Formas de ver YouTube sin anuncios y en segundo plano gratis

YouTube ha introducido una gama de editores impulsados por IA que simplifican la edición de videos. REUTERS/Dado Ruvic

Si bien YouTube Premium ofrece la posibilidad de ver videos sin interrupciones publicitarias y con reproducción en segundo plano, existen alternativas gratuitas que permiten disfrutar de estas funciones sin pagar una suscripción. Utilizando navegadores como Brave, Firefox o Vivaldi, se puede acceder a una experiencia de YouTube más libre, sin necesidad de instalar aplicaciones modificadas o recurrir a trucos que expongan la privacidad de los usuarios.

Navegadores para ver YouTube sin publicidad ni limitaciones

En lugar de la app oficial de YouTube, la clave está en usar la versión web desde navegadores específicos. Brave es, quizás, el más completo para móviles, ya que incluye un modo Picture-in-Picture que permite ver videos en una ventana flotante mientras usas otras aplicaciones.

También dispone de opciones para reproducir contenido en segundo plano, algo que solo requiere activarse desde el apartado de Multimedia en la configuración del navegador.

La plataforma de videos permite descargar listas de reproducción completas para ver sin conexión desde móviles. REUTERS/Dado Ruvic

Por su parte, el navegador Vivaldi, una propuesta europea, elimina anuncios automáticamente, aunque su virtud principal es la navegación sin publicidad más que las funciones extra. Firefox también bloquea anuncios y proporciona una experiencia más limpia y eficiente tanto en dispositivos móviles como en ordenadores.

Para quienes utilizan una computadora, cualquiera de estos navegadores cumple perfectamente su propósito, ya que todos disponen de bloqueadores de anuncios integrados, permitiendo ver videos de forma ininterrumpida. Basta con acceder a YouTube desde el navegador elegido y disfrutar de una experiencia similar a la de YouTube Premium, sin coste y respetando la privacidad.

Es importante destacar que estas alternativas son completamente legales y no requieren modificar el software de YouTube ni instalar extensiones dudosas. Sin embargo, siempre debe usarse el navegador, nunca la app oficial, ya que las limitaciones de las aplicaciones de Google impiden la reproducción en segundo plano o el bloqueo de anuncios por medios externos.

Es posible programar recordatorios para recibir notificaciones cuando empiece una transmisión en directo. REUTERS/Dado Ruvic

Las funciones de IA que YouTube lanzó en 2025

YouTube ha introducido una gama de editores impulsados por inteligencia artificial que simplifican la edición de videos. Estas herramientas pueden tomar una grabación original y convertirla en un borrador elaborado, aplicando cortes, reordenando clips y estructurando la narrativa de manera automática. Además, permiten agregar música, transiciones y generar voz en off en inglés o hindi, todo sin requerir habilidades técnicas avanzadas.

Entre las nuevas funciones también destaca la capacidad de transformar videos largos en segmentos cortos y verticales, perfectos para la creación de clips breves como los Shorts, así como la opción de aplicar doblaje automático con sincronización labial.

Los creadores podrán experimentar con características creativas adicionales: desde convertir diálogos en canciones hasta animar elementos estáticos o incorporar objetos generados por IA en los clips mediante la tecnología de Veo 3 de Google.

El objetivo de estas herramientas es diversificar los recursos narrativos y simplificar la producción de videos llamativos, facilitando así que los usuarios sin experiencia previa puedan crear contenido profesional y de alto impacto.

YouTube ofrece una función de comentarios fijados para destacar mensajes importantes en cada video. REUTERS/Dado Ruvic/

Otro de los avances es la aparición de Ask Studio, un chatbot especializado que responde preguntas sobre el rendimiento del canal. Esta función puede resumir comentarios, ofrecer sugerencias de contenido basadas en la retroalimentación del público y ayudar a los creadores a tomar decisiones estratégicas para futuros videos.

Asimismo, se ha incorporado el etiquetado inteligente gracias al reconocimiento de imagen y audio junto a los metadatos del autor del video. Esta función etiqueta automáticamente los productos referenciados en los videos, optimizando tanto la facilidad para que los usuarios encuentren productos mencionados como las oportunidades de monetización de los creadores.

Por último, YouTube recalca que cada vez que se utilicen herramientas de IA para modificar el contenido, el creador debe informar de esas alteraciones a la audiencia, asegurando así la transparencia en la plataforma.