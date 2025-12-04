Cuál es la manera correcta de cargar el iPhone

La carga correcta de un iPhone empieza por usar el cargador adecuado. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

La forma adecuada de cargar un iPhone comienza por elegir el cargador correcto. Apple recomienda utilizar siempre accesorios originales, ya que estos cumplen con los estándares de seguridad y eficiencia necesarios para proteger tanto el dispositivo como la batería.

El uso de cargadores no certificados puede causar recalentamiento, daños en la batería y afectar el rendimiento general del equipo.

Una vez asegurado el cargador adecuado, conecta el iPhone a una fuente de energía estable y segura. No es necesario esperar a que la batería se agote por completo antes de recargar.

Además, gracias al sistema inteligente de gestión de energía del dispositivo, el proceso de carga se optimiza automáticamente para conservar la salud de la batería a largo plazo.

Hasta qué porcentaje cargar un iPhone

La batería del iPhone está diseñada para gestionarse de forma inteligente, de modo que puedes cargarlo sin preocuparte demasiado por el porcentaje exacto. No es necesario esperar a que se descargue por completo antes de recargarlo, ni retirar el cargador exactamente al llegar al cien por ciento.

Sin embargo, para maximizar la vida útil de la batería a largo plazo, se recomienda mantener el nivel de carga entre el 20% y el 80% siempre que sea posible. El propio iPhone desacelera la recarga cuando alcanza el 80%, protegiendo así la batería.

Además, gracias a funciones como la carga optimizada, el dispositivo aprende tus hábitos y completa la recarga al cien por ciento justo antes de que lo utilices, reduciendo el desgaste. Por ello, puedes dejar tu iPhone cargando con tranquilidad: el sistema se encarga automáticamente de cuidar el estado de la batería.

Cómo cuidar la batería de un iPhone

Cuidar la batería de un iPhone es fundamental para garantizar su buen funcionamiento y prolongar la vida útil del dispositivo. Uno de los aspectos más importantes es utilizar siempre cargadores y cables originales o certificados, ya que los accesorios no autorizados pueden causar daños irreversibles a la batería.

Es recomendable evitar cargar el iPhone en ambientes con temperaturas extremas, ya que tanto el calor excesivo como el frío intenso afectan negativamente el rendimiento y la salud de la batería.

Mantener el nivel de carga entre el 20% y el 80% ayuda a reducir el estrés químico sobre la batería y evita la degradación prematura. No es necesario esperar a que la batería se agote por completo para recargar; de hecho, hacerlo de manera frecuente puede ser perjudicial.

El iPhone cuenta con sistemas de gestión inteligente, como la carga optimizada, que limitan el tiempo en el que el dispositivo permanece al cien por ciento, favoreciendo su conservación.

Otros consejos útiles incluyen desactivar funciones que no se utilizan, como el Bluetooth o la localización, y reducir el brillo de la pantalla.

Qué es lo que más daña la batería de un iPhone

El mayor daño para la batería del iPhone ocurre cuando el dispositivo no se mantiene actualizado, ya que las nuevas versiones de iOS incorporan mejoras y ajustes para una mejor gestión de la energía.

Si el sistema operativo no se actualiza, es posible que la batería se consuma más rápido, el rendimiento sea menos eficiente y el deterioro de este componente se acelere. Por eso, actualizar el iPhone de forma regular contribuye a proteger la batería y asegura un funcionamiento óptimo y prolongado.

Cómo actualizar un iPhone

Actualizar un iPhone es un proceso sencillo que garantiza el acceso a las últimas funciones y mejoras de seguridad. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Conéctate a una red WiFi y asegúrate de que el dispositivo tiene suficiente batería o está conectado al cargador. Abre la aplicación Ajustes. Selecciona la opción ‘General’. Toca en ‘Actualización de software’. Si hay una actualización disponible, aparecerá información sobre la versión nueva. Pulsa en ‘Descargar e instalar’.