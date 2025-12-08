Konami guardó un juego por 35 años y alguien lo compró por 16.000 dólares

Konami nunca lanzó oficialmente Battle Choice, lo que aumenta el misterio y el valor de este juego inédito para la comunidad gamer.(KONAMI)

Battle Choice es un juego que desarrolló Konami, pero del que no supimos su existencia hasta 35 años después. Creado en 1988 para la Famicon o NES, este juego se reveló y se convirtió en un objeto de deseo por los coleccionistas, lo que llevó a que fuera comprado por alguien por 16.000 dólares.

Al ser la única copia y no ser un lanzamiento oficial, hace que esta pieza sea un artículo que con el tiempo pueda aumentar su valor.

La historia del juego oculto de Konami

Battle Choice es un verdadero enigma dentro de la vasta producción de Konami. Mientras que este editor japonés se convirtió en la década de los ochenta en sinónimo de franquicias legendarias como Contra o Castlevania, Battle Choice nunca llegó a lanzarse.

El juego había permanecido totalmente ignorado hasta fechas recientes: ni imágenes, ni ROM, ni referencias claras de su jugabilidad, apenas unas menciones vagas en listas de proyectos cancelados. Durante años, su nombre circuló solo en ambientes especializados, rodeado de leyendas y escepticismo.

La subasta de Battle Choice genera debate sobre la preservación de videojuegos inéditos y el acceso público a piezas históricas. (X/@alexfkraus)

La primera noticia concreta emergió en 2015, cuando EGG Music lanzó el álbum “Konami Famicom Chronicle Vol. 3: ROM Cassette Compilation”. En dicha recopilación, dedicada a temas musicales de cinco juegos inéditos o poco conocidos de Konami, se pudo escuchar parte de la banda sonora de Battle Choice.

Fue un indicio fugaz: existía, pero solo quedaban huellas sonoras, sin documentos gráficos ni una sola captura de pantalla. El misterio se profundizó.

La situación cambió radicalmente en 2023, cuando el juego resurgió de manera inesperada. Un coleccionista japonés —cuyo anonimato ha quedado asegurado— puso a la venta en Yahoo! Auctions un prototipo funcional de Battle Choice.

Por primera vez, pudieron verse imágenes reales: el menú, el tablero de juego inspirado en el shōgi (el ajedrez japonés), los combates en 2D y un plantel de personajes, donde conviven caballeros medievales, criaturas fantásticas y hasta colegialas con uniforme marinero.

El prototipo único de Battle Choice se subasta por más de 16.000 dólares, despertando el interés de coleccionistas y retro gamers. (X/@alexfkraus)

El impacto en la comunidad de retro gamers fue inmediato. El interés por la subasta escaló, y no tardaron en surgir voces preocupadas por el futuro del prototipo.

Entre los postores más relevantes se encontraba Frank Cifaldi, fundador de la Video Game History Foundation, organización internacional dedicada a la preservación de títulos inéditos o en riesgo de desaparecer. Cifaldi buscaba adquirir el cartucho con el objetivo de digitalizar la ROM y asegurar su conservación para investigadores, jugadores y futuras generaciones.

El desenlace, sin embargo, dejó un sabor amargo: la puja finalizó en unos 2,4 millones de yenes, equivalente a cerca de 16.600 dólares, y el cartucho terminó en posesión de un coleccionista privado cuya identidad y propósitos permanecen desconocidos. Nadie sabe si el prototipo será digitalizado, compartido con la comunidad, o quedará confinado en una colección imposible de acceder para el gran público.

En qué consistía Battle Choice

La información recogida en la subasta y otros documentos permite reconstruir algunas características de este “juego fantasma”. Inspirado de manera directa por Archon: The Light and the Dark —un clásico occidental que combinaba táctica y acción—, el juego seguía las reglas básicas del shōgi, pero introducía una mecánica sorprendente: cuando dos piezas se enfrentaban, la partida migraba a una secuencia de acción donde los personajes luchaban entre sí.

Battle Choice, el juego perdido de Konami para NES, sale a la luz tras 35 años de anonimato y se convierte en pieza de colección. (Nintendo)

Según testimonios recogidos en las notas del álbum mencionado y reflejados por medios especializados como Unseen64, “aunque Battle Choice tiene una ambientación de fantasía, su tono es bastante caótico, con personajes que van desde caballeros hasta chicas de instituto”.

Los combates no se limitaban a un simple intercambio de golpes: las habilidades de cada personaje se ajustaban según su fuerza, y el objetivo final consistía en vencer a la pieza “rey” del rival para avanzar de etapa. Tras superar el último nivel, el juego recompensaba al jugador con un final sencillo, confirmaron fuentes cercanas al desarrollo.

Sobre el porqué de su cancelación, la incógnita persiste. Documentos internos sugieren que el juego estaba prácticamente terminado y listo para su lanzamiento. Jamás se detallaron los motivos por los que Konami decidió retirar el título del mercado, y la falta de nombres de desarrolladores reconocidos alimenta la duda sobre los verdaderos responsables del proyecto.