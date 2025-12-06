Tecno

Llamadas internacionales de WhatsApp: por qué las recibes y cómo evitarlas

Si alguien que no conoces, especialmente del extranjero, te envía enlaces por mensaje directo o insiste en llamarte varias veces, es muy probable que sea un ciberdelincuente que intenta obtener tu información personal

Si recibes llamadas internacionales a través de WhatsApp, especialmente de números desconocidos, y te ofrecen trabajo o te solicitan tus datos personales de manera urgente, debes ser muy precavido: podrías estar ante intentos de spam o fraude.

La Policía Nacional de España ha alertado sobre este tipo de prácticas. Si un desconocido, especialmente del extranjero, te envía mensajes directos con enlaces o insiste en llamarte varias veces, es probable que se trate de un ciberdelincuente que busca acceder a tu información confidencial.

En los casos más graves, estos delincuentes intentan engañarte para que realices transferencias de dinero o compartas datos personales suficientes para acceder a tus cuentas bancarias, perfiles en redes sociales o incluso involucrar a familiares y amigos en fraudes de mayor escala.

Mantente alerta y nunca compartas información personal ni financiera con desconocidos por WhatsApp.

Cómo evitar este tipo de llamadas por WhatsApp

Para evitar llamadas sospechosas o de spam en WhatsApp, es recomendable seguir estas medidas de seguridad:

  • No respondas llamadas de números desconocidos, especialmente si tienen prefijo internacional. Bloquea y reporta cualquier contacto que te parezca sospechoso.
  • Configura tu privacidad: Accede a ‘Ajustes’ > ‘Privacidad’ y limita quién puede ver tu foto de perfil, estado y última conexión solo a tus contactos.
  • No compartas datos personales ni sensibles por mensajes o llamadas, incluso si el remitente parece ofrecer oportunidades atractivas.
  • Desconfía de enlaces y archivos enviados por contactos desconocidos, ya que podrían contener software malicioso o intentos de phishing.
  • Si recibes llamadas insistentes o mensajes extraños, bloquea y reporta directamente desde WhatsApp para alertar a la plataforma sobre posibles estafadores.
  • Mantén la aplicación y tu dispositivo actualizados, ya que las nuevas versiones corrigen vulnerabilidades de seguridad.

Adoptar estas precauciones ayuda a proteger tu información personal y a reducir el riesgo de caer en fraudes o ciberestafas a través de WhatsApp.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones que hay en WhatsApp son:

  • Privacidad avanzada del chat.

Esta función ofrece mayor protección a tus conversaciones, ya que evita que se compartan fuera del chat, impide el guardado automático de archivos multimedia en el dispositivo de otros usuarios y restringe el acceso de la inteligencia artificial de Meta a ese contenido.

Para habilitar esta opción, primero asegúrate de tener la aplicación actualizada, luego abre el chat correspondiente, pulsa sobre el nombre del contacto o grupo, y selecciona la opción ‘Privacidad avanzada del chat’ para activarla.

  • Me gusta y menciones privadas en estados.

WhatsApp ha añadido nuevas funciones a los estados, como las reacciones de ‘Me gusta’ y las menciones privadas. Ahora es posible indicar que un estado te agrada con un solo toque, y esta reacción solo será visible para ti y para la persona que publicó el estado.

Además, puedes mencionar a un contacto de manera privada usando el símbolo @, lo que enviará una notificación directa exclusivamente a ese usuario, permitiéndole ver y compartir el estado sin que el resto de los contactos lo sepa.

Al actualizar la aplicación, ambas funciones se activan automáticamente, ofreciendo formas más personales y discretas de interactuar en los estados, de manera similar a lo que ocurre en Instagram.

  • Sticker tu turno en estados.

El sticker ‘Tu Turno‘ en WhatsApp es una función interactiva para los estados que permite crear cadenas de contenido colaborativo.

Al usarlo, puedes invitar a tus contactos a responder con sus propias fotos, videos o historias sobre un tema que sugieras (por ejemplo, “Mi película favorita”).

  • Chats de audio.

El chat de audio en WhatsApp permite iniciar una conversación grupal en tiempo real sin necesidad de hacer una llamada de voz convencional.

Se activa pulsando el ícono de ondas de sonido dentro del chat grupal, lo que da la opción a los participantes de unirse cuando lo deseen, en vez de recibir una llamada directa.

Esta función resulta útil para charlas grupales más espontáneas y relajadas, ya que no exige que todos los miembros contesten al mismo tiempo ni la coordinación de un horario preciso.

Apple revela las mejores aplicaciones

Los 10 animes más populares

La advertencia de Geoffrey Hinton:

Apple ya tendría reemplazo para

Ahora podrás opinar en Google
