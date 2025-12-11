Tecno

ChatGPT ya puede editar archivos con Photoshop y Acrobat

La actualización transforma la experiencia de edición digital al integrar herramientas clave directamente en la interfaz del chatbot

Guardar
La integración de Adobe Photoshop,
La integración de Adobe Photoshop, Acrobat y Express en ChatGPT permite editar imágenes y PDF directamente desde el chat, sin abrir aplicaciones externas. (Adobe)

Adobe ha integrado tres de sus principales programas en ChatGPT, lo que marca un avance en la interacción entre inteligencia artificial y herramientas de productividad digital. Ahora, los usuarios pueden editar imágenes y documentos PDF directamente desde la interfaz del chatbot, sin necesidad de abrir las aplicaciones de escritorio y de forma gratuita.

La actualización incorpora tres aplicaciones clave de Adobe: Photoshop, Acrobat y Adobe Express. Esta integración permite a cualquier usuario de ChatGPT acceder a funciones de edición de imágenes, manipulación de archivos PDF y creación de documentos personalizados, todo desde el mismo chat.

El proceso se basa en instrucciones en lenguaje natural, lo que simplifica tareas que antes requerían abrir programas específicos y navegar por menús complejos.

En el caso de Photoshop, la integración permite realizar ajustes básicos sobre imágenes, como modificar el brillo, el contraste o la exposición, así como aplicar filtros y editar zonas específicas de una foto. Por ejemplo, basta con escribir una instrucción como “Adobe Photoshop, ayúdame a difuminar el fondo de esta imagen” para que la inteligencia artificial ejecute la tarea solicitada.

Los usuarios pueden modificar fotografías
Los usuarios pueden modificar fotografías y manipular documentos PDF con comandos en lenguaje natural gracias a la conexión entre ChatGPT y las aplicaciones de Adobe. (Adobe)

Asimismo, se pueden seleccionar áreas mediante prompts y aplicar efectos artísticos limitados, lo que facilita la edición rápida sin conocimientos avanzados de diseño.

Acrobat amplía las posibilidades de gestión de documentos PDF dentro de ChatGPT. Los usuarios pueden editar el contenido de un archivo, extraer texto o tablas, fusionar varios documentos en uno solo, comprimir archivos pesados o convertir otros formatos a PDF manteniendo la calidad y el formato original.

Un ejemplo práctico es la edición de un currículum vitae para adaptarlo a diferentes empresas, todo desde el chat y sin pasos intermedios.

Adobe Express también se suma a la integración, ofreciendo una alternativa sencilla para la creación y personalización de documentos. Esta herramienta, similar a Canva, permite diseñar invitaciones, folletos o presentaciones a partir de plantillas prediseñadas.

La edición de imágenes en
La edición de imágenes en ChatGPT incluye ajustes básicos de Photoshop, como brillo y contraste, además de la aplicación de filtros y efectos mediante instrucciones simples. (Adobe)

Al escribir una instrucción como “Adobe Express, ayúdame a crear una invitación para mi fiesta de disfraces”, ChatGPT presenta opciones de diseño y permite añadir texto personalizado, agilizando la producción de materiales gráficos.

Cómo usar los programas de Adobe en ChatGPT

El proceso para habilitar estas funciones en ChatGPT es directo. El usuario debe escribir “@Adobe” en el cuadro de diálogo y seleccionar una de las tres aplicaciones disponibles. Tras ingresar la instrucción deseada y presionar Enter, aparece una ventana para conectar la cuenta de Adobe con ChatGPT.

Una vez aprobada la conexión, se pueden editar imágenes, PDFs o crear documentos desde la misma conversación. Los controles de edición, como los deslizadores para ajustar valores en imágenes, se encuentran integrados en la ventana del chat, y los archivos finales pueden descargarse tras aprobar los cambios.

A pesar de la versatilidad que ofrece esta integración, existen algunas limitaciones respecto a las versiones de escritorio de las aplicaciones de Adobe. El acceso a Photoshop se realiza a través de un conector web, lo que restringe las funciones a ajustes básicos, selecciones por prompt, máscaras y efectos artísticos limitados.

Acrobat en ChatGPT ofrece funciones
Acrobat en ChatGPT ofrece funciones de edición, extracción de texto y fusión de archivos, lo que agiliza la gestión de documentos PDF desde cualquier dispositivo. (Adobe)

En ocasiones, ChatGPT puede no reconocer ciertos comandos y mostrar errores, lo que refleja la diferencia con las capacidades completas de las aplicaciones tradicionales.

La disponibilidad de estas herramientas abarca la versión web de ChatGPT, las aplicaciones de escritorio para Windows y macOS, así como las apps móviles para iOS y Android. De este modo, la edición de imágenes y documentos se vuelve accesible desde cualquier dispositivo compatible, sin coste adicional para los usuarios.

Con esta integración, ChatGPT amplía su utilidad al ofrecer acceso gratuito a funciones de Photoshop, Acrobat y Adobe Express, facilitando la edición y creación de contenidos digitales en múltiples plataformas y dispositivos.

Temas Relacionados

ChatGPTAdobe PhotoshopAdobe AcrobatAdobe ExpressLo último en tecnología

Últimas Noticias

OpenAI advierte que sus nuevos modelos de IA podrían presentar mayor riesgo de ciberseguridad

El avance de esta tecnología plantea dilemas sobre la protección de infraestructuras críticas y la colaboración entre expertos

OpenAI advierte que sus nuevos

Google expande Android XR con nuevas funciones para el Galaxy XR

Estas mejoras optimizan la experiencia de uso en el visor de Samsung, ofreciendo mayor comodidad para los usuarios

Google expande Android XR con

Cómo usar ‘Tu algoritmo’, la nueva función de Instagram para reels

La nueva herramienta permite a los usuarios ajustar los temas que influyen en sus recomendaciones de vídeos cortos mediante inteligencia artificial

Cómo usar ‘Tu algoritmo’, la

Tres series de Apple TV son nombradas entre los 10 mejores programas del año en EE. UU.

El reciente éxito refuerza la presencia del servicio en la industria del entretenimiento y anticipa nuevos desafíos para sus competidores

Tres series de Apple TV

Sam Altman revela que se siente “un poco mal” por hacer consultas básicas a ChatGPT

El CEO de OpenAI relata cómo la tecnología se ha vuelto indispensable en su experiencia como padre primerizo

Sam Altman revela que se
DEPORTES
La maniobra que pudo haber

La maniobra que pudo haber cambiado todo: un ex piloto de F1 explicó por qué Norris corrió riesgo de sanción en la definición del título

“Hoy rendí mi primera materia”: fue campeón del mundo con Argentina y a los 75 años aprobó con un 10 un examen del secundario

La impactante cifra con la que Independiente Rivadavia tasó a Sebastián Villa: los importantes clubes interesados

Asistencia de rabona y definición letal: el golazo del River al Manchester City en la Messi Cup

La terminante decisión del Palmeiras sobre el futuro de Abel Ferreira luego de su primer año sin títulos como entrenador

TELESHOW
El regalo de Donato de

El regalo de Donato de Santis que conmovió a Wanda Nara en su cumpleaños: “Me emocionaste tanto”

El cuestionamiento a Mauro Icardi por el video de la China Suárez con su perro Tano: “Es al que sus hijas extrañan”

Los días de Maxi López y su esposa Daniela Christiansson en un lujoso hotel en los Alpes franceses

Leticia Brédice habló del sufrimiento que vivió por su obsesión con la delgadez: “Pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda”

Valentina Cervantes mostró cómo vive la Navidad en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado pondrá fin

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas