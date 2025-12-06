Tecno

Cómo verificar si tu celular incluye NFC y activar la función en segundos

La tecnología NFC permite realizar pagos, compartir archivos y conectarse con dispositivos cercanos mediante un enlace inalámbrico de corto alcance

Con la tecnología NFC puedes
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología NFC —presente en la mayoría de los smartphones actuales— permite realizar pagos sin contacto, compartir archivos, emparejar accesorios y leer etiquetas electrónicas con solo acercar el dispositivo a otro terminal compatible. Sin embargo, muchos usuarios desconocen si su celular cuenta con esta herramienta o cómo activarla dentro del sistema. Verificar su presencia y habilitarla toma solo unos segundos y permite acceder a funciones útiles en la vida cotidiana.

El NFC (Near Field Communication) se ha extendido como un estándar en el sector móvil, pero no todos los equipos lo traen visible en el menú principal. En algunos modelos permanece oculto en la configuración, lo que provoca que muchos usuarios no aprovechen sus beneficios. Conocer dónde encontrarlo y qué se puede hacer con esta tecnología ayuda a mejorar la experiencia digital y, al mismo tiempo, a evitar riesgos de seguridad derivados de un mal uso.

Cómo saber si el celular incluye NFC

La forma más directa de comprobar si un teléfono es compatible es revisar sus opciones de configuración. En Android, la ruta habitual es ingresar al menú “Configuración” y luego a categorías como “Conexiones”, “Red e Internet” o “Dispositivos conectados”. Si el dispositivo cuenta con esta tecnología, aparecerá un apartado identificado como “NFC” o “Pagos sin contacto”, donde se puede encender o apagar la función.

En Android, la función del
(Shutterstock)

Otra alternativa es utilizar la barra de búsqueda interna dentro de los ajustes. Basta con escribir “NFC” para que el sistema muestre la herramienta si está disponible. Este método es especialmente útil en celulares que reorganizan su menú según el fabricante o la capa de personalización.

También es posible verificar la presencia de NFC revisando las especificaciones técnicas en la página oficial del fabricante o en la caja del producto. Algunas marcas incluso colocan una “N” en la parte trasera del teléfono o cerca del módulo de la cámara para señalar la ubicación del chip.

En el caso de los equipos de Apple, la verificación es más simple: todos los modelos desde el iPhone 6 en adelante incluyen NFC integrado y activado desde fábrica. En versiones recientes, la detección de terminales compatibles está habilitada de forma permanente, por lo que basta con acercar el dispositivo a un lector para iniciar una transacción o lectura de datos.

En este apartado se configura
(Foto: Android)

Cómo activar la función

En Android, la activación del NFC se realiza desde el interruptor disponible en el propio panel de configuración. Una vez encendido, el teléfono queda listo para interactuar con otros dispositivos o terminales de pago. Algunos modelos también permiten acceder a un menú adicional para seleccionar la aplicación predeterminada para pagos móviles, como Google Pay o Samsung Wallet.

En iPhone, la activación no requiere ajustes previos para funciones básicas. Basta con acercar el dispositivo al lector para que el sistema identifique la acción disponible. Para los pagos, sí es necesario tener configurada una tarjeta en Apple Pay.

Para qué se usa el NFC en el celular

Si bien la función más conocida es el pago sin contacto, el NFC permite realizar una amplia variedad de tareas:

  1. Pagos móviles: El usuario solo necesita acercar el celular a un datáfono compatible para que la transacción se procese de manera segura mediante aplicaciones de billetera digital. Esto evita llevar tarjetas físicas y agiliza el proceso de compra.
  2. Transferencia rápida de archivos: Dos equipos con NFC pueden compartir fotos, documentos o enlaces con solo acercarse. La conexión se establece en segundos y no requiere emparejamiento previo.
  3. Emparejamiento de accesorios: Muchos audífonos inalámbricos y parlantes utilizan NFC para vincularse automáticamente con el teléfono sin necesidad de ingresar ajustes manuales.
  4. Lectura de etiquetas electrónicas: Los llamados “NFC tags” están presentes en museos, comercios, tarjetas de transporte y productos. Al escanearlos, el usuario recibe información adicional o puede ejecutar acciones preconfiguradas.
  5. Automatización de funciones: Mediante etiquetas programables, los usuarios pueden activar rutinas, como encender el Wi-Fi o silenciar el teléfono, acercándolo a un punto específico.
Con el NFT se puede
(Freepik)

Recomendaciones de seguridad

Aunque es una tecnología segura, los especialistas recomiendan activar el NFC únicamente cuando se vaya a utilizar. Mantenerlo encendido de forma permanente podría permitir interacciones no deseadas en entornos públicos, especialmente en terminales desconocidos.

También se aconseja evitar acercar el dispositivo a lectores no identificados o enlaces sospechosos, ya que podrían dirigir a contenido inseguro. Mantener el equipo bloqueado con PIN, huella o reconocimiento facial ayuda a garantizar que solo el titular pueda autorizar una transacción.

La expansión del NFC en el mercado móvil lo ha convertido en una herramienta clave para el día a día. Conocer dónde encontrarla, cómo activarla y qué funciones ofrece permite aprovechar al máximo el potencial del teléfono sin comprometer la seguridad personal.

