tiempo de trabajo del aire acondicionado. También resulta útil considerar la humedad ambiente: utilizar deshumidificadores en zonas de alta humedad disminuye la sensación térmica y facilita el proceso de enfriamiento.

Limitar el uso de electrodomésticos que irradien calor y sumar sistemas de ventilación complementaria, como ventiladores, ayuda a distribuir el aire frío de manera uniforme, generando una atmósfera más fresca y confortable en toda la vivienda.

Aplicar estas medidas básicas permitirá aprovechar al máximo la capacidad de enfriamiento de los equipos, logrando ambientes más agradables mientras se cuida el consumo energético en el verano de 2026.

Cómo limpiar correctamente el aire acondicionado

La limpieza regular del aire acondicionado es fundamental para mantener su buen funcionamiento y preservar la calidad del aire en ambientes cerrados. Antes de comenzar, es importante desconectar el equipo de la corriente eléctrica para evitar accidentes. Una vez seguro, se recomienda retirar o abrir la tapa exterior para acceder a los filtros, que suelen acumular polvo, polen y otras partículas.

Los filtros deben extraerse y limpiarse con agua templada y jabón neutro. Después, conviene dejarlos secar completamente antes de volver a colocarlos. Mientras se secan, se puede aprovechar para limpiar las rejillas y el interior de la unidad con un paño húmedo, eliminando la suciedad acumulada en los conductos.

Es pertinente señalar que el uso de productos específicos para sistemas de climatización puede ayudar a desinfectar y prevenir la aparición de moho o bacterias.

Realizar esta limpieza al menos una vez cada tres meses contribuye a prolongar la vida útil del equipo, ahorrar energía y evitar la propagación de alérgenos. Además, un aire acondicionado limpio asegura un flujo de aire saludable y eficiente para todos los ocupantes del espacio.