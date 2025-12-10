Microsoft anuncia una inversión de 17.500 millones de dólares en India

El anuncio de Microsoft se suma a las recientes iniciativas de otras grandes tecnológicas en la India. (Composición Infobae: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Microsoft ha decidido dar un paso en Asia, comprometiendo una inversión de 17.500 millones de dólares en India. Este anuncio, realizado luego de una reunión entre el director ejecutivo de la compañía, Satya Nadella, y el primer ministro indio Narendra Modi, refleja la apuesta de la tecnológica por consolidar la inteligencia artificial como motor de desarrollo en el país asiático.

El impacto de la inversión de Microsoft en la infraestructura de IA en India

El objetivo principal de la millonaria inversión está en fortalecer las capacidades soberanas de India en inteligencia artificial. Según Satya Nadella, el compromiso de Microsoft es “ayudar a construir la infraestructura, las competencias y las capacidades soberanas necesarias para el futuro de India centrado en la inteligencia artificial”.

Esta inyección de capital busca acelerar la formación de talento local, el desarrollo de tecnologías avanzadas y la creación de nuevas oportunidades de negocio en sectores estratégicos del país.

Microsoft es una empresa tecnológica que desarrolla software, hardware y servicios digitales. REUTERS/Mike Segar

Por su parte, el primer ministro Modi resaltó la expectativa de que la juventud india aproveche este respaldo internacional para innovar y utilizar el poder de la IA en favor de un planeta mejor. Además, Modi consideró la inversión un reconocimiento al potencial de India para liderar en la transformación digital y tecnológica de la región.

Competencia en inversiones tecnológicas y la visión del Gobierno indio

El anuncio de Microsoft se suma a las recientes iniciativas de otras grandes tecnológicas en la India. El 14 de octubre, Google anunció una inversión de 15.000 millones de dólares para establecer un centro de datos especializado en IA en Andhra Pradesh (India), lo que marca la mayor apuesta de la firma estadounidense en el país hasta la fecha.

De manera paralela, el Gobierno indio ha estado en conversaciones con empresas como Qualcomm, Nvidia, Adobe e IBM para explorar alianzas y oportunidades en el sector.

La bandera india ondea en Nueva Delhi. Reuters

En este contexto, las autoridades de Nueva Delhi han advertido sobre el uso geoestratégico de la inteligencia artificial en medio de las tensiones y la competencia global actual. El Ejecutivo enfatiza la importancia de robustecer la autonomía tecnológica nacional para enfrentar los desafíos de volatilidad internacional y garantizar que el progreso en IA beneficie a toda la población.

Un mercado en expansión para la inteligencia artificial en India

Con una población que supera los 1.400 millones de habitantes, India representa una de las mayores oportunidades para el crecimiento de la inteligencia artificial a nivel global. El elevado potencial de adopción en sectores como salud, educación, servicios financieros y agricultura convierte al país en un territorio de interés para el desarrollo y la innovación.

Las inversiones anunciadas por Microsoft y otras multinacionales reflejan la tendencia creciente de convertir a India en uno de los referentes de la transformación digital en el siglo XXI.

India representa una de las mayores oportunidades para el crecimiento de la IA a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google destinará USD 15.000 millones a un centro mundial de datos de IA

Google reveló que realizará la mayor inversión de su trayectoria en la India, al destinar 15.000 millones de dólares a la creación de un centro de datos enfocado en inteligencia artificial en el estado de Andhra Pradesh.

Esta iniciativa, de gran alcance, consolida a India como un pilar esencial en la ampliación global de infraestructura tecnológica dedicada a la IA y denota un nuevo nivel de compromiso del gigante estadounidense con el país asiático.

De acuerdo con la compañía, “esta inversión de aproximadamente 15.000 millones de dólares a lo largo de cinco años (2026-2030) es la mayor inversión de Google en la India hasta la fecha y se alinea con la visión Viksit Bharat 2047 del Gobierno indio para acelerar la expansión de los servicios basados en IA”.