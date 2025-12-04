WhatsApp para iOS lanza centro de llamadas con opciones mejoradas y mensajes de voz para llamadas perdidas

La nueva pestaña de llamadas en WhatsApp para iOS centraliza marcación, favoritos y programación en una sola pantalla - WHATSAPP OFICIAL

La última actualización de WhatsApp para iOS incorpora un centro de llamadas unificado y nuevas herramientas que agilizan la gestión y comunicación entre usuarios.

El rediseño de la pestaña de llamadas transforma el acceso a las funciones más habituales en un solo espacio. De acuerdo con WABetaInfo, la nueva interfaz muestra un centro organizado donde se agrupan todas las herramientas relacionadas con llamadas.

Cómo es el centro de llamadas en WhatsApp para iOS

El botón principal abre la lista completa de contactos dados de alta en WhatsApp y permite comenzar conversaciones individuales o crear llamadas grupales con hasta 31 participantes. A esto se suma una barra de búsqueda mejorada y accesos rápidos a últimas llamadas y contactos sugeridos.

Los usuarios de iPhone pueden dejar mensajes de voz o video cuando una llamada no es respondida, gracias a la última actualización de WhatsApp - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de este hub es concentrar en un solo lugar todas las opciones de comunicación para que los usuarios localicen, contacten o gestionen llamadas sin dejar la pestaña. De este modo, la transición entre conversaciones individuales, grupales y recientes es más fluida, mientras que la selección y organización de contactos frecuentes se realiza sin pasos adicionales.

La gestión de favoritos adquiere relevancia, ya que el usuario puede fijar aquellos contactos o grupos con los que se comunica con mayor regularidad. Estos favoritos quedan en una posición privilegiada en la parte superior de la pestaña de llamadas, permitiendo iniciar rápidamente una llamada de voz, videollamada o mensaje directo.

Además, el diseño mantiene visibles estos accesos directos aun cuando el usuario recorre el historial, lo que replica la experiencia de marcación rápida tradicional.

Otra herramienta clave es el botón de programación de llamadas. Su función permite agendar una conversación y compartir el evento con otros participantes mediante un mensaje en el chat correspondiente.

El rediseño del centro de llamadas facilita el acceso rápido a contactos recientes y favoritos desde la aplicación de WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuando una llamada queda programada, todos reciben una notificación inmediata, lo que disminuye olvidos o malentendidos frecuentes en reuniones tanto personales como de trabajo. Desde la misma interfaz, se posibilita modificar la cita o anularla de forma centralizada.

Cómo serán los mensajes de voz para las llamadas perdidas en WhatsApp

Además de la gestión de llamadas, WhatsApp suma una función para la grabación y envío de mensajes de voz cuando el destinatario no responde. Después de detectar una llamada perdida, aparece la opción “Grabar mensaje de voz” en la misma pantalla. El usuario puede dejar una nota y enviarla de inmediato, que llegará al chat del receptor acompañada de la notificación correspondiente.

Esta capacidad aporta una alternativa más personal y efectiva frente a los mensajes de texto, ya que asegura que información importante llegue de manera instantánea, sin importar que el receptor no pueda responder en ese momento.

Además, el destinatario puede escuchar y contestar el mensaje con flexibilidad horaria, lo que reduce la pérdida de datos relevantes y mejora la continuidad de la comunicación.

En paralelo, WhatsApp despliega una función similar para videollamadas. Si la persona no atiende, es posible grabar y remitir una nota de video corta, que también se incorpora directamente en la conversación y genera una notificación independiente. Así, los usuarios cuentan con una opción visual para dejar mensajes en situaciones que requieren un contacto más personal.

WhatsApp para iOS incorpora un marcador para números no guardados y funciones avanzadas de verificación para cuentas empresariales - (Foto: Meta)

Marcador telefónico avanzado y verificación de cuentas

Entre las opciones avanzadas se encuentra el marcador telefónico, que ofrece la posibilidad de llamar a cualquier número vinculado a WhatsApp. Si el número no figura en la agenda, la aplicación verifica si está activo en la plataforma antes de establecer la conexión.

En el caso de cuentas empresariales verificadas, se añade una señal distintiva junto al número telefónico que ayuda a identificar rápidamente perfiles oficiales, lo que añade transparencia y seguridad a los contactos con comercios y empresas.

La interfaz adaptada del centro de llamadas reduce el tiempo y la complejidad de iniciar una comunicación. La organización de accesos directos, favoritos y marcadores evita desplazamientos innecesarios y simplifica la experiencia tanto para quienes usan la función de forma ocasional como intensiva.

Las nuevas funciones del centro de llamadas y los mensajes para llamadas no contestadas ya están habilitadas para la mayoría de las cuentas que han actualizado WhatsApp para iOS desde la App Store.

Las herramientas se irán expandiendo progresivamente para alcanzar a un número mayor de usuarios. El desarrollo prioriza la estabilidad y el feedback recibido para ajustar posibles incidencias antes de una implantación total. Esta actualización refuerza la apuesta de la plataforma por centralizar, agilizar y diversificar la comunicación dentro de su servicio.