Tecno

El electrodoméstico que debe estar alejado del router de WiFi para evitar fallas en el internet

Algunos aparatos eléctricos pueden provocar bloqueos en la transmisión, ralentizan la navegación y generan zonas sin cobertura, un fenómeno que afecta la estabilidad y el alcance de la red inalámbrica en el hogar

Guardar
Es clave que el módem
Es clave que el módem esté localizado en un lugar central de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de la conexión a internet puede verse afectada por un factor cotidiano al que pocas personas prestan atención: la ubicación de los electrodomésticos respecto al router de WiFi, siendo uno de los principales responsables el horno microondas.

Informes de compañías expertas como AT&T, destacan que muchos usuarios desconocen el impacto que pueden tener los aparatos eléctricos como microondas, lavadoras, refrigeradores, televisores o consolas de video en el funcionamiento del WiFi.

Según pautas de expertos, seleccionar cuidadosamente la ubicación del punto de acceso inalámbrico es clave para evitar caídas, lentitud y bloqueos en la red de internet. El asunto cobra relevancia frente al auge del teletrabajo y la educación virtual, donde la conectividad estable es indispensable.

Por qué el microondas provocas fallas en la señal de la red WiFi

El microondas opera en una
El microondas opera en una frecuencia que interfiere directamente con el router, afectando la velocidad y la estabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de expertos en telecomunicaciones coincide en que el horno microondas resulta muy problemático por la tecnología que utiliza. El microondas emite radiación en frecuencias muy cercanas a los 2,4 GHz, la misma banda empleada por varios routers inalámbricos domésticos.

Cuando está activo, el microondas introduce “ruido electromagnético” en el espacio, lo que puede traducirse en desconexiones temporales, pérdida de velocidad o reducción del alcance de la señal.

Incluso con el aislamiento propio de estos aparatos, parte de las ondas se escapan y contaminan el espectro ocupado por el WiFi, originando bloqueos parciales o totales en la conexión.

Cómo las lavadoras interfieren en la señal del router

Los motores de las lavadoras
Los motores de las lavadoras pueden alterar la señal inalámbrica durante los ciclos de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del listado de dispositivos que impactan la calidad de la red inalámbrica figura la lavadora, un aparato comúnmente instalado en zonas próximas al área del router.

Las lavadoras poseen motores eléctricos y sistemas de control que generan fuertes campos electromagnéticos, alterando el espectro de radiofrecuencia necesario para una transmisión estable.

Esta interferencia puede ser intensa durante el ciclo de lavado, afectando la calidad del WiFi si el router se encuentra en la misma estancia o en un lugar contiguo.

Cuál es el efecto del refrigerador en la señal de internet

El tamaño y los materiales del refrigerador influyen en la propagación de la señal inalámbrica. Los refrigeradores, al igual que otros electrodomésticos voluminosos y de estructura metálica, actúan como barreras que reflejan y absorben las ondas del WiFi.

La estructura metálica y el
La estructura metálica y el tamaño del refrigerador pueden bloquear las ondas inalámbricas. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto provoca la aparición de “zonas muertas” donde la señal disminuye drásticamente o no llega a los dispositivos cercanos. Entonces, ubicar el router sobre el refrigerador incrementa estos problemas, porque el acero inoxidable y las paredes gruesas bloquean la disipación adecuada de las ondas.

En este caso, la medida general es instalar el router en un espacio despejado, lejos de superficies metálicas, con el objetivo de garantizar una cobertura uniforme y reducir las zonas sin señal.

De qué forma afectan los televisores y consolas al WiFi

En hogares con múltiples dispositivos conectados, los televisores inteligentes y las consolas modernas pueden constituir otro foco de interferencias para el WiFi.

Al conectarse a la red y requerir gran ancho de banda, estos dispositivos pueden saturar las frecuencias disponibles en el router, disminuyendo la fluidez del internet para el resto de usuarios.

Dispositivos que demandan alto ancho
Dispositivos que demandan alto ancho de banda pueden congestionar la red y reducir su rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, muchas veces generan sus propias señales inalámbricas y ejecutan tareas como actualizaciones automáticas o descargas, lo que provoca congestión en los canales y deteriora la estabilidad de la conexión.

La proximidad física del router a estos aparatos puede traducirse en menor rendimiento, así que la separación física entre dispositivos es la estrategia sugerida por los expertos.

Cómo elegir el mejor lugar para el router y mejorar el internet en toda la casa

El criterio fundamental para evitar problemas en la señal de internet doméstica, consiste en colocar el router alejado de electrodomésticos que causan interferencias.

Seleccionar un punto central y libre de obstáculos favorece la uniformidad de la cobertura y mejora la calidad de la conexión en todos los ambientes.

Temas Relacionados

ElectrodomésticoRouterWiFiInternetRedesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Electrodomésticos: qué significa que tengan la etiqueta A+++

La categoría de eficiencia energética A+++ forma parte de un sistema de clasificación diseñado para orientar a los consumidores en la elección de electrodomésticos de menor consumo eléctrico

Electrodomésticos: qué significa que tengan

Cuántos años de vida útil tiene un smartphone y cómo identificar cuando cambiarlo

Problemas de batería, reinicios inesperados o falta de espacio son alertas claras un teléfono en mal estado

Cuántos años de vida útil

La adicción a la inteligencia artificial redefine la toma de decisiones

El uso intensivo de chatbots como ChatGPT y Claude está cambiando la forma en que las personas resuelven problemas y enfrentan la vida diaria, generando dependencia y alterando procesos mentales tradicionales

La adicción a la inteligencia

Meta AI en WhatsApp: paso a paso para desactivar esta inteligencia artificial de la app

Los usuarios pueden enviar el comando “/reset-ai” en el chat para borrar la información que la IA tenga almacenada

Meta AI en WhatsApp: paso

Jugadores de Fortnite denuncian uso de arte generado por IA y exigen apoyo a creadores humanos

La comunidad acusa a Epic Games de incluir arte generado por IA en pósteres y sprays del juego, lo que ha desatado un fuerte rechazo

Jugadores de Fortnite denuncian uso
DEPORTES
Con 20 millones de dólares

Con 20 millones de dólares para gastar, las figuras que buscará Marcelo Gallardo para la refundación de River Plate

Enzo Fernández recordó el video de los festejos de la selección argentina tras la Copa América que desató un conflicto con Francia: “Fue una época difícil”

Controversia en Brasil: salió de prisión tras cumplir una condena por tráfico de drogas y jugó la final con una tobillera electrónica

Copa del Mundo de Rugby 2027: cómo será el histórico sorteo con todos los equipos definidos y qué rivales podrían enfrentar Los Pumas

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

TELESHOW
Allegra, la hija de Nicole

Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio con un tierno video

Marta Fort volvió a sincerarse sobre la interna familiar: “Vamos a tener que ganar un derecho de piso”

Se conoció con quien estuvo en pareja Darío Cvitanich luego de separarse de Chechu Bonelli

El inesperado guiño entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña en pleno conflicto con la China Suárez

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

INFOBAE AMÉRICA

Putin dijo que Rusia está

Putin dijo que Rusia está lista si Europa “quiere la guerra” antes de reunirse con enviados de Trump

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300