Estás son las preguntas que jamás deberías hacerle a Alexa o Siri

Limitar la gestión de contraseñas, asuntos médicos o información de terceros es vital según expertos, mientras que la configuración de privacidad y la revisión de audios protege ante activaciones accidentales

Alexa y Siri. Preguntas y
Alexa y Siri. Preguntas y comandos que nunca deberías hacerle a tu asistente de voz - (Amazon / Apple)

El avance de la inteligencia artificial y la adopción creciente de asistentes de voz como Alexa han revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología en el hogar. Sin embargo, existen preguntas y peticiones que es preferible evitar, tanto por consideraciones de privacidad y seguridad como por limitaciones técnicas y éticas.

Un estudio realizado por Jama Network Open analizó a fondo los riesgos y límites en las interacciones con asistentes virtuales, entre ellos Alexa de Amazon y Siri de Apple. El resultado: hay ciertos temas y solicitudes que nunca deberían formar parte del diálogo con estos sistemas.

Peticiones y temas prohibidos para
Peticiones y temas prohibidos para Alexa: tecnología, ética y medidas para cuidar la vida digital - (Amazon)

Preguntas y solicitudes que no debes hacerle a Alexa o Siri

  • Datos personales y sensibles

Nunca proporciones ni pidas a Alexa que gestione información personal de alto riesgo, como contraseñas, números de tarjeta de crédito, claves bancarias o cualquier otro dato confidencial.

Aunque Amazon implementa medidas de seguridad, las plataformas conectadas a internet no están exentas del riesgo de intrusión, brechas o accesos no autorizados. Limitar las interacciones sensibles es clave para mantener tus datos a salvo.

  • Solicitudes que afecten la privacidad de terceros

No uses Alexa para pedir información sobre otras personas, consultar ubicaciones o detalles privados de terceros sin consentimiento.

Esto incluye intentar acceder a agendas, conversaciones ajenas o información personal sobre familiares, amigos, compañeros o incluso desconocidos; solicitar este tipo de datos viola la privacidad y puede suponer responsabilidades legales.

  • Insultos o preguntas inapropiadas
El uso prudente de asistentes
El uso prudente de asistentes de voz implica limitar consultas médicas, datos bancarios y peticiones sobre terceros - (Amazon)

Asistentes como Alexa están programados para responder con neutralidad y cortesía, pero eso no justifica la formulación de preguntas insultantes, discriminatorias o de tono ofensivo.

Además de fomentar una relación respetuosa con la tecnología, evitar este tipo de preguntas ayuda a no perpetuar sesgos, discriminaciones o malas prácticas durante el entrenamiento y uso de la inteligencia artificial.

  • Solicitudes ilegales o peligrosas

No recurras al asistente de voz para buscar instrucciones peligrosas o pedir ayuda para cometer delitos, fabricar armas, sustancias prohibidas o cualquier otra acción que suponga poner en riesgo la seguridad de otros o incumplir la ley.

Alexa está diseñada con limitaciones éticas y legales, por lo que estas solicitudes no recibirán respuesta, pero pueden comprometer el historial de interacciones y exponer conductas indebidas.

  • Preguntas médicas serias o diagnósticos urgentes

Aunque Alexa y Siri pueden ofrecer información general sobre salud, nutrición o primeros auxilios, jamás debe reemplazar a un profesional sanitario. Evita preguntarle sobre síntomas graves, diagnósticos o tratamientos específicos.

Evitar preguntas personales o solicitudes
Evitar preguntas personales o solicitudes sensibles a asistentes como Alexa reduce el riesgo de exposición de datos - REUTERS/Mike Blake/File Photo

Para cuestiones médicas relevantes o urgentes, consulta siempre con médicos u organismos de salud acreditados. Un asistente virtual no puede evaluar contextos, antecedentes o realizar diagnósticos fiables.

¿Los asistentes de voz me pueden espiar?

Una de las mayores inquietudes entre usuarios de Alexa reside en la sensación de que el dispositivo los “espía” de forma continua. Según la empresa de ciberseguridad Nordvpn, Alexa no graba conversaciones de manera permanente, pero el hardware mantiene los micrófonos activos para captar la palabra clave y responder solicitudes.

Cuando se activa (“Alexa” o “Echo”), el asistente graba el comando y lo envía a los servidores de Amazon para su procesamiento. Estos audios pueden eliminarse manualmente desde la configuración, programar su eliminación automática o solicitar a Alexa que olvide determinadas órdenes.

En ocasiones, activaciones involuntarias provocan el registro de fragmentos de sonido no deseados, por lo que es recomendable revisar y limpiar el historial con regularidad.

Los asistentes de voz responden
Los asistentes de voz responden a comandos solo después de escuchar la palabra de activación, pero mantener opciones de privacidad es esencial - (Amazon)

Aunque el riesgo de hackeo directo sobre Alexa es bajo gracias a las actualizaciones de seguridad y los controles de Amazon, las intrusiones suelen tener mayor relación con accesos inseguros a la cuenta de Amazon o la red WiFi doméstica. Para reducir la exposición, los expertos recomiendan:

  • Silenciar el micrófono cuando no esté en uso.
  • Revisar y eliminar periódicamente el historial de grabaciones.
  • Configurar la eliminación automática de registros de voz y limitar permisos de aplicaciones (skills).
  • Usar perfiles de voz segmentados según usuario.
  • Mantener actualizados todos los dispositivos y la red.
  • Limitar el tiempo de almacenamiento de datos en el asistente.

Estos consejos ayudan a mantener la privacidad y el control sobre la información manejada por Alexa. Utilizar asistentes de voz de forma informada y responsable es la mejor garantía para aprovechar sus ventajas sin poner en riesgo la seguridad o la intimidad.

No más contenido generado por

Las 10 extensiones favoritas de

Google Perú revela lo más

Nicolas Cage arremete contra los

Así puedes proteger el teléfono
La Semana del Tenis, el

El presente sentimental de Laurita

Kate Winslet y su debut

