Google expande Android XR con nuevas funciones para el Galaxy XR

Entre las principales funciones presentadas destaca PC Connect. (Composición Infobae: REUTERS/Steve Marcus / Google)

Google anunció la integración de nuevas herramientas y mejoras en su sistema operativo Android XR, consolidando su apuesta por la realidad extendida y la inteligencia artificial. Estas actualizaciones mejoran la experiencia del usuario en el visor Galaxy XR de Samsung, posicionando a Android XR como una plataforma versátil capaz de adaptar tecnología innovadora a distintos estilos de vida y dispositivos conectados.

Novedades de Android XR: PC Connect, modo viaje y representación digital

Entre las principales funciones presentadas destaca PC Connect, una opción que permite conectar directamente el ordenador al visor Galaxy XR para visualizar el escritorio y las ventanas abiertas como una aplicación nativa más. Esta característica aporta productividad, ya que los usuarios pueden gestionar tareas informáticas dentro del entorno inmersivo del visor.

Otra función relevante es el modo viaje, que permite disfrutar contenido y realizar tareas en cualquier situación y lugar, asegurando estabilidad visual incluso en desplazamientos en tren, avión o coche. De este modo, la experiencia XR se mantiene cómoda y sin mareos en escenarios de movimiento, facilitando el consumo multimedia y la productividad en movilidad.

Google anunció la integración de nuevas herramientas y mejoras en su sistema operativo Android XR. REUTERS/Dado Ruvic

Android XR también incorpora la función Your Likeness, que permite a los usuarios crear una representación digital de su rostro para utilizarla en videollamadas en el visor. A través de un escaneo facial con el smartphone, se genera una réplica capaz de mostrar expresiones, gestos, el movimiento de la boca y la cabeza en tiempo real durante videoconferencias, ofreciendo interacciones más naturales y envolventes en plataformas como Google Meet.

Además, Google adelantó una novedad para el próximo año denominada System Autospatialization, que transformará todas las ventanas del visor en una experiencia tridimensional inmersiva en tiempo real, ofreciendo una integración más fluida entre mundos digitales y físicos durante la ejecución de juegos o videos.

Próximos dispositivos y expansión del ecosistema Android XR

Google no solo se centró en las actualizaciones de software, sino que también brindó un vistazo a los futuros dispositivos que formarán parte del ecosistema Android XR. La compañía continuará colaborando con Samsung y las marcas de gafas Gentle Monster para lanzar productos diseñados para impulsar la IA y la realidad mixta en la vida diaria de los usuarios.

Google brindó un vistazo a los futuros dispositivos que formarán parte del ecosistema Android XR. REUTERS/Andrew Kelly

De acuerdo a lo anunciado, se desarrollan dos tipos de gafas inteligentes: unas sin pantalla que funcionan con comandos de voz y Gemini, y otras con pantalla integrada para mostrar información útil como indicaciones de navegación o traducciones en tiempo real directamente en la lente. Ambas opciones incorporan micrófonos, altavoces y cámaras, y estarían disponibles para los usuarios a partir del año 2026.

Google ha puesto énfasis en crear una plataforma XR capaz de unificar las experiencias de todos los dispositivos, desde visores potentes hasta gafas ligeras, a fin de dar acceso a información rápidamente.

Android XR, el sistema operativo que aúna la realidad extendida con la IA de Gemini

Android XR representa la apuesta de Google por la realidad extendida, combinando realidad virtual, aumentada e inteligencia artificial dentro de un mismo sistema operativo. Esta plataforma sirve de base para el desarrollo de aplicaciones sofisticadas, que los usuarios pueden disfrutar a través de visores y gafas inteligentes.

El visor Galaxy XR de Samsung compite con Apple Vision Pro y Meta Quest. (Samsung)

El aporte de Gemini —el asistente de IA de Google— permite que la interacción y el control puedan realizarse mediante conversaciones naturales, llevando la experiencia inmersiva a un nuevo nivel.

Diseñada para ser compatible con diversos dispositivos, Android XR permite que los usuarios accedan a información en tiempo real, la cual se proyecta directamente en su campo visual a medida que se desplazan. El impulso del ecosistema cuenta con el apoyo de compañías como Qualcomm y Samsung.