Tecno

Microsoft anuncia una inversión de 17.500 millones de dólares en India

El objetivo principal del millonario desembolso está en fortalecer las capacidades soberanas del país en inteligencia artificial

Guardar
El anuncio de Microsoft se
El anuncio de Microsoft se suma a las recientes iniciativas de otras grandes tecnológicas en la India. (Composición Infobae: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Microsoft ha decidido dar un paso en Asia, comprometiendo una inversión de 17.500 millones de dólares en India. Este anuncio, realizado luego de una reunión entre el director ejecutivo de la compañía, Satya Nadella, y el primer ministro indio Narendra Modi, refleja la apuesta de la tecnológica por consolidar la inteligencia artificial como motor de desarrollo en el país asiático.

El impacto de la inversión de Microsoft en la infraestructura de IA en India

El objetivo principal de la millonaria inversión está en fortalecer las capacidades soberanas de India en inteligencia artificial. Según Satya Nadella, el compromiso de Microsoft es “ayudar a construir la infraestructura, las competencias y las capacidades soberanas necesarias para el futuro de India centrado en la inteligencia artificial”.

Esta inyección de capital busca acelerar la formación de talento local, el desarrollo de tecnologías avanzadas y la creación de nuevas oportunidades de negocio en sectores estratégicos del país.

Microsoft es una empresa tecnológica
Microsoft es una empresa tecnológica que desarrolla software, hardware y servicios digitales. REUTERS/Mike Segar

Por su parte, el primer ministro Modi resaltó la expectativa de que la juventud india aproveche este respaldo internacional para innovar y utilizar el poder de la IA en favor de un planeta mejor. Además, Modi consideró la inversión un reconocimiento al potencial de India para liderar en la transformación digital y tecnológica de la región.

Competencia en inversiones tecnológicas y la visión del Gobierno indio

El anuncio de Microsoft se suma a las recientes iniciativas de otras grandes tecnológicas en la India. El 14 de octubre, Google anunció una inversión de 15.000 millones de dólares para establecer un centro de datos especializado en IA en Andhra Pradesh (India), lo que marca la mayor apuesta de la firma estadounidense en el país hasta la fecha.

De manera paralela, el Gobierno indio ha estado en conversaciones con empresas como Qualcomm, Nvidia, Adobe e IBM para explorar alianzas y oportunidades en el sector.

La bandera india ondea en
La bandera india ondea en Nueva Delhi. Reuters

En este contexto, las autoridades de Nueva Delhi han advertido sobre el uso geoestratégico de la inteligencia artificial en medio de las tensiones y la competencia global actual. El Ejecutivo enfatiza la importancia de robustecer la autonomía tecnológica nacional para enfrentar los desafíos de volatilidad internacional y garantizar que el progreso en IA beneficie a toda la población.

Un mercado en expansión para la inteligencia artificial en India

Con una población que supera los 1.400 millones de habitantes, India representa una de las mayores oportunidades para el crecimiento de la inteligencia artificial a nivel global. El elevado potencial de adopción en sectores como salud, educación, servicios financieros y agricultura convierte al país en un territorio de interés para el desarrollo y la innovación.

Las inversiones anunciadas por Microsoft y otras multinacionales reflejan la tendencia creciente de convertir a India en uno de los referentes de la transformación digital en el siglo XXI.

India representa una de las
India representa una de las mayores oportunidades para el crecimiento de la IA a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google destinará USD 15.000 millones a un centro mundial de datos de IA

Google reveló que realizará la mayor inversión de su trayectoria en la India, al destinar 15.000 millones de dólares a la creación de un centro de datos enfocado en inteligencia artificial en el estado de Andhra Pradesh.

Esta iniciativa, de gran alcance, consolida a India como un pilar esencial en la ampliación global de infraestructura tecnológica dedicada a la IA y denota un nuevo nivel de compromiso del gigante estadounidense con el país asiático.

De acuerdo con la compañía, “esta inversión de aproximadamente 15.000 millones de dólares a lo largo de cinco años (2026-2030) es la mayor inversión de Google en la India hasta la fecha y se alinea con la visión Viksit Bharat 2047 del Gobierno indio para acelerar la expansión de los servicios basados en IA”.

Temas Relacionados

MicrosoftIndiaInversiónInteligencia artificialIALo último en tecnología

Últimas Noticias

Tres series de Apple TV son nombradas entre los 10 mejores programas del año en EE. UU.

El reciente éxito refuerza la presencia del servicio en la industria del entretenimiento y anticipa nuevos desafíos para sus competidores

Tres series de Apple TV

Sam Altman revela que se siente “un poco mal” por hacer consultas básicas a ChatGPT

El CEO de OpenAI relata cómo la tecnología se ha vuelto indispensable en su experiencia como padre primerizo

Sam Altman revela que se

En Argentina, 6 de cada 10 personas usan IA, pero las empresas no siguen el ritmo

Mientras la adopción doméstica se dispara por sus beneficios inmediatos, el sector privado enfrenta un “dolor analógico” por la falta de estrategia y capacitación

En Argentina, 6 de cada

Australia ejecuta el veto a redes sociales para menores de 16 años

Pinterest y WhatsApp quedan fuera por ahora, aunque el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de extender la medida a otras plataformas en futuras actualizaciones legales

Australia ejecuta el veto a

El 35% de las empresas mexicanas siente resistencia a la IA y eso les preocupa

A esto se suman otros desafíos, como los riesgos asociados a la privacidad y la seguridad de los datos, la falta de claridad en la regulación, entre otros

El 35% de las empresas
DEPORTES
La impactante cifra con la

La impactante cifra con la que Independiente Rivadavia tasó a Sebastián Villa: los importantes clubes interesados

Asistencia de rabona y definición letal: el golazo del River al Manchester City en la Messi Cup

La terminante decisión del Palmeiras sobre el futuro de Abel Ferreira luego de su primer año sin títulos como entrenador

Egresó la primera camada de Directores Deportivos Pro de la AFA: los jugadores consagrados que recibieron su diploma

Manchester City venció 2-1 al Real Madrid en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: todos los goles

TELESHOW
El regalo de Donato de

El regalo de Donato de Santis que conmovió a Wanda Nara en su cumpleaños: “Me emocionaste tanto”

El cuestionamiento a Mauro Icardi por el video de la China Suárez con su perro Tano: “Es al que sus hijas extrañan”

Los días de Maxi López y su esposa Daniela Christiansson en un lujoso hotel en los Alpes franceses

Leticia Brédice habló del sufrimiento que vivió por su obsesión con la delgadez: “Pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda”

Valentina Cervantes mostró cómo vive la Navidad en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado pondrá fin

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas