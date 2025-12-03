Tecno

La solución inesperada para cargar el celular en apagones y subir la batería al 50 %

Ante un corte de luz, existen alternativas inmediatas para recargar el celular sin depender de un enchufe tradicional

Conoce qué apps consumen más
Conoce qué apps consumen más batería en tu celular. (Imagen ilustrativa)

Quedarse sin batería en el celular durante un corte de energía puede convertirse en un problema serio, especialmente cuando se necesita mantener contacto con familiares, realizar trámites urgentes o acceder a información básica.

Aunque los cargadores portátiles suelen ser la solución más difundida, no siempre están disponibles o pueden encontrarse descargados. Frente a esta situación, existen otros métodos que permiten recuperar energía en el teléfono y mantenerse comunicado hasta que regrese el servicio eléctrico.

Una de las alternativas más efectivas y accesibles es utilizar el sistema eléctrico del automóvil. Tanto vehículos modernos como modelos más antiguos permiten suministrar energía a dispositivos móviles, ya sea a través de puertos USB incorporados o mediante adaptadores para el encendedor. Esta opción se ha vuelto una de las más prácticas en apagones prolongados, ya que los autos pueden entregar la potencia suficiente para restaurar la batería del celular y mantenerlo operativo durante varias horas.

Existen dudas sobre esta acción
Existen dudas sobre esta acción de si es posible que el móvil sufra fallas en su funcionamiento. (Foto: Freppik)

Otra herramienta útil, pero menos considerada, es la laptop. Aunque su función principal no es actuar como banco de energía, la mayoría de computadores portátiles permiten cargar teléfonos a través de sus puertos USB. Si el equipo cuenta con suficiente batería, puede transferir parte de esa energía al celular y otorgarle hasta la mitad de su carga total. En situaciones de emergencia, este recurso puede marcar la diferencia entre quedarse totalmente desconectado o recuperar la posibilidad de comunicarse.

El automóvil como fuente de energía improvisada

Durante un apagón, el auto se convierte en un aliado clave. Los vehículos recientes suelen incluir uno o varios puertos USB que permiten conectar directamente el cable de carga del celular. Esta conexión entrega energía estable y es suficiente para mantener el dispositivo encendido mientras dura la emergencia.

En el caso de autos antiguos, los adaptadores que se conectan al encendedor funcionan de manera similar a un cargador convencional. Estos conectores, disponibles en diferentes capacidades, permiten convertir el sistema del vehículo en una fuente de carga confiable.

Persona carga la batería de
Persona carga la batería de su celular usando el puerto USB del carro. (Imagen ilustrativa)

Para quienes necesitan una recarga más rápida, también existen convertidores que permiten enchufar directamente el cargador del celular dentro del vehículo. Aunque no es una solución pensada para el día a día, sí puede ofrecer una carga más eficiente cuando no se cuenta con electricidad en casa.

Los especialistas recomiendan utilizar estas alternativas con el motor encendido, especialmente durante cargas prolongadas, para evitar el agotamiento de la batería del auto. Sin embargo, para una recarga breve que permita revivir el teléfono, también puede hacerse con el motor apagado, siempre y cuando la batería del vehículo esté en buen estado.

La laptop: una opción que muchos olvidan

Cuando no hay un cargador portátil disponible, la computadora portátil puede convertirse en un verdadero salvavidas. La mayoría de laptops puede transferir energía al celular mediante un cable USB estándar, incluso si el equipo está apagado, gracias a funciones como el “USB charging” o “USB sleep-and-charge”, presentes en numerosos modelos.

Mujer usa el puerto USB
Mujer usa el puerto USB de su laptop para cargar su celular. (Imagen ilustrativa)

Conectar el teléfono al portátil puede recuperar entre un 20 % y un 50 % de la batería, dependiendo de la capacidad del computador y del uso que se haga del dispositivo durante la carga. Esta capacidad es especialmente útil para enviar mensajes de emergencia, revisar indicaciones importantes o mantener el acceso a aplicaciones esenciales.

No obstante, es importante recordar que esta opción consume la batería del propio computador. Por ello, se recomienda emplearla únicamente para obtener la carga necesaria para salir del apuro y no como un método principal de recarga.

