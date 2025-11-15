Cuál es la última versión de Android para teléfonos móviles

Incluye notificaciones mejoradas que muestran información en tiempo real en equipos compatibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión más reciente de Android para teléfonos móviles es la 16. Este sistema operativo incorpora notificaciones optimizadas, que permiten mostrar información en tiempo real en los celulares compatibles.

Entre sus principales novedades, Android 16 ofrece la posibilidad de recibir actualizaciones en vivo sobre servicios como transporte y entregas a domicilio, sin necesidad de abrir la aplicación cada vez.

Esta función ya está disponible en aplicaciones de viajes y entrega de comida que sean compatibles.

Las notificaciones en vivo muestran información en tiempo real de las aplicaciones móviles compatibles. (Google)

Además, Android 16 mejora la gestión de notificaciones, ya que agrupa automáticamente los mensajes que provienen de una misma aplicación. Esto facilita una visualización más clara y evita que la pantalla se llene de información innecesaria.

Qué otras novedades incluye Android 16

0tras novedades que trae Android 16 son:

Nuevas herramientas de protección.

Android 16 incorpora la opción de activar la Protección Avanzada, el sistema de seguridad más robusto de Google para dispositivos móviles. Esta función suma múltiples barreras de protección frente a riesgos digitales, como aplicaciones maliciosas, sitios web peligrosos, fraudes por teléfono y otros ataques en línea.

Google también está implementando la agrupación de notificaciones. (Google)

Está diseñada tanto para quienes trabajan con datos sensibles, como figuras públicas, como para cualquier persona que desee reforzar la seguridad de su móvil. Con esta herramienta, el sistema mejora sus defensas ante amenazas complejas y brinda al usuario mayor control y tranquilidad.

Compatibilidad con dispositivos Bluetooth de bajo consumo.

La compatibilidad con Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) en Android 16 permite que los teléfonos se conecten a accesorios que consumen menos energía que el Bluetooth tradicional.

Esta tecnología está diseñada para prolongar la duración de la batería tanto en el móvil como en los dispositivos vinculados.

Bluetooth LE es ideal para equipos que requieren una conexión constante, como audífonos inalámbricos, relojes inteligentes, monitores de actividad física y sensores médicos o deportivos.

Su soporte para Bluetooth LE permite conectar accesorios que gastan menos energía. (Google)

A diferencia del Bluetooth convencional, Bluetooth LE transmite datos en intervalos breves y optimizados, lo que reduce el consumo energético sin comprometer la calidad de la conexión.

Cómo actualizar un celular a Android 16

Actualizar un celular a Android 16 es un proceso sencillo, pero es importante seguir algunos pasos para garantizar que la instalación sea correcta y segura:

Verifica la compatibilidad.

No todos los dispositivos reciben la actualización al mismo tiempo. Ingresa a los ajustes del teléfono y revisa si tu modelo figura entre los compatibles con Android 16.

Realiza una copia de seguridad.

Antes de actualizar, guarda tus datos importantes (fotos, contactos, aplicaciones) en la nube o en un dispositivo externo. Esto protege tu información en caso de imprevistos durante la actualización.

Antes de actualizar, haz copia de seguridad de tus datos importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conecta el teléfono a WiFi y cárgalo.

Procura que el dispositivo tenga suficiente batería (al menos un 50%) y esté conectado a una red WiFi estable para evitar interrupciones o consumo excesivo de datos móviles.

Accede al menú de actualización.

Ve a ‘Configuración’ o ‘Ajustes’. Selecciona ‘Sistema’. Pulsa en ‘Actualización del sistema’ o ‘Actualizaciones de software’. Seleccionar en ‘Buscar actualizaciones’.

Descarga e instala.

Si tu dispositivo es compatible y Android 16 ya está disponible, aparecerá la opción de descarga. Pulsa en ‘Descargar e instalar’ y sigue las instrucciones en pantalla.

Si tu equipo es compatible y la actualización está lista, verás la opción de descargarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espera a que finalice el proceso.

El teléfono se reiniciará automáticamente para completar la instalación. No lo apagues ni retires la batería durante este paso.

Una vez actualizado, tu dispositivo contará con las nuevas funciones y mejoras de Android 16.

Google anuncia medidas contra las apps que consuman mucha batería

Google presentó una nueva estrategia para los teléfonos Android, enfocada en optimizar el consumo de batería.

Las apps que incumplan estos estándares podrían perder visibilidad o mostrar advertencias. (Android)

A partir de 2026, comenzará a aplicar sanciones a las aplicaciones que mantengan un funcionamiento excesivo en segundo plano y eviten que el dispositivo entre en reposo durante períodos prolongados sin una razón justificada.

Dentro de estas medidas, la compañía señaló que dichas aplicaciones podrían ser excluidas de secciones destacadas en la tienda, como las recomendaciones.

Adicionalmente, en algunos casos, Google podría incluir una advertencia en la página de la aplicación dentro de la tienda, alertando a los usuarios sobre el elevado consumo de batería de esa app.