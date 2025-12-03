La cuenta regresiva para iOS 26.2: cuándo llegará la actualización para los iPhone

iOS 26.2 promete una serie de novedades importantes. (Composición Infobae: Apple / REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Apple está próxima a lanzar la tan esperada actualización iOS 26.2 para los iPhone compatibles. Fiel a sus ciclos de lanzamiento, la compañía del logo de la manzana sigue patrones regulares con cada nueva versión de su sistema operativo móvil, lo que permite prever con bastante certeza en qué periodo estará disponible la actualización.

Además de su numeración, iOS 26.2 promete una serie de novedades importantes que afectan tanto a la personalización visual como a la experiencia multimedia y de productividad.

Fecha estimada de lanzamiento y ciclo de actualizaciones de iOS 26.2

El historial de versiones anteriores como iOS 18.2, iOS 17.2 y iOS 16.2 permite anticipar la hoja de ruta de Apple para la salida oficial de iOS 26.2. Habitualmente, la versión Release Candidate (RC) se publica a principios de diciembre, seguida unos días después del lanzamiento general.

FOTO DE ARCHIVO: Un logo de Apple y una placa base de ordenador aparecen en esta ilustración creada el 25 de agosto de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/lustración

En los últimos ciclos, la versión definitiva llegó entre la segunda y tercera semana de diciembre, tras un proceso de cuatro betas. Por tanto, es razonable esperar que iOS 26.2 esté disponible en ese mismo lapso, antes de que Apple se enfoque en el desarrollo de iOS 26.3 y, posteriormente, en las futuras novedades de Siri, que se anticipan para el primer mes del próximo año.

En años recientes, por ejemplo, Apple ha seguido un calendario bastante regular con sus actualizaciones de iOS. Por ejemplo, tanto iOS 18.2 como iOS 17.2 presentaron su versión candidata el 5 de diciembre y la actualización oficial llegó unos días después, el 11 de diciembre, tras un ciclo de cuatro versiones beta.

Un caso similar ocurrió con iOS 16.2, donde la RC se lanzó el 7 de diciembre y la versión definitiva estuvo disponible el 13, nuevamente después de cuatro betas.

FILE PHOTO: Apple iPhones are seen inside India's first Apple retail store during a media preview, a day ahead of its launch in Mumbai, India, April 17, 2023. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Ahora bien, siguiendo este patrón, es probable que la actualización final de iOS 26.2 se publique entre la segunda y la tercera semana de diciembre de 2025.

Principales novedades que traerá iOS 26.2 a los iPhone

El nuevo iOS 26.2 introduce innovaciones clave en la pantalla de bloqueo, permitiendo ajustar la intensidad del efecto Liquid Glass en el reloj para una mayor personalización. Una de las funciones más esperadas es la traducción en tiempo real en los AirPods, característica que Apple ya ha detallado y que estará disponible próximamente.

Apple Music también recibe actualizaciones atractivas: ahora los usuarios pueden compartir estados a través de WhatsApp y consultar letras de canciones aunque estén sin conexión, siempre que las pistas estén descargadas en el dispositivo.

Regulador de intensidad de Liquid Glass. (Apple)

Por su parte, la app Recordatorios suma la posibilidad de transformar tareas en alarmas reales, lo que ayuda a recordar eventos importantes sin depender únicamente de las notificaciones convencionales.

La aplicación Podcasts integra mejoras notables, añadiendo capítulos generados automáticamente, menciones a otros pódcast visibles directamente en la transcripción o el reproductor, y accesos a los enlaces mencionados en cada episodio.

Además, aparecen referencias a Apple Creator Studio, que podría convertirse en una plataforma potente y profesional dirigida a los creadores de contenido desde el iPad.

APPLE

Cómo reducir el efecto de Liquid Glass de Apple sin quitar iOS 26

Para quienes consideran que el diseño Liquid Glass resulta visualmente agotador, existe una alternativa de accesibilidad que ayuda a incrementar el contraste y la facilidad de lectura en el iPhone. Esta función no elimina por completo el efecto translúcido de Liquid Glass, pero sí atenúa su presencia, haciendo que elementos como el Dock y el Centro de Control sean más opacos y que el texto se perciba con mayor claridad.

Esta configuración ofrece un equilibrio, permitiendo a los usuarios seguir disfrutando de las ventajas del sistema sin renunciar totalmente a su apariencia original.

La activación es muy fácil:

Abre la app de Ajustes del iPhone.

Ve al apartado Accesibilidad.

Selecciona Pantalla y tamaño del texto.

Habilita la opción “Reducir transparencia”.

El cambio se efectúa al instante, haciendo que iconos y textos destaquen mejor sobre el fondo. Esta opción resulta especialmente útil para quienes presentan dificultades visuales o prefieren una presentación gráfica menos translúcida y más definida.