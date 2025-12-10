Tecno

Los objetos que podrían estar bloqueando el WiFi de su hogar: cómo identificarlos

Equipos como televisores 4K, cámaras de seguridad y altavoces inteligentes generan un consumo que puede saturar la conexión doméstica

Guardar
Estos objetos podrían volver más
Estos objetos podrían volver más lento el internet del WiFi. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inestabilidad del WiFi doméstico no siempre responde a fallas del operador. En muchos casos, la pérdida de velocidad, las interrupciones inesperadas o la disminución en la calidad de la señal se originan dentro del propio hogar. Diversos dispositivos electrónicos, especialmente aquellos que se conectan a internet o que emiten señales inalámbricas, pueden estar interfiriendo con la red sin que el usuario sea consciente de ello. Esta saturación se hace más evidente cuando varios equipos funcionan de manera simultánea.

Según especialistas en redes, algunas de las interferencias provienen de aparatos que comparten o compiten con las mismas frecuencias que utiliza el router. Esto provoca que la conexión se vuelva más lenta o presente cortes intermitentes.

Si bien el problema puede pasar desapercibido, sus efectos son comunes: descargas que tardan más de lo habitual, videollamadas que se congelan o plataformas de streaming que reducen automáticamente la calidad del contenido.

Cuando varios equipos se conectan
Cuando varios equipos se conectan a una sola red WiFi, muchos de ellos luchan por tener un mejor acceso. (Imagen ilustrativa Infobae)

El impacto de estas interferencias también depende de la velocidad contratada. Los expertos explican que una red de 300 Mbps puede resentirse con mayor facilidad que una de 1 Gbps, ya que tiene menos margen para absorber picos de demanda o señales superpuestas. De manera similar, los hogares con numerosos dispositivos inteligentes tienden a experimentar más saturación, dado que cada aparato —aunque consuma poco— ocupa parte del ancho de banda disponible.

Los equipos que más afectan la calidad del WiFi

Televisores inteligentes: Uno de los dispositivos que más carga generan sobre la red es el Smart TV. Cuando se reproduce contenido en resolución 4K o superior, el consumo de datos se dispara. Si el televisor se encuentra transmitiendo constantemente, otros equipos pueden notar la disminución de velocidad de inmediato. Este tipo de uso intensivo es suficiente para ralentizar descargas, juegos en línea o videollamadas que comparten la misma conexión.

Cámaras de seguridad: Los sistemas de videovigilancia también representan una demanda elevada, especialmente si incluyen varios dispositivos transmitiendo en simultáneo. Las cámaras suelen enviar video en alta definición a servidores en la nube o a otros equipos dentro del hogar. Cuando el usuario consulta esas grabaciones desde su celular u otro dispositivo, el ancho de banda disponible se reduce aún más, lo que puede provocar que las conexiones restantes pierdan estabilidad.

Las cámaras conectadas a internet
Las cámaras conectadas a internet consumen una gran cantidad de internet, especialmente porque graban en tiempo real y las imágenes son en alta definición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pantallas y altavoces inteligentes: Estos equipos no siempre están en funcionamiento activo, pero cuando se activan, pueden consumir recursos de forma considerable. Si varias de estas pantallas o altavoces responden a comandos, transmiten vídeos, ejecutan rutinas o sincronizan datos, el router debe gestionar múltiples solicitudes al mismo tiempo. Esto puede reflejarse en microcortes o una navegación más lenta.

Sensores, bombillas y pequeños dispositivos conectados: En los hogares inteligentes, la suma de sensores de movimiento, bombillas, enchufes, cerraduras, medidores y otros dispositivos pequeños puede convertirse en un factor relevante. Aunque cada uno use una cantidad mínima de datos, la suma de decenas de ellos puede saturar la red, especialmente si se conectan a través de la banda de 2,4 GHz, la más propensa a interferencias.

Las señales de que la red está saturada

Los especialistas señalan que hay indicadores claros de que la red doméstica está al límite:

  • Páginas que tardan en cargar,
  • Pérdida de conexión en algunos ambientes de la casa,
  • Aplicaciones de streaming que reducen automáticamente la calidad,
  • Lapsos breves en los que la red parece detenerse,
  • Dispositivos que se desconectan de forma inesperada.

