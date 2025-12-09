El ACR del puerto HDMI puede rastrear tu privacidad: cómo desactivar esta función oculta

El sistema de ACR se encuentra configurado para tomar capturas de pantalla al televisor. (avaccess.com)

Los Smart TV incluyen un sistema de seguimiento llamado ACR (Automatic Content Recognition) que, de forma predeterminada, identifica los contenidos que el usuario reproduce y envía esta información a empresas publicitarias. Este mecanismo opera mediante el puerto HDMI y permite que terceros obtengan datos sobre los hábitos de visualización para crear perfiles personalizados y dirigir anuncios específicos.

Sin embargo, su activación suele pasar desapercibida, y está presente en la mayoría de los modelos actuales y forma parte de las condiciones aceptadas al configurar el dispositivo por primera vez.

El ACR funciona tomando capturas periódicas de la pantalla, las cuales luego son comparadas con bases de datos comerciales para determinar qué tipo de contenido se consume, en qué horarios y con qué frecuencia. Esta práctica, que es legal y se incluye dentro de los términos de uso de varias marcas, ha sido adoptada como una fuente adicional de ingresos para los fabricantes, especialmente en el segmento de televisores económicos. En estos casos, parte del modelo de negocio depende de la recolección de datos y la comercialización de información asociada a los hábitos de visualización.

El ACR del HDMI envía la información de la pantalla del Smart TV a las compañías de publicidad. (computerhoy.20minutos.es)

El reconocimiento automático de contenido se integra en el estándar HDMI y se ejecuta en segundo plano, incluso cuando el usuario utiliza aplicaciones de streaming, consolas de videojuegos o señales de televisión abierta. La información recopilada permite a las empresas elaborar estrategias de publicidad personalizadas que luego se presentan en el propio televisor o se venden a terceros involucrados en el desarrollo de productos audiovisuales o campañas de marketing.

Aunque para muchos usuarios este comportamiento pasa inadvertido, también ha generado preocupación por la falta de transparencia con la que se presenta la función. En la mayoría de los casos, el usuario acepta su uso al aprobar las políticas mostradas durante la configuración inicial del televisor. No obstante, el ACR se puede desactivar, aunque los menús en los que se encuentra varían según el fabricante y no siempre están claramente identificados.

En modelos de la marca LG, la función aparece bajo el nombre “Live Plus”. Para deshabilitarla es necesario acceder al menú principal y dirigirse a Ajustes, luego a la sección General, posteriormente a Sistema y finalmente a Ajustes adicionales, donde se puede desactivar la opción correspondiente.

El ACR se puede desactivar, aunque no es sencillo. (YouTube DeVaSeR Reviews)

En el mismo apartado, se recomienda ajustar otras funciones relacionadas, como la promoción de inicio o la recomendación de contenido, que también influyen en la personalización de anuncios. Además, en el submenú de Publicidad es posible activar la opción que limita el seguimiento de anuncios para reducir el uso de datos con fines comerciales.

En los televisores Samsung, el ACR se encuentra bajo la denominación “Servicios de visualización de información”. Para desactivarlo se debe ingresar al menú de Configuración, seleccionar Privacidad y luego Términos y condiciones o Política de privacidad. Allí se debe desmarcar la casilla que habilita estos servicios. Samsung también incluye ajustes adicionales, como la publicidad basada en intereses, que conviene deshabilitar si el usuario desea restringir la recopilación de datos.

Dado que los nombres y las rutas de acceso difieren entre fabricantes, encontrar la opción correspondiente puede requerir una revisión detallada de los menús. En otras marcas, la función puede aparecer con etiquetas distintas, como “Contenido personalizado”, “Servicios interactivos” o “Recomendaciones de visualización”, lo que complica su ubicación y desactivación. Aun así, la mayoría de los televisores incluye estos controles dentro del apartado de privacidad o en secciones relacionadas con datos y personalización.

Debes de revisar bien la configuración del equipo para desactivar el ACR del Smart TV. (avpasion.com)

El uso del ACR refleja una tendencia creciente en la industria tecnológica: ofrecer dispositivos a precios competitivos sostenidos por modelos de negocio basados en la recolección de información. Aunque su funcionamiento está explicado en los términos de uso, la implementación automática de esta función y su presencia en la mayoría de televisores generan interrogantes sobre el manejo de datos de los usuarios.