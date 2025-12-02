El electrodoméstico que debe estar alejado del router de WiFi para evitar fallas en el internet

Es clave que el módem esté localizado en un lugar central de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de la conexión a internet puede verse afectada por un factor cotidiano al que pocas personas prestan atención: la ubicación de los electrodomésticos respecto al router de WiFi, siendo uno de los principales responsables el horno microondas.

Informes de compañías expertas como AT&T, destacan que muchos usuarios desconocen el impacto que pueden tener los aparatos eléctricos como microondas, lavadoras, refrigeradores, televisores o consolas de video en el funcionamiento del WiFi.

Según pautas de expertos, seleccionar cuidadosamente la ubicación del punto de acceso inalámbrico es clave para evitar caídas, lentitud y bloqueos en la red de internet. El asunto cobra relevancia frente al auge del teletrabajo y la educación virtual, donde la conectividad estable es indispensable.

Por qué el microondas provocas fallas en la señal de la red WiFi

El microondas opera en una frecuencia que interfiere directamente con el router, afectando la velocidad y la estabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de expertos en telecomunicaciones coincide en que el horno microondas resulta muy problemático por la tecnología que utiliza. El microondas emite radiación en frecuencias muy cercanas a los 2,4 GHz, la misma banda empleada por varios routers inalámbricos domésticos.

Cuando está activo, el microondas introduce “ruido electromagnético” en el espacio, lo que puede traducirse en desconexiones temporales, pérdida de velocidad o reducción del alcance de la señal.

Incluso con el aislamiento propio de estos aparatos, parte de las ondas se escapan y contaminan el espectro ocupado por el WiFi, originando bloqueos parciales o totales en la conexión.

Cómo las lavadoras interfieren en la señal del router

Los motores de las lavadoras pueden alterar la señal inalámbrica durante los ciclos de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del listado de dispositivos que impactan la calidad de la red inalámbrica figura la lavadora, un aparato comúnmente instalado en zonas próximas al área del router.

Las lavadoras poseen motores eléctricos y sistemas de control que generan fuertes campos electromagnéticos, alterando el espectro de radiofrecuencia necesario para una transmisión estable.

Esta interferencia puede ser intensa durante el ciclo de lavado, afectando la calidad del WiFi si el router se encuentra en la misma estancia o en un lugar contiguo.

Cuál es el efecto del refrigerador en la señal de internet

El tamaño y los materiales del refrigerador influyen en la propagación de la señal inalámbrica. Los refrigeradores, al igual que otros electrodomésticos voluminosos y de estructura metálica, actúan como barreras que reflejan y absorben las ondas del WiFi.

La estructura metálica y el tamaño del refrigerador pueden bloquear las ondas inalámbricas. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto provoca la aparición de “zonas muertas” donde la señal disminuye drásticamente o no llega a los dispositivos cercanos. Entonces, ubicar el router sobre el refrigerador incrementa estos problemas, porque el acero inoxidable y las paredes gruesas bloquean la disipación adecuada de las ondas.

En este caso, la medida general es instalar el router en un espacio despejado, lejos de superficies metálicas, con el objetivo de garantizar una cobertura uniforme y reducir las zonas sin señal.

De qué forma afectan los televisores y consolas al WiFi

En hogares con múltiples dispositivos conectados, los televisores inteligentes y las consolas modernas pueden constituir otro foco de interferencias para el WiFi.

Al conectarse a la red y requerir gran ancho de banda, estos dispositivos pueden saturar las frecuencias disponibles en el router, disminuyendo la fluidez del internet para el resto de usuarios.

Dispositivos que demandan alto ancho de banda pueden congestionar la red y reducir su rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, muchas veces generan sus propias señales inalámbricas y ejecutan tareas como actualizaciones automáticas o descargas, lo que provoca congestión en los canales y deteriora la estabilidad de la conexión.

La proximidad física del router a estos aparatos puede traducirse en menor rendimiento, así que la separación física entre dispositivos es la estrategia sugerida por los expertos.

Cómo elegir el mejor lugar para el router y mejorar el internet en toda la casa

El criterio fundamental para evitar problemas en la señal de internet doméstica, consiste en colocar el router alejado de electrodomésticos que causan interferencias.

Seleccionar un punto central y libre de obstáculos favorece la uniformidad de la cobertura y mejora la calidad de la conexión en todos los ambientes.