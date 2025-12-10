Los objetos que podrían estar bloqueando el WiFi de su hogar: cómo identificarlos

Estos objetos podrían volver más lento el internet del WiFi. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inestabilidad del WiFi doméstico no siempre responde a fallas del operador. En muchos casos, la pérdida de velocidad, las interrupciones inesperadas o la disminución en la calidad de la señal se originan dentro del propio hogar. Diversos dispositivos electrónicos, especialmente aquellos que se conectan a internet o que emiten señales inalámbricas, pueden estar interfiriendo con la red sin que el usuario sea consciente de ello. Esta saturación se hace más evidente cuando varios equipos funcionan de manera simultánea.

Según especialistas en redes, algunas de las interferencias provienen de aparatos que comparten o compiten con las mismas frecuencias que utiliza el router. Esto provoca que la conexión se vuelva más lenta o presente cortes intermitentes.

Si bien el problema puede pasar desapercibido, sus efectos son comunes: descargas que tardan más de lo habitual, videollamadas que se congelan o plataformas de streaming que reducen automáticamente la calidad del contenido.

Cuando varios equipos se conectan a una sola red WiFi, muchos de ellos luchan por tener un mejor acceso.

El impacto de estas interferencias también depende de la velocidad contratada. Los expertos explican que una red de 300 Mbps puede resentirse con mayor facilidad que una de 1 Gbps, ya que tiene menos margen para absorber picos de demanda o señales superpuestas. De manera similar, los hogares con numerosos dispositivos inteligentes tienden a experimentar más saturación, dado que cada aparato —aunque consuma poco— ocupa parte del ancho de banda disponible.

Los equipos que más afectan la calidad del WiFi

Televisores inteligentes: Uno de los dispositivos que más carga generan sobre la red es el Smart TV. Cuando se reproduce contenido en resolución 4K o superior, el consumo de datos se dispara. Si el televisor se encuentra transmitiendo constantemente, otros equipos pueden notar la disminución de velocidad de inmediato. Este tipo de uso intensivo es suficiente para ralentizar descargas, juegos en línea o videollamadas que comparten la misma conexión.

Cámaras de seguridad: Los sistemas de videovigilancia también representan una demanda elevada, especialmente si incluyen varios dispositivos transmitiendo en simultáneo. Las cámaras suelen enviar video en alta definición a servidores en la nube o a otros equipos dentro del hogar. Cuando el usuario consulta esas grabaciones desde su celular u otro dispositivo, el ancho de banda disponible se reduce aún más, lo que puede provocar que las conexiones restantes pierdan estabilidad.

Las cámaras conectadas a internet consumen una gran cantidad de internet, especialmente porque graban en tiempo real y las imágenes son en alta definición.

Pantallas y altavoces inteligentes: Estos equipos no siempre están en funcionamiento activo, pero cuando se activan, pueden consumir recursos de forma considerable. Si varias de estas pantallas o altavoces responden a comandos, transmiten vídeos, ejecutan rutinas o sincronizan datos, el router debe gestionar múltiples solicitudes al mismo tiempo. Esto puede reflejarse en microcortes o una navegación más lenta.

Sensores, bombillas y pequeños dispositivos conectados: En los hogares inteligentes, la suma de sensores de movimiento, bombillas, enchufes, cerraduras, medidores y otros dispositivos pequeños puede convertirse en un factor relevante. Aunque cada uno use una cantidad mínima de datos, la suma de decenas de ellos puede saturar la red, especialmente si se conectan a través de la banda de 2,4 GHz, la más propensa a interferencias.

Las señales de que la red está saturada

Los especialistas señalan que hay indicadores claros de que la red doméstica está al límite:

Páginas que tardan en cargar,

Pérdida de conexión en algunos ambientes de la casa,

Aplicaciones de streaming que reducen automáticamente la calidad,

Lapsos breves en los que la red parece detenerse,

Dispositivos que se desconectan de forma inesperada.

Aunque estos problemas pueden tener diversas causas, la presencia de múltiples aparatos conectados suele ser uno de los principales motivos.

Páginas que demoran en cargar y equipos que se desconectan son señales de una mala señal WiFi.

Cómo reducir las interferencias y recuperar la estabilidad

Para mitigar estos inconvenientes, la recomendación es revisar qué dispositivos están conectados y desconectar aquellos que no sean realmente necesarios. Esto no solo libera ancho de banda, sino que también reduce la carga de trabajo del router. Los expertos sugieren priorizar conexiones por cable en dispositivos fijos —como televisores o consolas—, mantener los equipos actualizados y, de ser posible, separar los aparatos entre las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz.

De esta manera, es posible recuperar una conexión más estable, evitar caídas inesperadas y mejorar la experiencia de uso en el día a día. Con el aumento de dispositivos inteligentes en los hogares, identificar estas interferencias es clave para asegurar un funcionamiento óptimo del wifi doméstico.