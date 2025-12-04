Tecno

Las 10 extensiones favoritas de Google para Chrome en 2025

Gran parte de las sugerencias están orientadas a soluciones de IA para videollamadas y textos

Google revela las mejores extensiones
Google revela las mejores extensiones de Chrome en 2025, destacando el impacto de la inteligencia artificial en la navegación web. (Google)

Google ha publicado su lista de las mejores extensiones de Chrome en 2025, mostrando cómo la inteligencia artificial ha transformado el navegador más popular del mundo. Estas herramientas no solo agilizan tareas cotidianas, sino que abren puertas a una experiencia de navegación más personalizada, eficiente y creativa.

Así que vamos a conocer cada una de esas diez extensiones, para saber qué funciones ofrecen y por qué se han convertido en imprescindibles para millones de usuarios.

Las mejores extensiones para Google Chrome en 2025

  • Monica

Monica encabeza la selección como un compañero de navegación basado en inteligencia artificial. Esta extensión permite interactuar directamente con archivos PDF, facilitando la extracción de información relevante, la generación de resúmenes y la elaboración de borradores de texto sin necesidad de salir de la pestaña en uso.

Ideal para quienes trabajan con documentos y necesitan respuestas rápidas, Monica introduce una integración fluida entre AI y productividad diaria. Sus capacidades abarcan desde la comprensión profunda de documentos extensos hasta la elaboración de textos a medida en cuestión de segundos.

Monica lidera la lista de extensiones para Chrome al facilitar la gestión de archivos PDF y la generación de resúmenes con inteligencia artificial. (Google)
  • Sider

Sider destaca como una herramienta multifunción para quienes requieren organizar y sintetizar información en la web. El usuario puede resumir páginas complejas, interactuar con documentos en tiempo real y aprovechar funcionalidades de chat grupal con motores AI avanzados.

Su interfaz facilita el trabajo colaborativo y transforma la revisión de grandes volúmenes de datos en un proceso ágil.

  • HARPA AI

HARPA AI es ideal para quienes desean automatizar su navegación web. Esta extensión emplea algoritmos de AI para monitorizar y notificar automáticamente bajadas de precios, cambios en los datos de páginas seleccionadas o actualizaciones clave en sitios de interés.

Además, puede ejecutar tareas repetitivas en segundo plano, como recopilar información o generar alertas personalizadas, optimizando el tiempo del usuario y facilitando la toma de decisiones informadas en todo momento.

HARPA AI automatiza la navegación web al monitorizar precios, cambios de datos y ejecutar tareas repetitivas para optimizar el tiempo del usuario. (Google)
  • Quillbot

Quillbot se ha consolidado en 2025 como una de las herramientas preferidas para el trabajo con texto. Su motor de IA ofrece paráfrasis avanzada, revisión gramatical automática y sugerencias para mejorar la claridad y coherencia de los textos generados en cualquier aplicación online.

Los usuarios pueden transformar rápidamente el tono, el estilo o la estructura de sus escritos, obteniendo resultados profesionales para correos, artículos, presentaciones y cualquier otro formato textual.

  • Fireflies.ai

En el entorno laboral remoto, Fireflies.ai se ha convertido en una extensión fundamental. Su principal valor reside en grabar, transcribir y resumir automáticamente las reuniones virtuales. Esto libera a los participantes de la necesidad de tomar notas y permite centrarse plenamente en la conversación.

Fireflies.ai, integrado con plataformas como Google Meet, detecta el inicio de una videollamada, capta todo lo dicho, elabora sumarios precisos y preserva registros organizados para consultas posteriores.

Fireflies.ai y Bluedot transforman las reuniones virtuales al grabar, transcribir y resumir automáticamente conversaciones en plataformas como Google Meet. (Google)
  • Bluedot

Similar en concepto a Fireflies.ai, pero con un enfoque diferencial, Bluedot ofrece grabación, transcripción y resumen automáticos de reuniones virtuales. Su experiencia de usuario se destaca por la sencillez y velocidad con la que transforma horas de charla en documentos digeribles.

  • QuestionAI

La innovación educativa encuentra en QuestionAI un exponente avanzado. Esta extensión brinda explicaciones claras y desarrolladas de temas complejos, funcionando como un tutor on demand.

Estudiantes de todos los niveles aprovechan su capacidad para desmenuzar conceptos de materias como matemáticas, química o literatura, facilitando el aprendizaje autónomo y resolviendo dudas sin salir del navegador.

  • eJOY

eJOY transforma el acto de navegar por internet en una experiencia educativa interactiva. Sus herramientas permiten sumar aprendizaje de idiomas mientras se leen artículos, se visualizan videos o se exploran redes sociales.

Incluye subtítulos duales, explicación inmediata de términos desconocidos, diccionario contextualizado y ejercicios automáticos adaptados al contenido consumido.

Google revela las mejores extensiones de Chrome en 2025, destacando el impacto de la inteligencia artificial en la navegación web. (Google)
  • Adobe Photoshop Extension

Adobe ha trasladado la potencia de Photoshop al entorno online mediante su extensión para Chrome. Los usuarios pueden editar imágenes directamente desde el navegador sin instalar software adicional.

Recortar, ajustar colores, aplicar filtros y perfeccionar detalles se convierte en una tarea inmediata y accesible, ideal para creativos y profesionales que necesitan agilidad y resultados de alta calidad en todo momento.

  • Phia

Phia cierra la selección al presentarse como un asistente de compras inteligente. Al navegar por tiendas online, Phia compara automáticamente los precios de los productos seleccionados en distintas plataformas, sugiriendo la opción más económica con un solo clic.

Esto elimina la necesidad de mantener múltiples pestañas abiertas y minimiza el trabajo manual de verificar ofertas.

