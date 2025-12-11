ChatGPT ya puede editar archivos con Photoshop y Acrobat

La integración de Adobe Photoshop, Acrobat y Express en ChatGPT permite editar imágenes y PDF directamente desde el chat, sin abrir aplicaciones externas. (Adobe)

Adobe ha integrado tres de sus principales programas en ChatGPT, lo que marca un avance en la interacción entre inteligencia artificial y herramientas de productividad digital. Ahora, los usuarios pueden editar imágenes y documentos PDF directamente desde la interfaz del chatbot, sin necesidad de abrir las aplicaciones de escritorio y de forma gratuita.

La actualización incorpora tres aplicaciones clave de Adobe: Photoshop, Acrobat y Adobe Express. Esta integración permite a cualquier usuario de ChatGPT acceder a funciones de edición de imágenes, manipulación de archivos PDF y creación de documentos personalizados, todo desde el mismo chat.

El proceso se basa en instrucciones en lenguaje natural, lo que simplifica tareas que antes requerían abrir programas específicos y navegar por menús complejos.

En el caso de Photoshop, la integración permite realizar ajustes básicos sobre imágenes, como modificar el brillo, el contraste o la exposición, así como aplicar filtros y editar zonas específicas de una foto. Por ejemplo, basta con escribir una instrucción como “Adobe Photoshop, ayúdame a difuminar el fondo de esta imagen” para que la inteligencia artificial ejecute la tarea solicitada.

Los usuarios pueden modificar fotografías y manipular documentos PDF con comandos en lenguaje natural gracias a la conexión entre ChatGPT y las aplicaciones de Adobe. (Adobe)

Asimismo, se pueden seleccionar áreas mediante prompts y aplicar efectos artísticos limitados, lo que facilita la edición rápida sin conocimientos avanzados de diseño.

Acrobat amplía las posibilidades de gestión de documentos PDF dentro de ChatGPT. Los usuarios pueden editar el contenido de un archivo, extraer texto o tablas, fusionar varios documentos en uno solo, comprimir archivos pesados o convertir otros formatos a PDF manteniendo la calidad y el formato original.

Un ejemplo práctico es la edición de un currículum vitae para adaptarlo a diferentes empresas, todo desde el chat y sin pasos intermedios.

Adobe Express también se suma a la integración, ofreciendo una alternativa sencilla para la creación y personalización de documentos. Esta herramienta, similar a Canva, permite diseñar invitaciones, folletos o presentaciones a partir de plantillas prediseñadas.

La edición de imágenes en ChatGPT incluye ajustes básicos de Photoshop, como brillo y contraste, además de la aplicación de filtros y efectos mediante instrucciones simples. (Adobe)

Al escribir una instrucción como “Adobe Express, ayúdame a crear una invitación para mi fiesta de disfraces”, ChatGPT presenta opciones de diseño y permite añadir texto personalizado, agilizando la producción de materiales gráficos.

Cómo usar los programas de Adobe en ChatGPT

El proceso para habilitar estas funciones en ChatGPT es directo. El usuario debe escribir “@Adobe” en el cuadro de diálogo y seleccionar una de las tres aplicaciones disponibles. Tras ingresar la instrucción deseada y presionar Enter, aparece una ventana para conectar la cuenta de Adobe con ChatGPT.

Una vez aprobada la conexión, se pueden editar imágenes, PDFs o crear documentos desde la misma conversación. Los controles de edición, como los deslizadores para ajustar valores en imágenes, se encuentran integrados en la ventana del chat, y los archivos finales pueden descargarse tras aprobar los cambios.

A pesar de la versatilidad que ofrece esta integración, existen algunas limitaciones respecto a las versiones de escritorio de las aplicaciones de Adobe. El acceso a Photoshop se realiza a través de un conector web, lo que restringe las funciones a ajustes básicos, selecciones por prompt, máscaras y efectos artísticos limitados.

Acrobat en ChatGPT ofrece funciones de edición, extracción de texto y fusión de archivos, lo que agiliza la gestión de documentos PDF desde cualquier dispositivo. (Adobe)

En ocasiones, ChatGPT puede no reconocer ciertos comandos y mostrar errores, lo que refleja la diferencia con las capacidades completas de las aplicaciones tradicionales.

La disponibilidad de estas herramientas abarca la versión web de ChatGPT, las aplicaciones de escritorio para Windows y macOS, así como las apps móviles para iOS y Android. De este modo, la edición de imágenes y documentos se vuelve accesible desde cualquier dispositivo compatible, sin coste adicional para los usuarios.

Con esta integración, ChatGPT amplía su utilidad al ofrecer acceso gratuito a funciones de Photoshop, Acrobat y Adobe Express, facilitando la edición y creación de contenidos digitales en múltiples plataformas y dispositivos.