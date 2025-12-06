Medellín, Cartagena y Bogotá, las ciudades más buscadas en internet para descansar en 2025

Medellín lidera las preferencias de turistas extranjeros en Colombia, según el informe de Civitatis sobre reservas internacionales. - crédito Metro de Medellín

La ciudad de Medellín encabezó el listado de preferencias de los turistas extranjeros que visitaron Colombia durante el último puente festivo del año, según un informe de Civitatis, plataforma internacional de reserva de actividades turísticas. La capital antioqueña registró el mayor número de reservas realizadas por visitantes internacionales.

De acuerdo con Civitatis, México se consolidó como el líder en el origen de las reservas hacia Medellín, seguido de España y Estados Unidos. Otros mercados latinoamericanos, como Ecuador, Puerto Rico, Perú, Costa Rica y Honduras, también figuraron entre los emisores más relevantes.

El reporte atribuye a la reputación de Medellín como “ciudad de la eterna primavera” y su variada oferta cultural el aumento de la demanda internacional.

Cartagena reafirma su atractivo turístico internacional con Brasil, España y México como principales países emisores de visitantes. - crédito Alcaldía de Cartagena

Cartagena, el destino de playa más buscado en Colombia

En el caso de Cartagena, la ciudad se reafirmó como uno de los principales imanes turísticos del país. El estudio de Civitatis identificó que Brasil encabezó el ranking de mercados emisores de reservas hacia la ciudad, seguido de España, México, Guatemala, Perú, Argentina, Uruguay, Honduras, El Salvador y Ecuador.

Bogotá conservó su peso como punto de llegada y conexión en los itinerarios internacionales. México figuró en primer lugar en número de visitantes, seguido de España y Brasil, mientras que El Salvador, Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina, Estados Unidos y Costa Rica completaron el panorama de mercados emisores.

La región Caribe colombiana incrementó su visibilidad con destinos como Santa Marta, San Andrés y Barranquilla. En Santa Marta, España se posicionó como principal país emisor, mientras México y Uruguay ocuparon lugares destacados; Argentina, Francia, Italia, Brasil y Perú también registraron presencia.

El Caribe colombiano incrementa su visibilidad turística con Santa Marta, San Andrés y Barranquilla entre los destinos más demandados. - crédito korayhotel.com

El archipiélago de San Andrés recibió turistas provenientes principalmente de Brasil, con Perú y Uruguay en los siguientes puestos y una demanda adicional de Panamá, Argentina, Sudáfrica, España y Paraguay. Por su parte, Barranquilla identificó a México como su mercado internacional predominante, según el análisis de Civitatis.

El Eje Cafetero, la región más apetecida por España y Uruguay

En el Eje Cafetero, el informe reveló que Pereira atrajo a viajeros principalmente de España, Uruguay, México y Argentina. En la localidad de Salento, todas las reservas internacionales procedieron del mercado español. Esta tendencia indica un interés específico de este país europeo por las experiencias rurales y paisajísticas que ofrece la región.

En Cali, los turistas mexicanos lideraron las reservas, seguidos por visitantes de Francia e Italia. Esta dinámica perfila a la capital del Valle como una alternativa urbana destacada dentro del circuito de turismo internacional en Colombia, de acuerdo con el balance presentado por Civitatis.

México y España se consolidan como los principales mercados emisores de turistas hacia Colombia durante el último puente festivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel general, México y España compartieron el primer lugar en cuanto a mercados emisores de turistas hacia Colombia, mientras que Brasil ocupó el tercer puesto. Perú, Uruguay y Argentina formaron un bloque constante en diversos destinos, y Guatemala, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos contribuyeron con una participación más moderada, aunque distribuida en distintas ciudades.

Según el reporte, la diversificación de mercados y destinos turísticos refleja una expansión progresiva del interés internacional por Colombia, con una marcada preponderancia de los países latinoamericanos y de España como motores del turismo en el país.

Skyscanner: cómo está la compra de tiquetes por internet en el mundo

El panorama global del turismo también se encuentra en proceso de transformación. El nuevo informe “Tendencias de Viaje 2026”, presentado por Skyscanner, sostiene que “viajar ya no implica solamente hacer las maletas y tomar un vuelo. Hoy es experimentar lo que nos nutre, lo que nos une y lo que nos hace ver el mundo con otros ojos”. El análisis toma como base miles de millones de búsquedas y una encuesta internacional a más de 22.000 personas. De acuerdo con el documento, los turistas priorizan la autenticidad, el significado y el bienestar por sobre los viajes convencionales.

La inteligencia artificial y la sostenibilidad transforman la planificación y las tendencias del turismo global, según Skyscanner. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sección “El futuro de los viajes y el turismo” del estudio muestra el impacto de la innovación, la sostenibilidad y la tecnología como ejes del sector, en combinación con una creciente búsqueda de contacto humano en las experiencias. Entre los principales hallazgos figuran que el 84% de los turistas globales planea viajar al extranjero igual o más que en 2024, el 37% pretende gastar más en vuelos, el 31% en hospedaje y el 16% en alquiler de autos. Además, el 54% ya utiliza inteligencia artificial en la planificación o reserva de viajes, según informó Skyscanner.

Este cambio se manifiesta en la elección de destinos poco saturados y la preferencia por viajar fuera de temporada. El informe destaca también que un tercio de los viajeros otorga un valor especial a la autencidad y la tranquilidad al decidir su destino. “Estos datos reflejan que el viaje del futuro no es solo tecnológico, sino más consciente y humano. Cuanto más digital se vuelve el mundo, más buscamos experiencias reales: momentos que nos hagan sentir presentes, conectados y parte de algo más grande”, manifestó Lourdes Losada, directora de la región América de Skyscanner.

Con base en los datos para México, el estudio identificó que el 38% de los viajeros muestra interés en compartir su experiencia con la familia, el 33% busca hospedajes que formen parte activa del viaje y el 29% planea explorar la cultura local a través de los mercados.

Por último, en cuanto a destinos emergentes para 2026, se resalta el salto de Pekín, cuyas búsquedas aumentaron un 348%, así como Phuket (+142%) y Kuala Lumpur (+131%). Entre las ciudades americanas destacadas se encuentran San Juan de Puerto Rico (+126%) y Montevideo (+117%). En Europa, Lyon, Edimburgo y Madrid figuran entre las favoritas de quienes buscan historia, gastronomía y recorridos urbanos.