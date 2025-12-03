Si observas el mensaje “Esta versión de la app ya no es compatible” en Netflix, así puedes solucionarlo

Netflix exige actualización: cómo solucionar el error de incompatibilidad en dispositivos y seguir disfrutando del contenido - REUTERS/Dado Ruvic

La llegada de notificaciones de error al intentar acceder a Netflix puede causar preocupación entre los usuarios, especialmente cuando aparece el mensaje “Esta versión de la app ya no es compatible. Actualiza la versión de la app y del sistema operativo” junto al código de error que comienza con la letra “R”, como R26-5 o R26-6.

Este aviso indica que tanto la aplicación como el sistema operativo del dispositivo requieren una actualización para seguir funcionando correctamente y acceder al catálogo de Netflix sin inconvenientes.

La incompatibilidad suele presentarse en una amplia variedad de dispositivos, desde teléfonos inteligentes y tablets hasta smart TV y equipos de transmisión multimedia. El mensaje es una alerta clara de que la versión instalada de la app, o el propio sistema operativo, ya no cumplen los requisitos mínimos establecidos por la plataforma para garantizar una experiencia segura y óptima.

El mensaje de Netflix “esta versión de la app ya no es compatible” obliga a actualizar o cambiar de dispositivo - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Actualiza la app y el dispositivo móvil

Para quienes utilizan dispositivos Android, el primer paso recomendado es asegurarse de tener instalada la versión más reciente de Netflix. El proceso comienza accediendo a la Play Store, buscando la aplicación y tocando el botón de Actualizar. Si en ese menú no aparece esta opción, significa que la app ya se encuentra actualizada a la última versión disponible.

Si persiste el aviso o la actualización no aparece posible, puede tratarse de un problema con la propia tienda de aplicaciones. En ese caso, es recomendable revisar posibles inconvenientes con la cuenta de Google o la vinculación del dispositivo.

Existen también situaciones en las que la app de Netflix no aparece en la búsqueda de la Play Store; para estos casos específicos, consultar los artículos de soporte de la plataforma puede ofrecer una solución.

El segundo paso es actualizar el sistema operativo de Android. Desde la aplicación de ajustes del dispositivo, se debe buscar la opción Actualización de software o Sistema y proceder a instalar las versiones más recientes. La página de soporte de Google ofrece una guía detallada para este proceso y es un recurso útil si se presentan complicaciones adicionales.

Netflix limita el servicio en dispositivos antiguos y recomienda opciones para seguir accediendo a su catálogo - REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Si después de realizar todas las actualizaciones sigue apareciendo el mensaje de incompatibilidad, es probable que el hardware del dispositivo haya quedado fuera de los modelos soportados por Netflix, lo que obliga a buscar una alternativa para seguir utilizando el servicio.

Opciones para usuarios de iPhone y iPad

Los propietarios de iPhone o iPad pueden encontrarse con el mismo mensaje de error, que exige una actualización similar. El proceso inicia con la App Store: desde la pantalla de inicio, se ingresa a la tienda, se busca Netflix y, si está disponible, se toca Actualizar.

Es posible que se pida introducir la contraseña del Apple ID. Si la contraseña se ha perdido, el propio sistema guía a los usuarios hacia la opción de restablecimiento.

Una vez finalizada la actualización de la app, se debe intentar de nuevo el acceso a Netflix. Si el inconveniente persiste, el siguiente paso es verificar que el sistema operativo se encuentre en la versión más reciente.

Qué hacer cuando Netflix deja de funcionar en tu teléfono o smart TV: actualizaciones y alternativas recomendadas - REUTERS/Mike Blake/File Photo

Esto suele realizarse desde el menú de ajustes de cada dispositivo, buscando las opciones de software y comprobando la existencia de nuevas actualizaciones. Las páginas de soporte de Apple ofrecen instrucciones claras para actualizar tanto iOS como iPadOS.

Si, a pesar de estos pasos, el aviso de incompatibilidad continúa apareciendo o no existen más actualizaciones disponibles para el modelo en cuestión, Netflix notifica que el dispositivo ya no es compatible con la aplicación. En este caso, el único camino es utilizar otro dispositivo que sí cumpla con los requisitos establecidos por la plataforma.

La aparición reiterada del mensaje de incompatibilidad suele deberse a que el equipo utilizado dejó de recibir soporte por parte de los desarrolladores, lo que ocurre a medida que el sistema operativo y las aplicaciones evolucionan. Esto implica que las actualizaciones futuras de Netflix y de los proveedores de sistemas operativos dejarán fuera a dispositivos más antiguos.

Para los usuarios afectados, la recomendación de los especialistas consiste en tener siempre sus aplicaciones y sistemas al día, mantenerse atentos a las notificaciones de actualización y, en caso de ser necesario, considerar migrar a un dispositivo moderno capaz de recibir soporte a largo plazo. Así, se podrá garantizar la continuidad en el acceso al contenido y una experiencia de uso segura y estable en Netflix.