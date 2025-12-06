Ahora los Pixel pueden ser usados como cámara web de Nintendo Switch 2

Con la nueva función, los usuarios de Pixel solo necesitan conectar su dispositivo a la Switch 2 por USB-C y seleccionar el modo Webcam para habilitar la videollamada en GameChat. (Composición Infobae)

La Nintendo Switch 2 ha sumado una mejora relevante para sus usuarios: ahora es posible utilizar teléfonos Google Pixel como cámara web para la función GameChat, sin necesidad de cámaras externas ni adaptadores adicionales. Esta actualización elimina una de las principales limitaciones técnicas que enfrentaban quienes deseaban aprovechar al máximo las capacidades sociales de la consola.

La integración permite que los propietarios de un Pixel conecten su dispositivo directamente al puerto USB-C superior de la Switch 2 mediante un solo cable. Al seleccionar la opción “Webcam” en las preferencias USB del teléfono, el sistema reconoce el Pixel como cámara web y habilita la transmisión de video en GameChat.

Esta función resulta especialmente útil en juegos multijugador como Mario Kart World, donde los jugadores pueden conversar y ver a sus compañeros superpuestos en la pantalla durante las partidas.

Hasta esta actualización, los teléfonos Pixel no eran compatibles como cámara web en la Switch 2, obligando a los usuarios a depender de adaptadores y hardware externo. (Reuters)

GameChat, una de las novedades sociales introducidas con la Switch 2, permite que los usuarios participen en videollamadas grupales en las que cada participante comparte tanto su pantalla de juego como la imagen de su cámara. La función posibilita la interacción visual y verbal entre amigos, incluso cuando juegan títulos diferentes.

Sin una cámara integrada en la consola, hasta ahora era necesario recurrir a hardware externo para mostrar el rostro del usuario.

Al momento del lanzamiento de la Switch 2, la compatibilidad con cámaras web USB era irregular. Aunque Nintendo aseguraba que la consola funcionaba con la mayoría de estos dispositivos, los teléfonos Pixel no eran reconocidos como cámaras web, ni siquiera usando el modo Webcam USB incorporado en Android 14.

GameChat en la Switch 2 posibilita videollamadas grupales en las que los jugadores ven y conversan con sus amigos sin requerir cámaras externas adicionales. (Reuters)

En ese contexto, la única alternativa consistía en utilizar adaptadores USB-C a HDMI y cables de captura HDMI, lo que complicaba la experiencia y generaba un gasto adicional.

La situación cambió tras una serie de actualizaciones. Los teléfonos Pixel, a diferencia de la mayoría de los Android, pueden actuar como cámaras web USB de forma nativa gracias a una función añadida en la primera actualización trimestral de Android 14. Este ajuste permite cambiar el modo USB a UVC (USB Video Class), el estándar utilizado por las cámaras web convencionales.

Para lograrlo, los fabricantes deben configurar explícitamente sus dispositivos para soportar UVC, algo que hasta ahora solo ha hecho Google. Así, los usuarios de Pixel no necesitan aplicaciones de terceros ni accesorios extra: basta con un cable USB.

La compatibilidad con UVC nativo en los Pixel, añadida en una actualización de Android, elimina la necesidad de apps de terceros o accesorios extra para usar la función. (Reuters)

Una prueba de The Verge confirmó que, al conectar un Pixel 9 Pro con la actualización de diciembre de Android 16 directamente a la Switch 2 y seleccionar el modo Webcam, el teléfono funcionó como cámara para GameChat sin inconvenientes. Este avance representa una solución práctica para quienes viajan con frecuencia y prefieren no transportar una cámara web adicional.

No se ha determinado si la compatibilidad se debe a una actualización de Google, de Nintendo o de ambos. Lo cierto es que la posibilidad de usar un Pixel como cámara web en la Switch 2 supone una mejora tangible para los usuarios que buscan una experiencia de juego social más completa y sencilla.

Para quienes valoran la portabilidad y la integración de funciones, esta novedad facilita la comunicación y el entretenimiento en cualquier lugar, sin la carga de accesorios extra.