Tecno

La cuenta regresiva para iOS 26.2: cuándo llegará la actualización para los iPhone

La más reciente versión del sistema operativo móvil de Apple incorporará innovaciones en la pantalla de bloqueo, que permiten ajustar la intensidad del efecto Liquid Glass en el reloj

Guardar
iOS 26.2 promete una serie
iOS 26.2 promete una serie de novedades importantes. (Composición Infobae: Apple / REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Apple está próxima a lanzar la tan esperada actualización iOS 26.2 para los iPhone compatibles. Fiel a sus ciclos de lanzamiento, la compañía del logo de la manzana sigue patrones regulares con cada nueva versión de su sistema operativo móvil, lo que permite prever con bastante certeza en qué periodo estará disponible la actualización.

Además de su numeración, iOS 26.2 promete una serie de novedades importantes que afectan tanto a la personalización visual como a la experiencia multimedia y de productividad.

Fecha estimada de lanzamiento y ciclo de actualizaciones de iOS 26.2

El historial de versiones anteriores como iOS 18.2, iOS 17.2 y iOS 16.2 permite anticipar la hoja de ruta de Apple para la salida oficial de iOS 26.2. Habitualmente, la versión Release Candidate (RC) se publica a principios de diciembre, seguida unos días después del lanzamiento general.

FOTO DE ARCHIVO: Un logo
FOTO DE ARCHIVO: Un logo de Apple y una placa base de ordenador aparecen en esta ilustración creada el 25 de agosto de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/lustración

En los últimos ciclos, la versión definitiva llegó entre la segunda y tercera semana de diciembre, tras un proceso de cuatro betas. Por tanto, es razonable esperar que iOS 26.2 esté disponible en ese mismo lapso, antes de que Apple se enfoque en el desarrollo de iOS 26.3 y, posteriormente, en las futuras novedades de Siri, que se anticipan para el primer mes del próximo año.

En años recientes, por ejemplo, Apple ha seguido un calendario bastante regular con sus actualizaciones de iOS. Por ejemplo, tanto iOS 18.2 como iOS 17.2 presentaron su versión candidata el 5 de diciembre y la actualización oficial llegó unos días después, el 11 de diciembre, tras un ciclo de cuatro versiones beta.

Un caso similar ocurrió con iOS 16.2, donde la RC se lanzó el 7 de diciembre y la versión definitiva estuvo disponible el 13, nuevamente después de cuatro betas.

FILE PHOTO: Apple iPhones are
FILE PHOTO: Apple iPhones are seen inside India's first Apple retail store during a media preview, a day ahead of its launch in Mumbai, India, April 17, 2023. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Ahora bien, siguiendo este patrón, es probable que la actualización final de iOS 26.2 se publique entre la segunda y la tercera semana de diciembre de 2025.

Principales novedades que traerá iOS 26.2 a los iPhone

El nuevo iOS 26.2 introduce innovaciones clave en la pantalla de bloqueo, permitiendo ajustar la intensidad del efecto Liquid Glass en el reloj para una mayor personalización. Una de las funciones más esperadas es la traducción en tiempo real en los AirPods, característica que Apple ya ha detallado y que estará disponible próximamente.

Apple Music también recibe actualizaciones atractivas: ahora los usuarios pueden compartir estados a través de WhatsApp y consultar letras de canciones aunque estén sin conexión, siempre que las pistas estén descargadas en el dispositivo.

Regulador de intensidad de Liquid
Regulador de intensidad de Liquid Glass. (Apple)

Por su parte, la app Recordatorios suma la posibilidad de transformar tareas en alarmas reales, lo que ayuda a recordar eventos importantes sin depender únicamente de las notificaciones convencionales.

La aplicación Podcasts integra mejoras notables, añadiendo capítulos generados automáticamente, menciones a otros pódcast visibles directamente en la transcripción o el reproductor, y accesos a los enlaces mencionados en cada episodio.

Además, aparecen referencias a Apple Creator Studio, que podría convertirse en una plataforma potente y profesional dirigida a los creadores de contenido desde el iPad.

