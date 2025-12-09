Tecno

Google aclara si Gemini tendrá o no publicidad desde 2026

La empresa quiere mantener la monetización de su IA a través de los planes de pago únicamente

Google desmiente la incorporación de
Google desmiente la incorporación de publicidad en la aplicación de Gemini para 2026 tras rumores en medios especializados.

Después del surgimiento de rumores por un reportaje publicado por AdWeek, Google confirmó que Gemini no tendrá publicidad en la aplicación en 2026.

Según el informe del medio especializado en la industria de la publicidad, la empresa ya se habría comunicado con sus clientes anunciantes para darles a conocer el plan para el año siguiente. Sin embargo, desde las directivas de la compañía desmintieron estas versiones.

De dónde surgió la versión de la publicidad en Gemini

La controversia surgió a raíz de la publicación de un artículo en el que se citaban “fuentes anónimas” vinculadas al mercado de la publicidad. Según el reportaje, Google habría iniciado conversaciones con algunos de sus principales clientes para informarles sobre la intención de incorporar anuncios en Gemini próximamente.

El medio sugería que estos nuevos formatos publicitarios serían independientes de los anuncios actualmente presentes en el modo de inteligencia artificial del buscador de Google o en las búsquedas relacionadas con IA.

Actualmente, los anuncios solo aparecen
Actualmente, los anuncios solo aparecen en el modo IA del buscador de Google, no en la app de Gemini ni en su versión premium.

El informe no ofrecía detalles técnicos precisos sobre el tipo de integración planeado, pero insinuaba la posibilidad de que la app de Gemini se llenara de anuncios intercalados entre las consultas de los usuarios, o incluso que la IA comenzara a proporcionar respuestas patrocinadas al recomendar tiendas, productos o locales.

Qué dijo Google sobre la publicidad en Gemini

No pasó mucho tiempo para que Google acabara con las especulaciones. Dan Taylor, vicepresidente de Global Ads de Google, fue el encargado de transmitir la posición oficial de la empresa.

A través de una publicación en X, Taylor afirmó que el reportaje tenía afirmaciones que no correspondían con la realidad operativa ni los planes concretos de la compañía.

“Este artículo está basado en fuentes anónimas desinformadas, las cuales están haciendo afirmaciones que no son precisas. No hay anuncios en la aplicación de Gemini, y actualmente no hay planes de cambiar eso”, publicó en la red social.

Google apuesta por la monetización
Google apuesta por la monetización de Gemini a través de su plan de pago, que ofrece funciones exclusivas por más de 20 euros mensuales.

La empresa también reiteró que los anuncios solo están presentes en el modo IA del buscador, que utiliza la propia IA de Gemini para filtrar resultados y generar resúmenes relacionados con la búsqueda de los usuarios.

La declaración pública de Taylor buscó disipar cualquier rumor sobre la posible entrada de anuncios en la app, enfatizando que tal posibilidad no está sobre la mesa en estos momentos.

Según la posición oficial, Google solo genera ingresos a través del plan de pago de Gemini, que permite incluir funciones exclusivas y elimina algunas limitaciones presentes en la versión gratuita a cambio de poco más de 20 euros mensuales.

Hasta el momento, los anuncios publicitarios no forman parte de la experiencia del usuario en la app de Gemini. La apuesta actual de Google pasa exclusivamente por ofrecer una versión premium y, según el propio Taylor, no existe ninguna hoja de ruta definida para monetizar la herramienta a través de la publicidad directa en el chatbot.

OpenAI también negó tener publicidad en ChatGPT

OpenAI negó haber introducido anuncios en ChatGPT tras una ola de especulaciones alimentadas por la difusión de una captura de pantalla que mostraba una supuesta integración comercial en la plataforma.

La presión financiera sobre OpenAI
La presión financiera sobre OpenAI impulsa la exploración de modelos de anuncios, aunque la empresa aún no implementa publicidad en ChatGPT.

Nick Turley, responsable de ChatGPT, afirmó que “no hay pruebas en vivo de anuncios” y que cualquier imagen circulada no representa publicidad real. Esta aclaración surgió luego de que un exempleado de xAI compartió una imagen donde aparecía la opción de compra en Target durante una conversación, generando dudas sobre un cambio en el modelo de negocio.

Desde OpenAI explicaron que se trataba de una integración de aplicaciones anunciada previamente, no de un sistema comercial tradicional, aunque reconocieron que no gestionaron el caso apropiadamente. Directivos como Mark Chen admitieron que cualquier función que parezca publicidad debe tratarse con especial cuidado.

Detrás de la discusión se encuentra la presión financiera que enfrenta OpenAI, tras invertir más de mil millones de dólares en infraestructura y proyectar gastos billonarios en los próximos años.

Aunque los ingresos actuales provienen sobre todo de suscripciones y contratos de API, estos no cubren los elevados costos operativos. Investigadores detectaron código relacionado con sistemas publicitarios en versiones beta para Android, y la propia compañía reconoció estar explorando modelos de anuncios.

