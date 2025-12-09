Adobe y YouTube lanzan un espacio exclusivo en Premiere móvil para crear y publicar Shorts más rápido

Adobe y YouTube lanzan edición directa de Shorts en Premiere móvil - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Adobe y YouTube han anunciado una nueva integración pensada para revolucionar la producción de videos cortos en dispositivos móviles.

A partir de ahora, la aplicación Premiere para iOS, uno de los editores de video más reconocidos, incorpora un espacio exclusivo para la creación y publicación directa de YouTube Shorts, orientado tanto a creadores emergentes como a profesionales que buscan agilizar sus flujos de trabajo.

Cuál es la nueva función de YouTube y Adobe

El espacio, llamado “Create for YouTube Shorts”, pone a disposición de los usuarios un conjunto de herramientas y recursos especialmente diseñados para la dinámica de los videos verticales de formato corto.

Quienes usen la app pueden acceder a plantillas exclusivas, transiciones y efectos de alta calidad, elegidos para potenciar la viralidad y personalización del contenido. Este entorno permite además que los creadores suban sus videos terminados a sus canales de YouTube directamente desde el teléfono, simplificando el proceso y favoreciendo la publicación instantánea.

Según Adobe, este lanzamiento responde al crecimiento explosivo de los Shorts y al deseo de los creadores de tener controles intuitivos junto a un sistema de edición veloz y profesional. Además, busca posicionar a Premiere como la herramienta principal para crear contenido de video vertical, frente a editores populares como CapCut o Edits de Meta.

Cómo son las plantillas, efectos y personalización de los videos en Adobe

Uno de los diferenciales más relevantes es la gama de plantillas aportadas por creadores destacados, ya listas para adaptar con imágenes, texto, efectos y títulos predefinidos. El usuario puede añadir su propio material gráfico y audiovisual, editar cada elemento y modificar la plantilla a su gusto.

Creatividad sin límites: Premiere móvil y YouTube revolucionan la generación de Shorts desde el iPhone - YOUTUBE

Otra novedad es la opción de crear plantillas originales y ponerlas a disposición de la comunidad, incentivando tendencias y estilos que pueden popularizarse en la plataforma.

Para comenzar a utilizarlo, los creadores necesitan una cuenta gratuita en Premiere móvil y un perfil de YouTube. Basta con descargar la aplicación desde la App Store y seleccionar la opción “Crear para YouTube” para acceder al espacio temático de Shorts.

Desde ese momento, podrán importar videos desde la galería del iPhone, servicios en la nube o Adobe Creative Cloud, aplicando recortes, ajustes de color, superposiciones, subtítulos y más.

Para qué sirve la nueva función de YouTube

La integración permite que tanto creadores con amplia trayectoria como quienes apenas empiezan tengan a mano funciones avanzadas de edición: línea de tiempo multipista, efectos y sonidos generados por inteligencia artificial, audio de calidad de estudio y generación de contenido con Firefly IA, la solución de IA creativa propia de Adobe.

El ecosistema móvil de YouTube Shorts crece con integración total en Adobe Premiere - (Foto: YouTube)

Esta propuesta apunta a democratizar la producción de videos profesionales, bajando la barrera de entrada y acortando los tiempos de creación y publicación.

Según Meagan Keane, directora de Marketing de Producto de Video y Audio Digital en Adobe, el espacio “está diseñado y optimizado específicamente para Shorts, con templates y funciones que hacen la producción y el intercambio más sencillos y rápidos para todos”.

Además, los videos pueden exportarse y compartirse en otras plataformas sociales, aunque Premiere móvil destaca por la integración directa con el ecosistema de YouTube.

Una competencia en la edición desde el teléfono

Esta alianza también responde a un contexto de competencia creciente. Plataformas como TikTok y sus aplicaciones auxiliares han popularizado herramientas de edición rápida y colaborativa, forzando a otros gigantes tecnológicos a responder con propuestas igualmente atractivas. YouTube y Adobe, al asociarse, buscan centralizar la producción de Shorts en su propio espacio, promoviendo un entorno cohesivo y profesionalizado.

Premiere móvil, lanzada en septiembre, ya ofrecía una versión reducida del famoso editor de escritorio, centrada en una experiencia ágil sin sacrificar calidad. Aunque la aplicación es gratuita, ciertas funciones y servicios avanzados (como créditos generativos o almacenamiento adicional en la nube) se reservan para usuarios de pago, mientras la versión para Android está en desarrollo y se espera amplíe la base de usuarios en los próximos meses.

Esta integración convierte el teléfono móvil en un estudio de producción profesional al alcance de la mano, acortando la distancia entre la idea inicial y la audiencia final.