Aunque estos problemas pueden tener diversas causas, la presencia de múltiples aparatos conectados suele ser uno de los principales motivos.

Páginas que demoran en cargar
Páginas que demoran en cargar y equipos que se desconectan son señales de una mala señal WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reducir las interferencias y recuperar la estabilidad

Para mitigar estos inconvenientes, la recomendación es revisar qué dispositivos están conectados y desconectar aquellos que no sean realmente necesarios. Esto no solo libera ancho de banda, sino que también reduce la carga de trabajo del router. Los expertos sugieren priorizar conexiones por cable en dispositivos fijos —como televisores o consolas—, mantener los equipos actualizados y, de ser posible, separar los aparatos entre las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz.

De esta manera, es posible recuperar una conexión más estable, evitar caídas inesperadas y mejorar la experiencia de uso en el día a día. Con el aumento de dispositivos inteligentes en los hogares, identificar estas interferencias es clave para asegurar un funcionamiento óptimo del wifi doméstico.

Temas Relacionados

WiFiSmart TVInternetLo último en tecnología

Últimas Noticias

Programar mensajes en WhatsApp: la función que te permite enviar textos automáticamente

Wasavi y Scheduled se han convertido en las herramientas más utilizadas para agendar mensajes y garantizar recordatorios sin depender de la memoria del usuario

Programar mensajes en WhatsApp: la

El aviso más molesto del iPhone tiene solución: así puedes desactivarlo con un solo toque

El aviso de redes Wi-Fi disponibles puede desactivarse desde los ajustes del iPhone con un único cambio en la configuración

El aviso más molesto del

Google Fotos se recarga con cinco funciones para la edición de video: disponibles para iPhone y Android

Ahora la plataforma incorpora una biblioteca musical a la que los usuarios pueden acceder para añadir canciones a sus videos de forma gratuita

Google Fotos se recarga con

El celular para los fans de Star Wars: así es la edición exclusiva inspirada en Dark Vedder

En Infobae Tecno probamos la edición del OPPO Reno14 F llena de detalles y referencias del villano de la saga

El celular para los fans

Cómo vaciar la papelera oculta de WhatsApp en un teléfono Android

Esta función nativa en el celular evita saturación de la memoria, bloqueos de aplicaciones, lentitud en el funcionamiento del teléfono e imposibilidad de recibir actualizaciones

Cómo vaciar la papelera oculta
DEPORTES
“Eres el peor o el

“Eres el peor o el mejor, no hay grises”: Peter Crouch confiesa el impacto de la presión en la vida de los futbolistas

El fuerte enfrentamiento de Matías Almeyda con una jueza: “No les falto el respeto a las mujeres”

Sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026: contra quiénes jugarán Boca Juniors y River Plate

Las impactantes imágenes del incendio en el estadio de un club europeo tras el descenso a segunda división

El comunicado de la AFA luego de los allanamientos en sus sedes por la causa Sur Finanzas

TELESHOW
El actor más querido de

El actor más querido de Stranger Things llega a Lollapalooza Argentina con su proyecto musical

L-Gante habló de la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: “Les deseo lo mejor”

Thiago Medina se animó a mostrar sus cicatrices tras el grave accidente: “Gracias a ellas sigo vivo”

La emoción de Mica Viciconte por el logro de su hijo Luca: “Ojalá que el deporte te acompañe siempre”

Los saludos familiares a Wanda Nara por su cumpleaños: las sorpresas de sus hijos y la complicidad de su nuera

INFOBAE AMÉRICA

La práctica que fue rechazada

La práctica que fue rechazada por The Beatles y sirvió para plantarse ante la industria musical: “Odiaría un disco así”

La frase que nunca existió: la verdadera historia detrás del supuesto grito de Enrique II contra Becket

El caso del donante 7069: su esperma que engendró 197 bebés en Europa y era portador de una mutación cancerígena

Sale a la venta un raro libro judío de oraciones del siglo XV, saqueado por los nazis

Qué fue del icónico Volvo P1800 que Roger Moore manejó en “El Santo”