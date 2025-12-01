Tecno

Por qué es un riesgo ver el sorteo del Mundial 2026 a través de Magis TV y Xuper TV

Virus, publicidad invasiva, bloqueos de dispositivos y pérdida de datos personales son algunas de las amenazas presentes en apps piratas para ver eventos deportivos sin licencia

El sorteo se realizará el
El sorteo se realizará el 5 de diciembre en la ciudad de Washington D. C. - crédito FIFA

La expectativa por el sorteo del Mundial 2026 ha impulsado a miles de personas a buscar alternativas para seguir el evento en directo, especialmente ante la ampliación inédita del torneo que, por primera vez, contará con 48 selecciones.

La FIFA confirmó que el sorteo se realizará este viernes 5 de diciembre, a las 11:00 a.m. en Colombia, Ecuador y Perú; a la 1:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay; a las 12:00 p.m. en Venezuela, Chile y Bolivia; a las 10:00 a.m. en México; y a las 5:00 p.m. en España.

Se podrá seguir mediante DirecTV, ESPN y la cobertura online de Infobae, lo que garantiza acceso legal y seguro para los fanáticos de todo el continente.

Qué son Magis TV y Xuper TV, y por qué atraen usuarios

Así afectan Magis TV y
Así afectan Magis TV y Xuper TV a la seguridad digital en eventos deportivos globales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magis TV y Xuper TV se han popularizado como aplicaciones que ofrecen acceso gratuito a partidos, películas, series y señales en directo, por lo que se ha convertido en alternativas potentes frente a servicios oficiales de pago, para ver eventos oficiales de la Conmebol, UEFA y FIFA.

Su atractivo radica en la promesa de contenido sin tarifas mensuales, lo que resulta especialmente tentador para grandes eventos deportivos. Sin embargo, detrás de esa propuesta hay múltiples riesgos técnicos, legales y de ciberseguridad que no suelen considerarse al momento de su descarga o uso.

Por qué es peligroso ver el sorteo del Mundial 2026 en Magis TV o Xuper TV

El primer gran riesgo de estas plataformas es su origen y proceso de instalación. Solo pueden instalarse a través de archivos APK obtenidos en sitios de terceros, lo que abre la puerta a descargas cargadas de virus, malware o spyware.

Este método elude los mecanismos de validación de seguridad de los marketplaces oficiales y facilita que los equipos sean infectados, permitiendo el robo de contraseñas, acceso no consentido a datos personales, capturas de pantalla, audios, contactos y hasta el uso del micrófono o la cámara.

Aplicaciones de streaming ilegal ponen
Aplicaciones de streaming ilegal ponen en riesgo los datos personales e información financiera de los incautos usuarios

Especialistas en ciberseguridad entrevistados han advertido sobre la recolección masiva de información privada, el despliegue de publicidad invasiva y la saturación del sistema, que puede dañar el funcionamiento de teléfonos, smart TVs y computadoras. Además, se han documentado casos de bloqueos inesperados de dispositivos, uso excesivo de memoria RAM y batería, así como la ralentización de la conexión a internet.

Estos riesgos se agravan con el uso de enlaces piratas. Magis TV y Xuper TV difunden señales sin licencia y transmiten eventos amparados por derechos de autor, lo que constituye una infracción legal en la mayoría de los países.

Los proveedores de internet pueden detectar el tráfico de estas aplicaciones, responder con bloqueos o reducción deliberada de velocidad y, en escenarios extremos, dejar al usuario expuesto a procedimientos legales, multas y suspensión de servicios.

Junto al peligro de virus y sanciones, estas aplicaciones presentan deficiencias técnicas importantes: cortes frecuentes, enlaces caídos, ausencia de control parental y baja calidad de imagen, lo que arruina la experiencia del evento.

Evitar aplicaciones ajenas a tiendas
Evitar aplicaciones ajenas a tiendas oficiales es la única manera de disfrutar el sorteo con tranquilidad, minimizando los daños derivados del acceso fraudulento a señales deportivas masivas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interfaz, por lo general, es poco intuitiva y no ofrece garantías sobre la fiabilidad de la transmisión. Por otra parte, la solicitud de permisos innecesarios durante su instalación puede derivar en la recolección de datos que termina vendiéndose a terceros o empleándose para campañas de suplantación de identidad y phishing.

El acceso ilegal también pone en jaque la privacidad del usuario, ya que la instalación de software externo y la exposición a redes no seguras pueden permitir la entrada de atacantes al resto de los dispositivos vinculados a la misma red WiFi.

Cómo y dónde ver legalmente el sorteo del Mundial 2026

La FIFA ha confiado la transmisión oficial a canales como DirecTV y ESPN, acompañados del cubrimiento especial de Infobae, que ofrecerán el sorteo en tiempo real y con la garantía de seguridad en dispositivos móviles y de escritorio.

Estas opciones cumplen con todas las normativas de protección de derechos, ofrecen calidad de imagen, subtítulos y soporte técnico para los usuarios.

El sorteo dividirá a las 48 selecciones en cuatro bombos, con reglas estrictas para evitar que equipos de una misma confederación -excepto Europa- coincidan en grupos. Los anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) estarán asignados al Bombo 1 y marcarán el inicio de la ceremonia.

El evento definirá los caminos de los equipos, garantizando que las mejores selecciones no se enfrenten durante la fase de grupos, aportando mayor expectativa y equilibrio a la primera ronda de la cita mundialista que paralizará a todos los continentes durante el 2026.

