Actualiza tu Pixel de Google con el nuevo Android 16 QPR2: cómo hacerlo y por qué cambiar

Android 16 QPR2 llega a los Pixel en el mes de diciembre de 2025. (Imagen ilustrativa)

Google liberó oficialmente Android 16 QPR2, una actualización que incorpora nuevas funciones, mejoras de personalización y herramientas impulsadas por inteligencia artificial para los teléfonos Pixel. El paquete, que pesa alrededor de 700 MB, ya se encuentra disponible para modelos desde el Pixel 6a en adelante y representa uno de los avances más relevantes del ciclo de actualizaciones trimestrales de la compañía.

La actualización continúa la estrategia de Google de añadir características de forma progresiva, independientemente de las versiones mayores del sistema operativo. Esto permite que los dispositivos Pixel reciban mejoras constantes, mientras que otros fabricantes podrían integrarlas más adelante en sus propios equipos.

Como parte del programa Feature Drop, Android 16 QPR2 amplía las capacidades de la personalización visual, potencia el rol de la inteligencia artificial en la gestión de notificaciones y suma nuevas funciones orientadas al cuidado del usuario y la detección de riesgos.

Android 16 mejorar su calidad visual. (Google)

Novedades principales de Android 16 QPR2

Google incorporó una serie de funciones que abarcan desde la apariencia del sistema hasta medidas de seguridad. Estas son las mejoras más relevantes:

1. Nuevas formas para los iconos

El sistema permite elegir entre varios estilos para los iconos de las aplicaciones. Se pueden seleccionar formatos redondos, cuadrados, en forma de lágrima y otras variantes. Esta personalización se aplica al cajón de aplicaciones, las carpetas y la pantalla de inicio, ofreciendo un entorno visual más acorde al gusto del usuario.

2. Notificaciones resumidas con inteligencia artificial

La inteligencia artificial ahora se encarga de generar resúmenes de notificaciones extensas, como mensajes largos o conversaciones grupales. También clasifica los avisos, agrupa los de una misma aplicación y reduce el número de alertas de baja prioridad para evitar interrupciones innecesarias. Esta incorporación busca que el usuario gestione su bandeja de notificaciones de forma más eficiente.

Android 16 presenta notificaciones resumidas con IA. (Google)

3. Modo oscuro extendido para todas las apps

El sistema puede forzar la activación del modo oscuro incluso en aplicaciones que no cuentan con soporte nativo para esta función. De este modo, la interfaz conserva un aspecto más uniforme durante el uso nocturno y reduce el impacto visual en entornos con poca luz.

4. Compatibilidad con interfaz gráfica de Linux

La actualización habilita el soporte para aplicaciones con interfaz gráfica que corran sobre el entorno Linux integrado en Android. Esta opción amplía el uso del teléfono en tareas avanzadas y ofrece nuevas posibilidades a usuarios que emplean herramientas de desarrollo o software especializado.

5. Llamadas marcadas como urgentes

La aplicación Teléfono permite etiquetar una llamada como urgente antes de realizarla. Esta advertencia aparece en pantalla en el dispositivo del receptor, ayudando a distinguir comunicaciones de carácter inmediato respecto de llamadas convencionales.

Android 16 llega con nuevo diseño y funciones para su app Teléfono. (Foto: Captura Google)

6. Subtítulos automáticos con emociones

Los subtítulos generados por inteligencia artificial ahora incluyen etiquetas que describen las emociones detectadas en la voz y ciertos sonidos ambientales. Esto incrementa la comprensión de los contenidos multimedia, especialmente para personas con dificultades auditivas.

7. Refuerzo de seguridad y alertas de estafa

Android 16 QPR2 introduce un retraso en la entrega de SMS con códigos de verificación (OTP), lo que ayuda a evitar que aplicaciones maliciosas los intercepten. Además, la función Secure Lock permite bloquear el dispositivo de manera remota. A su vez, la herramienta Rodea para buscar amplía su capacidad para identificar posibles intentos de estafa detectados en la pantalla.

8. Desbloqueo con huella sin activar la pantalla

En modelos Pixel 9 y superiores, ya no es necesario activar la pantalla para usar el lector de huellas. El teléfono puede reconocer la huella directamente, agilizando el acceso al dispositivo.

Ya no será necesario desbloquear la pantalla del teléfono para que funcione la huella digital. (Foto: Bloomberg)

Cómo instalar Android 16 QPR2 en tu Pixel

La actualización se encuentra disponible en todos los modelos compatibles y puede descargarse siguiendo estos pasos:

Abrir la aplicación Ajustes. Ingresar al menú Sistema. Seleccionar Actualización de software. Verificar la disponibilidad de Android 16 QPR2 y pulsar Instalar.

Es recomendable contar con conexión Wi-Fi, mantener la batería por encima del 50% y disponer de al menos 700 MB de espacio libre para completar el proceso.

Android 16 QPR2 representa un avance significativo en la evolución del ecosistema Pixel. Con nuevas herramientas impulsadas por IA, más opciones de personalización y mejoras orientadas a la seguridad, la actualización busca optimizar la experiencia general del sistema y anticipar funciones que podrían expandirse a otros fabricantes en el futuro cercano.