APPLE
APPLE

Cómo reducir el efecto de Liquid Glass de Apple sin quitar iOS 26

Para quienes consideran que el diseño Liquid Glass resulta visualmente agotador, existe una alternativa de accesibilidad que ayuda a incrementar el contraste y la facilidad de lectura en el iPhone. Esta función no elimina por completo el efecto translúcido de Liquid Glass, pero sí atenúa su presencia, haciendo que elementos como el Dock y el Centro de Control sean más opacos y que el texto se perciba con mayor claridad.

Esta configuración ofrece un equilibrio, permitiendo a los usuarios seguir disfrutando de las ventajas del sistema sin renunciar totalmente a su apariencia original.

La activación es muy fácil:

  • Abre la app de Ajustes del iPhone.
  • Ve al apartado Accesibilidad.
  • Selecciona Pantalla y tamaño del texto.
  • Habilita la opción “Reducir transparencia”.

El cambio se efectúa al instante, haciendo que iconos y textos destaquen mejor sobre el fondo. Esta opción resulta especialmente útil para quienes presentan dificultades visuales o prefieren una presentación gráfica menos translúcida y más definida.

Temas Relacionados

iOS 26.2iPhoneAppleLo último en tecnología

Últimas Noticias

ByteDance crea un asistente con IA para controlar celulares solo con la voz

Será muy fácil acceder a búsquedas de lugares, restaurantes y hacer reservas de hoteles y vuelos

ByteDance crea un asistente con

Nvidia lanza Alpamayo-R1, la primera IA de razonamiento abierto para vehículos autónomos

El nuevo modelo integra visión, lenguaje y acción para mejorar la toma de decisiones en entornos urbanos

Nvidia lanza Alpamayo-R1, la primera

Los consejos de ChatGPT-5 pueden ser peligrosos para las personas con enfermedades mentales, sugiere estudio

El informe destaca la necesidad de establecer estándares y regulaciones para proteger a los usuarios de posibles daños causados por la inteligencia artificial

Los consejos de ChatGPT-5 pueden

Wi-Fi bajo control: descubre quién se conecta a tu internet en casa

La manera más directa de saber quién está usando tu red es accediendo a la configuración del router

Wi-Fi bajo control: descubre quién

Cibercriminales engañan a Copilot y otros asistentes IA para vulnerar seguridad de usuarios

Investigadores han detectado que los asistentes de inteligencia artificial pueden seguir instrucciones ocultas, introducidas por los cibercriminales

Cibercriminales engañan a Copilot y
DEPORTES
Faustino Oro perdió y cedió

Faustino Oro perdió y cedió la punta del Campeonato Argentino: los detalles de una definición apasionante

La buena noticia que recibió Boca Juniors en la vuelta a las prácticas: el pizarrón de Úbeda pensando en Racing

El Cuti Romero reveló el secreto vinculado a Messi detrás de su golazo de chilena en el empate del Tottenham

La selección argentina femenina goleó 8-0 a Bolivia y dio otro paso rumbo al Mundial de Brasil 2027

De palomita y de chilena: los dos golazos del Cuti Romero que salvaron al Tottenham

TELESHOW
Gimena Accardi contó cómo quedó

Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de sus tres gatos con Nicolás Vázquez después del divorcio

Rosalía mostró cómo fue su ascenso por el interior del Obelisco: de su asombro por la vista al guiño a Eva Perón

El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España: “Creí que todo había acabado”

Valu Cervantes mostró cómo vivió el armado del árbol navideño junto a sus hijos: risas, accidentes y pura ternura

Florinda Meza habló sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños y la polémica con los hijos de él: “Me dejó poquito”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el cerebro humano

Por qué el cerebro humano responde de forma única a las voces de chimpancés

Brasil alcanzó un récord histórico en la producción de petróleo y gas natural

La ONU expresó su solidaridad con los afectados por las inundaciones en Asia que dejan cerca de 1.300 muertos

Haití aprobó el decreto que permitirá convocar elecciones generales en la isla tras una década sin comicios

Guatemala incautó 867 paquetes de cocaína y arrestó a tres presuntos narcotraficantes