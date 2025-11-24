Tecno

Qué modo del aire acondicionado ahorra más energía y dinero en el hogar

Funciones como el modo ECO pueden disminuir el consumo eléctrico hasta un 30% frente a los ajustes estándar. Además, no solo reduce la factura, prolonga la vida útil del electrodoméstico

Elegir el ajuste correcto del
Elegir el ajuste correcto del aire acondicionado incide en el gasto de recursos y la sostenibilidad ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire acondicionado es un aliado clave durante los días calurosos, pero su uso frecuente incrementa el gasto energético en los hogares. Lo que muchos desconocen es que, entre los modos de funcionamiento que incluye la mayoría de los dispositivos modernos, existe una configuración que permite reducir el consumo eléctrico.

De acuerdo con datos de Endesa, el modo ECO del aire acondicionado se posiciona como la opción más eficiente para ahorrar energía y dinero, sin sacrificar el confort térmico.

A pesar de que la mayoría de los usuarios suele utilizar los modos automáticos o estándar, los expertos señalan que el ajuste correcto del aparato es determinante tanto para el bienestar del usuario como para la economía familiar.

Por qué el modo ECO es la alternativa más eficiente para el ahorro doméstico

Con el ajuste ECO se
Con el ajuste ECO se logra estabilidad térmica y menores picos de demanda eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo ECO, conocido como “Energy Saving”, está diseñado para minimizar el gasto eléctrico mediante la reducción de la potencia del compresor y la elección de una temperatura eficiente y sostenida.

Según datos del experto, este ajuste puede llegar a reducir el consumo energético hasta en un 30% frente al modo estándar. Al mantener una temperatura estable, el electrodoméstico evita los picos de consumo que suelen generarse cuando se busca enfriar el ambiente en poco tiempo.

Además, el uso del modo ECO prioriza la eficiencia, permitiendo un uso prolongado del aire acondicionado sin aumentos drásticos en la factura de electricidad. No solo beneficia al usuario en términos de ahorro económico, ayuda a disminuir la demanda de energía, lo que repercute en la reducción de emisiones de CO2.

Qué otras ventajas ofrece el modo ECO frente a los otros

El modo ECO ayuda a
El modo ECO ayuda a minimizar desgastes y averías en el electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo ECO no solo se destaca por su capacidad de ahorro energético, sino por su contribución a la durabilidad de los electrodomésticos.

Al operar con menor exigencia sobre el compresor, se reduce el desgaste de los componentes y se minimizan las posibilidades de averías, lo que repercute en una menor necesidad de reparaciones o reemplazos prematuros.

Asimismo, al mantener un ambiente estable y sin cambios bruscos de temperatura, mejora el confort para los usuarios durante lapsos prolongados. Puede requerir más tiempo para alcanzar la temperatura inicial deseada, pero una vez estabilizado el ambiente, ofrece un equilibrio entre bienestar térmico y control del consumo.

Cuáles limitaciones tiene utilizar el modo ECO del aire acondicionado

El modo ECO requiere mayor
El modo ECO requiere mayor tiempo para alcanzar temperaturas iniciales, pero asegura eficiencia sostenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal limitación del modo ECO radica en la velocidad de enfriamiento. Si la prioridad es reducir rápidamente la temperatura de una habitación excesivamente caliente, este modo puede tardar más en alcanzar el clima deseado que otras configuraciones, como el modo Cool.

Por otra parte, el ahorro real depende de variables externas como la correcta instalación del electrodoméstico y el nivel de aislamiento del hogar. Aun así, la experiencia de usuarios y especialistas muestra que la adopción regular del modo ECO conlleva una reducción sistemática en la factura eléctrica.

Qué otros modos de uso existen en el aire acondicionado

Los modos Auto, Cool, Fan,
Los modos Auto, Cool, Fan, Swing y Sleep presentan diferencias notables en su demanda de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado al modo ECO, los aires acondicionados modernos integran diversas configuraciones como el modo Auto (AUTO o FIX), Cool, Fan, Swing y Sleep. Cada uno de estos ajustes responde a necesidades específicas e incide de maneras distintas en el consumo eléctrico.

El modo Auto, regula de forma automática la potencia según la temperatura del ambiente, mientras que el modo Cool se utiliza para enfriar el espacio de manera directa y continua. Por esta razón, optar por el modo adecuado puede implicar diferencias en el gasto final de energía.

Pese a que algunos usuarios tienden a elegir la configuración predeterminada o la que ofrece un enfriamiento más rápido, la experiencia indica que los modos automáticos y de ahorro son los que mejor equilibran eficiencia y confort.

