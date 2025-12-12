Meta cambia el diseño de Facebook: un feed renovado y características similares a Instagram

Meta impulsa un rediseño de Facebook con para optimizar la exploración y facilitar la creación de contenido. (Meta)

Meta ha presentado un rediseño integral de Facebook que transforma la experiencia de navegación para millones de usuarios en todo el mundo. El cambio más destacado es la adopción de un feed principal en formato de cuadrícula, inspirado en la estética de Instagram, con el objetivo de simplificar la interacción y facilitar tanto la creación como el descubrimiento de contenido dentro de la plataforma.

La actualización, disponible desde hoy para la mayoría de los usuarios, introduce una interfaz más inmersiva y una navegación optimizada. Aunque la estructura general de Facebook mantiene elementos familiares, los ajustes buscan reducir los pasos necesarios para realizar acciones cotidianas y eliminar el desorden visual que caracterizaba versiones anteriores.

Este rediseño responde a la necesidad de mantener la relevancia de la red social y atraer a nuevos usuarios, en un contexto de competencia creciente entre plataformas digitales.

El nuevo formato organiza automáticamente múltiples fotos en una disposición estandarizada, inspirada en la interfaz de Instagram. (Meta)

El nuevo feed en cuadrícula representa el cambio visual más evidente. Ahora, al publicar varias fotos en una actualización, estas se organizan automáticamente en una cuadrícula estandarizada, similar a la de Instagram. Los usuarios pueden interactuar con las imágenes mediante un doble toque para dar “Me gusta” o tocando una vez para verlas en pantalla completa.

Este formato también se extiende a los resultados de búsqueda, donde fotos y videos aparecen integrados en la misma disposición, lo que contribuye a una experiencia de usuario más coherente y uniforme.

Junto con el rediseño del feed, Facebook incorpora una barra de pestañas renovada, ubicada en la parte inferior de la pantalla, que centraliza el acceso a las funciones más utilizadas. Los accesos directos incluyen Reels, Amigos, Marketplace, Perfil y Notificaciones.

Aunque el menú principal no permite personalización, Meta ha implementado un diseño de menú adicional que ofrece accesos rápidos a un amigo, página o grupo específico, lo que facilita la navegación entre las distintas secciones de la plataforma.

Las funciones de la barra de pestañas aparecen en primer plano. (Meta)

En el ámbito de la creación de contenido, la actualización introduce mejoras en el proceso para compartir Historias y publicaciones en el feed. Inspirándose nuevamente en Instagram, Facebook permite añadir stickers, música o etiquetas de amigos a través de una interfaz más sencilla.

En tanto, la plataforma ofrece herramientas para monitorear comentarios y conversaciones en cada publicación, lo que busca reducir distracciones y optimizar la gestión del contenido generado por los usuarios.

El algoritmo de Facebook también ha recibido ajustes. Ahora, la plataforma sugiere amigos basándose en intereses declarados por el usuario, como afinidad por equipos deportivos, preferencias de videojuegos o áreas de aprendizaje.

Estas recomendaciones no dependen necesariamente de conexiones en común, sino de la información pública que cada usuario comparte, lo que puede generar reacciones diversas entre quienes valoran la privacidad o prefieren mantener su círculo social limitado.

Los usuarios pueden indicar por qué no les gusta una publicación o Reel de Facebook para ver contenido más relevante en el futuro. (Meta)

En cuanto al descubrimiento de contenido, Facebook ha implementado controles inspirados en Instagram para personalizar el feed. Si un usuario no desea ver un Reel o una sugerencia, puede presionar la “X” para indicar que ese contenido no le interesa.

Sin embargo, la plataforma aún no permite bloquear o dejar de mostrar de forma permanente a un creador de contenido desde este menú, lo que limita el control directo sobre las recomendaciones.

El despliegue del rediseño comienza hoy, aunque algunas funciones, como el nuevo formato de búsqueda a pantalla completa, se implementarán de manera progresiva en los próximos meses. Estas novedades forman parte de una estrategia más amplia para modernizar Facebook y adaptarlo a las expectativas actuales de los usuarios.

Con estos cambios, la compañía busca ofrecer una experiencia más ordenada y accesible, orientada a que cada persona pueda enfocarse en las relaciones y los intereses que considera más relevantes dentro de la red social.